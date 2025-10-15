Lộ diện những ngân hàng đầu tiên công bố lợi nhuận cao đột biến

Mở màn mùa báo cáo tài chính quý III/2025, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) công bố kết quả kinh doanh với những con số ấn tượng, lợi nhuận trước thuế đạt 9.200 tỉ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 15 quý gần đây, cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của ngân hàng này sau giai đoạn tín dụng chững lại trong nửa đầu năm.

Lợi nhuận ngân hàng quý III cao đột biến

Tính chung 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VPBank đạt hơn 20.396 tỉ đồng, tăng 47,1% so với cùng kỳ 2024.

Với kết quả này, ngân hàng đã vượt mức lợi nhuận của cả năm trước chỉ sau 3 quý, đưa VPBank trở thành một trong những ngân hàng tư nhân có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận nhanh nhất hệ thống.

Báo cáo tài chính cho thấy tổng tài sản hợp nhất của VPBank đạt 1,18 triệu tỉ đồng, tăng 27,5% so với đầu năm, vượt kế hoạch đặt ra. Dư nợ tín dụng hợp nhất đạt gần 912.000 tỉ đồng, tăng 28,4%, cao hơn gấp đôi mức tăng trưởng trung bình của toàn ngành.

Tăng trưởng tín dụng của VPBank tập trung vào nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ, cùng các sản phẩm cho vay mua nhà, tiêu dùng cá nhân, với mức tăng lần lượt 29,1% và 27,7%. Nhiều gói vay ưu đãi được tung ra giúp người dân dễ dàng tiếp cận vốn để an cư, trong khi các doanh nghiệp tư nhân có thêm nguồn lực mở rộng sản xuất kinh doanh.

Nhiều ngân hàng, công ty chứng khoán báo lãi đột biến trong quý III

Kiểm soát nợ xấu hiệu quả

Trong khi đó, Ngân hàng Nam Á (Nam A Bank) tiếp tục gây chú ý với mức tăng trưởng đột phá. Lợi nhuận trước thuế quý III đạt hơn 3.800 tỉ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Tổng tài sản đến cuối tháng 9 đạt hơn 377.000 tỉ đồng, tăng hơn 132.000 tỉ đồng chỉ trong 9 tháng, mức tăng mạnh hiếm thấy trong nhóm ngân hàng tầm trung. Cả tiền gửi và dư nợ tín dụng đều tăng lần lượt 20% và 17,8%.

Nam A Bank cho biết hiện hơn 98% giao dịch của ngân hàng được thực hiện qua kênh số. Các dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới với Thái Lan, Lào và Campuchia đã được triển khai đồng bộ, góp phần mở rộng hệ sinh thái thanh toán khu vực Đông Nam Á.

Không chỉ khối ngân hàng tư nhân, nhóm ngân hàng thương mại nhà nước cũng ghi nhận kết quả tích cực. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) cho biết đến ngày 30-9, tổng nguồn vốn đạt hơn 2,2 triệu tỉ đồng, tăng 10,7% so với đầu năm và hoàn thành gần 96% kế hoạch tăng trưởng. Agribank hiện đứng đầu hệ thống về thị phần tiền gửi dân cư, với quy mô hơn 1,7 triệu tỉ đồng từ gần 18 triệu khách hàng.

Một điểm đáng chú ý là tỉ lệ nợ xấu nội bảng của Agribank đã giảm xuống còn 1,19% – mức thấp nhất kể từ khi ngân hàng thực hiện tái cơ cấu giai đoạn 1 vào năm 2013. Đây cũng là tỉ lệ thấp nhất trong nhóm bốn ngân hàng thương mại nhà nước, phản ánh nỗ lực kiểm soát rủi ro và tái cấu trúc danh mục tín dụng hiệu quả

