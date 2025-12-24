HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Lo ngại giá thực phẩm tăng cao, gây áp lực lớn cho người lao động và người về hưu

Văn Duẩn

(NLĐO) - Bà Nguyễn Thanh Hải cho rằng giá cả sinh hoạt, thực phẩm tăng cao và rất đắt, đặc biệt là rau xanh, sẽ gây áp lực lớn với người lao động, người về hưu

Sáng 24-12, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội - Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục Phiên họp thứ 52, xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 11-2025, trong đó có công tác dân nguyện tháng 10-2025.

Giá thực phẩm tăng cao gây áp lực cho người lao động và người về hưu - Ảnh 1.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga trình bày báo cáo. Ảnh: Lâm Hiển

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga trình bày Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 11-2025 (trong đó có công tác dân nguyện tháng 10-2025).

Theo đó, cử tri và nhân dân bày tỏ sự quan tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; công tác cán bộ; công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các quyết sách về phát triển kinh tế - xã hội định hướng cho năm 2026 và các năm tiếp theo đã được Trung ương xem xét, kết luận tại Hội nghị 13, 14 và 15. Tin tưởng đây sẽ là đòn bẩy quyết định để hệ thống chính trị tinh gọn - minh bạch - hiệu quả, đưa đất nước tiến nhanh, vững chắc tới hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc.0

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã thành công tốt đẹp, với khối lượng công việc lập pháp lớn nhất trong lịch sử, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, thể chế hóa các chủ trương của Đảng và định hình tương lai phát triển của đất nước

Cử tri và nhân dân quan tâm và bày tỏ sự đồng thuận cao với các nội dung quan trọng được quyết nghị tại Kỳ họp thứ 10, nhất là các giải pháp tháo gỡ "điểm nghẽn" về thể chế và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Cử tri và nhân dân bày tỏ sự lo lắng và đồng cảm sâu sắc trước tình trạng mưa lũ, ngập lụt nghiêm trọng xảy ra tại một số tỉnh, thành khu vực miền Trung gây nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Cử tri phản ánh hiện nay hoạt động kinh doanh, mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử phát triển rất mạnh, góp phần thúc đẩy thương mại điện tử, chuyển đổi số và tiêu dùng hiện đại.

Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này còn nhiều bất cập, nhất là trong quản lý thuế, nguồn gốc hàng hóa, giá cả và chất lượng sản phẩm; nhiều trường hợp vi phạm nghiêm trọng chỉ được phát hiện sau thời gian dài, gây thất thu ngân sách và thiệt hại cho người tiêu dùng. Cử tri và nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến; việc đổi, cấp giấy phép lái xe còn chậm, gây khó khăn cho người dân; hoạt động mua bán, vận chuyển và sử dụng ma túy vẫn diễn ra, đặc biệt là trong giới trẻ…

Lo ngại giá thực phẩm tăng cao và ngập lụt đô thị và miền núi

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải, giá cả sinh hoạt, giá thực phẩm tăng cao và "rất đắt", đặc biệt rau xanh. Điều này gây áp lực lớn với thu nhập, nhất là với người lao động, người về hưu. Bà Nguyễn Thanh Hải cho biết giá rau xanh hiện nay tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba so với ba tháng trước. Giá cả hàng hóa thiết yếu khác cũng có xu hướng tăng, nhất là vào thời điểm cuối năm.

Giá thực phẩm tăng cao gây áp lực cho người lao động và người về hưu - Ảnh 2.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải phát biểu

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị trong báo cáo công tác dân nguyện cần nhấn mạnh vấn đề này và yêu cầu các cơ quan chức năng có giải pháp quyết liệt hơn so với những năm trước, nhất là dịp cuối năm, dịp Tết Nguyên đán.

Phát biểu kết luận nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Ủy ban Dân nguyện và Giám sát tiếp thu các ý kiến Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến giải trình, báo cáo bổ sung các Bộ, ngành để phối hợp chặt chẽ với Tổng Thư ký Quốc hội ban hành thông báo kết luận gửi đến các cơ quan để tổ chức thực hiện.

Giá thực phẩm tăng cao gây áp lực cho người lao động và người về hưu - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu

Nêu ý kiến tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề cập 3 vấn đề khiến cử tri, nhân dân ở các thành phố lớn, nhất là TP Hà Nội, lo lắng. Một là, tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài. Thừa nhận giải quyết ô nhiễm môi trường không thể trong "ngày một, ngày hai", Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận vừa qua Hà Nội đã có những động thái rất tích cực, cố gắng, nhưng nhân dân mong muốn sớm giải quyết tình trạng này.

Hai là, tình trạng ùn tắc giao thông. Sau khi TP Hà Nội có Bí thư mới, tình trạng ùn tắc giao thông đã được chỉ đạo rất quyết liệt và nhân dân rất phấn khởi. "Kỷ luật kỷ cương Nhà nước bảo đảm nghiêm nhưng đề nghị quan tâm đến đời sống, tái định cư cho bà con khu vực bị giải tỏa"- ông Nguyễn Khắc Định nói.

Vấn đề thứ ba khiến nhân dân lo lắng, theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, là tình trạng ngập lụt. Vấn đề ngập lụt nghiêm trọng không chỉ ở các thành phố lớn mà cả ở khu vực miền núi. Do vậy, cần đánh giá tổng thể để tìm nguyên nhân và giải pháp khắc phục, trong đó cần lưu ý nguyên nhân chủ quan liên quan thủy điện.

Phát biểu kết luận nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Ủy ban Dân nguyện và Giám sát tiếp thu các ý kiến Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến giải trình, báo cáo bổ sung các Bộ, ngành để phối hợp chặt chẽ với Tổng Thư ký Quốc hội ban hành thông báo kết luận gửi đến các cơ quan để tổ chức thực hiện.


Bát phở có thể tăng giá vì cọng hành, người dân ngóng mãi giá rau xanh không giảm

Bát phở có thể tăng giá vì cọng hành, người dân ngóng mãi giá rau xanh không giảm

(NLĐO) - 1 tháng qua, giá rau xanh tăng vọt gấp 3-4 lần bình thường khiến nhiều người phải điều chỉnh lại thực đơn.

Rau xanh tại TPHCM tăng giá 10-30%, nguồn cung từ Lâm Đồng và miền Tây giảm

(NLĐO)- Trước tình hình trên, Sở Công Thương TP HCM đang triển khai các giải pháp đảm bảo nguồn cung và ổn định giá cả mặt hàng rau xanh trong thời gian tới

“Tâm tư” buộc phải tăng giá bán của chủ quán ở TP HCM

(NLĐO)- Bên cạnh chi phí đầu vào tăng, sau khi tính lại các khoản thuế phải nộp, chủ quán buộc điều chỉnh giá để bù đắp và duy trì hoạt động.

