Ra chợ thấy giá rau tăng chóng mặt, Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ra chợ thấy giá rau tăng chóng mặt, Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

Trường Nguyên - Kỳ Nam

(NLĐO) - Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai công tác để sớm bình ổn giá các mặt hàng thực phẩm thiết yếu.

Ngày 24-11, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành cùng các đơn vị liên quan đi khảo sát, kiểm tra giá lương thực, thực phẩm thiết yếu tại chợ Xóm Mới (phường Nha Trang).

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành chỉ đạo nóng bình ổn giá

Theo bà Đoàn Thị Xuyến, tiểu thương chợ Xóm Mới, mặt hàng thiết yếu như các loại rau, thịt cá, trứng tại chợ ở Nha Trang tăng giá từ 2 – 3 lần so với thời điểm trước mưa lũ. Nguyên nhân do nguồn cung ứng bị ảnh hưởng khiến nguồn nhập rau vào giảm nên giá bán phải tăng.

Sau khi khảo sát nhiều mặt hàng, mua một số thực phẩm ở chợ Xóm Mới, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành khẳng định việc giá lương thực, thực phẩm tăng cao sau lũ đã khiến đời sống người dân thêm nhiều khó khăn.

- Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành khảo sát giá các mặt hàng rau củ quả tại chợ Xóm Mới.

Người đứng đầu Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu Sở Công Thương tăng cường kiểm tra, làm rõ giá đầu vào – đầu ra để xác định giá bán cho hợp lý, không để việc tăng giá bất hợp lý.

"Một bó rau muống ngày thường chỉ 10.000 đồng mà nay tăng đến vậy. Sở Công Thương liên hệ ngay với các địa phương có nguồn cung cấp lớn, không bị ảnh hưởng để cung ứng hàng hóa cho bà con" - ông Nghiêm Xuân Thành chỉ đạo.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lập đường dây nóng do Chủ tịch UBND các phường xã trực tiếp phụ trách để tiếp nhận phản ánh, kiểm tra và xử lý nếu xảy ra tình trạng bán các mặt hàng thiết yếu với giá bất hợp lý; yêu cầu có giá niêm yết công khai để tránh thổi giá.

- Ảnh 3.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành mua rau của tiểu thương để nắm giá tăng

Đối với tiểu thương, ông Nghiêm Xuân Thành thăm hỏi động viên mọi người sớm khôi phục buôn bán. Ông đề nghị tiểu thương bán đúng giá niêm yết và có sự chia sẻ với người dân trong thời điểm khó khăn này.

Tin liên quan

Khánh Hoà gửi thư cảm ơn TP HCM

Khánh Hoà gửi thư cảm ơn TP HCM

(NLĐO) - Sự hỗ trợ của TP HCM rất có ý nghĩa, thể hiện tình cảm, chia sẻ sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM dành cho Khánh Hoà.

Khánh Hoà công bố nhiều quyết định về công tác cán bộ

(NLĐO)- Ngày 31-10, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ, điều động, bổ nhiệm một số chức danh chủ chốt của tỉnh.

Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch UBND 2 tỉnh Thanh Hóa và Khánh Hoà

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Khánh Hoà Nghiêm Xuân Thành mưa lũ miền Trung Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo