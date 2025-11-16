Nóng: Kiến nghị khởi tố nhiều cán bộ sau loạt bài điều tra của Báo Người Lao Động

Sáng 16-11, nguồn tin riêng của phóng viên Báo Người Lao Động cho biết Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa có văn bản gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh này về việc kiến nghị khởi tố và chuyển hồ sơ vụ việc, tài liệu có liên quan đến cơ quan điều tra.

Thửa đất rộng khoảng 2.500m2 ở phường Quy Nhơn Tây liên quan đến việc Thanh tra tỉnh Gia Lai kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh khởi tố

Theo đó, thực hiện Quyết định thanh tra ngày 11-9 của Chánh Thanh tra tỉnh Gia Lai về thanh tra công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Quy Nhơn Tây theo thông tin Báo Người Lao Động phản ánh, ngày 22-10 Thanh tra tỉnh đã ban hành kết luận về vụ việc này.

Qua thanh tra, nhận thấy lãnh đạo, công chức UBND xã Phước Mỹ (nay là UBND phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai), gồm: ông Cao Minh Thi, Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ; bà Đặng Thị Tuyết Nhung, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ; ông Đỗ Nguyên Đính và ông Lê Công Trang, công chức địa chính xã Phước Mỹ có dấu hiệu vi phạm pháp luật quy định tại Điều 356 của Bộ Luật Hình sự. Bà Lê Thị Chánh Tuyết có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự quy định tại Điều 341 của bộ luật này.

Căn cứ Khoản 2 Điều 29 Luật Thanh tra 2025 và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về việc xử lý kết quả thanh tra công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Quy Nhơn Tây, Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xem xét, khởi tố theo quy định của pháp luật và thông báo cho Thanh tra tỉnh biết kết quả giải quyết vụ việc.

Thanh tra tỉnh chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan vụ việc sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trước đó, từ ngày 7-8 đến 12-8, Báo Người Lao Động đăng loạt bài điều tra "Phù phép trong quản lý đất đai, xây dựng", phản ánh khu đất công rộng khoảng 2.500 m² tại thôn Thanh Long, xã Phước Mỹ cũ, có giá thị trường khoảng 50 tỉ đồng, bị "hô biến" thành đất tư, sau đó chuyển nhượng sang đất của cán bộ và người nhà cán bộ xã Phước Mỹ.

Cụ thể, trong số này có bà Lê Thị Thu Thủy (vợ ông Cao Minh Thi, nguyên Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ, nay là Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Tây); bà Trần Thị Nhi (nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ, nay là cán bộ UBND phường Quy Nhơn Tây); ông Đỗ Nguyên Đính (nguyên cán bộ địa chính xã Phước Mỹ).

Sau loạt bài điều tra, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã giao Thanh tra tỉnh làm rõ nội dung Báo Người Lao Động phản ánh về công tác quản lý đất đai tại phường Quy Nhơn Tây.