Thủ tướng Hungary thất cử dù được Phó Tổng thống Mỹ “tiếp sức”

Kết quả cuộc tổng tuyển cử ở Hungary hôm 12-4 cho thấy chiến thắng thuộc về phe đối lập với Thủ tướng Orbán.

Theo AP, với 93% số phiếu đã được kiểm, đảng Tisza của ông Peter Magyar, 45 tuổi giành hơn 53% ủng hộ. Trong khi đó, đảng Fidesz cầm quyền của ông Orbán chỉ đạt 37%, dự báo thua ở 94 trên 106 khu vực bầu cử khắp Hungary.

Thủ tướng Hungary Viktor Orbán phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc bầu cử hôm 12-4. Ảnh: AP

Thủ tướng Orbán lâu nay được xem là lãnh đạo có quan hệ thân cận với cả Tổng thống Mỹ Donald Trump lẫn Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Chỉ vài ngày trước bầu cử, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance còn tới Hungary trong chuyến đi dường như nhằm hỗ trợ ông Orbán trong chặng nước rút tranh cử.

Trong khi đó, ông Peter Magyar từng đứng trong hàng ngũ đảng Fidesz, trước khi tách ra lập đảng Tisza vào năm 2024.

Trong chiến dịch tranh cử, ông tập trung vào chống tham nhũng và các vấn đề dân sinh như y tế, giao thông công cộng, đồng thời cam kết cải thiện quan hệ giữa Hungary và Liên minh châu Âu (EU), Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

"Tôi đã chúc mừng đảng chiến thắng" - ông Orbán nói với những người ủng hộ, đồng thời thừa nhận thất bại.

Phát biểu này cũng xác nhận nhà lãnh đạo kỳ cựu chấp nhận rời quyền lực sau 16 năm cầm quyền liên tục, lâu bậc nhất tại châu Âu.

Xuất hiện trước đám đông ủng hộ sau chiến thắng, ông Magyar nhấn mạnh rằng cử tri đã "viết lại lịch sử Hungary". Bầu không khí ăn mừng đã lan rộng trên các tuyến phố ở thủ đô Budapest.

Văn phòng Bầu cử quốc gia Hungary cho hay tỉ lệ cử tri đi bầu đạt gần 80%, mức cao nhất kể từ cuộc bầu cử năm 1990.

Nhiều lãnh đạo châu Âu đã gửi điện chức mừng chiến thắng của ông Magyar.

Hiện vẫn chưa rõ đảng Tisza có giành được đa số 2/3 tại quốc hội hay không, điều sẽ quyết định khả năng thúc đẩy các thay đổi lớn về luật pháp trong thời gian tới.