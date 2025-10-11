Ngân hàng thương mại nói gì về nhập khẩu và sản xuất vàng?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Ngân hàng thương mại nói gì về nhập khẩu và sản xuất vàng?

Tin- ảnh: Thy Thơ

(NLĐO) - Sau khi có Thông tư số 34/2025 hướng dẫn cấp phép sản xuất và nhập khẩu vàng, nhiều ngân hàng thương mại đã lên lộ trình thực hiện

Ngân hàng thương mại nói gì về nhập khẩu và sản xuất vàng? - Ảnh 1.

Ngân hàng Nhà nước sẽ phân bổ quota nhập khẩu vàng theo nhu cầu thị trường trong từng thời kỳ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 34/2025, hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24 ngày 3-4-2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 232 năm 2025.

Theo đó, các đơn vị có vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỉ đồng và ngân hàng thương mại có vốn điều lệ từ 50.000 tỉ đồng trở lên, đồng thời đáp ứng các điều kiện cụ thể, được phép nhập khẩu và sản xuất vàng miếng, vàng trang sức mỹ nghệ. Đây là bước đi quan trọng nhằm quản lý chặt chẽ thị trường vàng, đảm bảo cân đối cung cầu và ổn định thị trường ngoại hối.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo cấp cao VietinBank cho biết, ngân hàng đang khẩn trương phối hợp giữa các bộ phận liên quan để xây dựng quy trình nhập khẩu, vận hành, sản xuất và giao dịch vàng đúng theo quy định pháp luật. VietinBank hiện sở hữu một công ty thành viên chuyên sản xuất các sản phẩm vàng, sẵn sàng đảm nhận vai trò gia công vàng miếng và vàng trang sức mỹ nghệ mang thương hiệu riêng khi được cấp quota nhập khẩu và giấy phép sản xuất.

"Ngoài ra, VietinBank đang cân nhắc hợp tác với một số đối tác nước ngoài để nhập khẩu và xuất khẩu vàng trang sức khi thị trường thuận lợi. Điều này không chỉ giúp đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn mang về ngoại tệ, bù đắp lượng ngoại hối đã sử dụng để nhập khẩu vàng," vị lãnh đạo VietinBank cho biết thêm.

Trong khi đó, đại diện một ngân hàng thương mại lớn có trụ sở chính tại TP HCM tiết lộ, ngân hàng này đang xúc tiến xin giấy phép nhập khẩu và sản xuất vàng miếng. Đại diện này cho rằng các đơn vị được cấp phép nhập khẩu vàng không nhất thiết phải sở hữu xưởng sản xuất riêng, mà có thể thuê các công ty gia công để sản xuất vàng miếng mang thương hiệu của mình. Điều này giúp giảm chi phí đầu tư ban đầu và tăng tính linh hoạt trong hoạt động kinh doanh vàng.

Theo Thông tư số 34/2025, Ngân hàng Nhà nước sẽ phân bổ quota nhập khẩu vàng cho từng doanh nghiệp và ngân hàng thương mại dựa trên chính sách tiền tệ, dự trữ ngoại hối và nhu cầu thị trường vàng trong từng thời kỳ. Hạn mức nhập khẩu có thể được điều chỉnh linh hoạt để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường.

Việc ban hành Thông tư số 34/2025 được thị trường kỳ vọng sẽ tạo hành lang pháp lý rõ ràng, giúp các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp chủ động trong hoạt động nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh vàng, đồng thời góp phần ổn định giá vàng trong nước.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay, 11-10: Tăng mạnh trở lại

Giá vàng hôm nay, 11-10: Tăng mạnh trở lại

(NLĐO) – Sau một phiên "bốc hơi" dữ dội, giá vàng hôm nay đã bật tăng mạnh mẽ khi thị trường chứng khoán quốc tế chìm trong sắc đỏ.

Tối 10-10, giá vàng miếng SJC biến động mạnh

(NLĐO) - Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn bất ngờ tăng trở lại vào cuối ngày, vượt 142 triệu đồng/lượng khi giá thế giới biến động mạnh.

Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn cấp phép sản xuất vàng miếng, nhập khẩu vàng

(NLĐO)- Ngân hàng Nhà nước đã ban hành thông tư hướng dẫn cấp giấy phép sản xuất - kinh doanh, cấp hạn mức xuất - nhập khẩu vàng.

ngân hàng thương mại ngân hàng nhà nước kinh doanh vàng vàng miếng giá vàng miếng nhập khẩu vàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo