Lộ diện nghệ sĩ Việt kết hợp producer tỉ views K-391

Cú bắt tay gây sốt cộng đồng mạng

DJ/ Producer trẻ tuổi tài năng Hoaprox mới chia sẻ dự án hợp tác cùng producer (nhà sản xuất âm nhạc) người Na Uy K-391 gây sốt cộng đồng mạng. Trước đó, K-391 thông báo chuẩn bị kết hợp với một nghệ sĩ Việt Nam cho dự án mới. Hoaprox là nhà sản xuất âm nhạc để lại nhiều ấn tượng khi tham gia trình diễn tại sân khấu HOZO (Liên hoan âm nhạc quốc tế TP HCM) 2023 vừa qua.



Cộng đồng mạng đồn đoán nhà sản xuất của dòng nhạc điện tử, sở hữu hit "ignite" gần 500 triệu lượt xem trên YouTube có thể hợp tác với Hoaprox, Masew, K-ICM và thậm chí là Sơn TùngM-TP. Sau cùng, Hoaprox mới là cái tên sẽ phát hành sản phẩm chung với K-391.

Thông tin K-391 kết hợp nghệ sĩ Việt thu hút chú ý của khán giả, đặc biệt là cộng đồng yêu nhạc điện tử Việt. K-391 (tên thật Kenneth Nilsen) sở hữu nhiều bản nhạc quen thuộc với khán giả Việt, như "Summertime", "Ignite", "Lily" hay "End of Time".

Nam producer được khán giả quốc tế đánh giá là "cặp bài trùng" của Alan Walker. Xuyên suốt sự nghiệp, K-391 luôn đồng hành cùng Alan Walker, truyền cảm hứng để đàn em thực hiện nhiều dự án âm nhạc. Trong đó, nổi bật là dấu mốc K-391 đứng sau, thúc đẩy Alan Walker hoàn thiện bản siêu hit "Faded", hút hơn 3,5 tỉ views trên YouTube.

Producer Hoaprox được giới chuyên môn đánh giá cao

Sau cú bắt tay giữa Sơn Tùng và rapper Snoop Dogg, nhạc Việt chuẩn bị có sản phẩm hợp tác tầm cỡ quốc tế. Trước đó, Hoaprox là producer tiên phong của nhạc điện tử Việt, tìm cơ hội vươn ra nước ngoài. Hoaprox đã ký hợp đồng với Spinnin' Records, Monstercat. Năm 2020, Hoaprox bắt tay cùng 2 producer người Na Uy - Nick Strand và Mio - ra mắt MV With You, gây bùng nổ cộng đồng nhạc điện tử Việt.

Lần hợp tác với K-391 là bước tiến của Hoaprox so với MV With You. Đây cũng là bước tiến của nhạc điện tử Việt Nam sau nhiều năm "đóng băng" vì thiếu sản phẩm mới.

Alan Walker và K-391.

Hoaprox (tên thật Nguyễn Thái Hòa) là chủ nhân của bản hit "Ngẫu hứng", hút hàng tỉ lượt stream trên mạng xã hội Douyin của Trung Quốc. Bên cạnh đó, "Vô tình", "With You", "Saviour"... là những sản phẩm nổi bật khác của "Cậu bé vàng EDM Việt Nam".