Lộ diện ông trùm lô đề Lại Thế Thiết, giao dịch hơn 7 tỉ đồng/tháng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Lộ diện ông trùm lô đề Lại Thế Thiết, giao dịch hơn 7 tỉ đồng/tháng

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá đường dây lô đề quy mô lớn, bắt Lại Thế Thiết - kẻ cầm đầu, với số tiền giao dịch hơn 7 tỉ đồng mỗi tháng.

Lộ diện ông trùm lô đề Lại Thế Thiết, giao dịch hơn 7 tỉ đồng/tháng - Ảnh 1.

Đối tượng Lại Thế Thiết cùng số tiền giao dịch và tang vật vụ án

Ngày 18-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phối hợp Công an phường Đồng Thuận, phường Đồng Hới, Công an xã Trường Ninh cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan triệt phá thành công một chuyên án đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với quy mô lớn trên địa bàn tỉnh.

Qua đấu tranh, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây là Lại Thế Thiết (SN 1979, trú tại phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị), đồng thời làm rõ vai trò của nhiều đối tượng có liên quan. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ nhiều tài liệu, phương tiện phục vụ hoạt động tổ chức đánh bạc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây đánh bạc này hoạt động tinh vi, phân công chặt chẽ, với số tiền giao dịch mỗi tháng ước tính trên 7 tỉ đồng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự địa phương.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật, đồng thời mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ đường dây và các đối tượng liên quan.

Tin liên quan

Quảng Trị: Phát hiện ổ cất giấu ma túy, bắt giữ 2 nghi phạm

Quảng Trị: Phát hiện ổ cất giấu ma túy, bắt giữ 2 nghi phạm

(NLĐO) - Lực lượng Công an Quảng Trị đã bắt giữ 2 đối tượng và thu giữ hàng trăm viên ma túy tổng hợp cùng ma túy đá, heroin.

Triệt phá đường dây đánh bạc khoảng 100 tỉ đồng ở Quảng Trị

(NLĐO) - Cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng ở Quảng Trị đã tham gia đánh bạc bằng hình thức game online với tổng số tiền giao dịch khoảng 100 tỉ đồng.

Chia sẻ nội dung của Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài, nhiều người ở Quảng Trị bị xử lý

(NLĐO) - Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện nhiều trường hợp chia sẻ thông tin liên quan Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài trên mạng xã hội.

Quảng Trị phòng cảnh sát hình sự đánh bạc Công an Quảng Trị đường dây lô đề lô đề đồng thuận Lại Thế Thiết ÔNG TRÙM LÔ ĐỀ giao dịch 7 tỉ đồng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo