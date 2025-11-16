Nóng: Kiến nghị khởi tố nhiều cán bộ sau loạt bài điều tra của Báo Người Lao Động

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nóng: Kiến nghị khởi tố nhiều cán bộ sau loạt bài điều tra của Báo Người Lao Động

Anh Tú

(NLĐO) – Liên quan đến loạt bài điều tra “Phù phép trong quản lý đất đai, xây dựng”, Thanh tra tỉnh Gia Lai kiến nghị khởi tố vụ án với hàng loạt cán bộ.

Sáng 16-11, nguồn tin riêng của phóng viên Báo Người Lao Động cho biết Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa có văn bản gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh này về việc kiến nghị khởi tố và chuyển hồ sơ vụ việc, tài liệu có liên quan đến cơ quan điều tra.

Nóng: Kiến nghị khởi tố nhiều cán bộ sau loạt bài điều tra của Báo Người Lao Động - Ảnh 1.

Thửa đất rộng khoảng 2.500m2 ở phường Quy Nhơn Tây liên quan đến việc Thanh tra tỉnh Gia Lai kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh khởi tố

Theo đó, thực hiện Quyết định thanh tra ngày 11-9 của Chánh Thanh tra tỉnh Gia Lai về thanh tra công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Quy Nhơn Tây theo thông tin Báo Người Lao Động phản ánh, ngày 22-10 Thanh tra tỉnh đã ban hành kết luận về vụ việc này.

Qua thanh tra, nhận thấy lãnh đạo, công chức UBND xã Phước Mỹ (nay là UBND phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai), gồm: ông Cao Minh Thi, Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ; bà Đặng Thị Tuyết Nhung, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ; ông Đỗ Nguyên Đính và ông Lê Công Trang, công chức địa chính xã Phước Mỹ có dấu hiệu vi phạm pháp luật quy định tại Điều 356 của Bộ Luật Hình sự. Bà Lê Thị Chánh Tuyết có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự quy định tại Điều 341 của bộ luật này.

Căn cứ Khoản 2 Điều 29 Luật Thanh tra 2025 và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về việc xử lý kết quả thanh tra công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Quy Nhơn Tây, Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xem xét, khởi tố theo quy định của pháp luật và thông báo cho Thanh tra tỉnh biết kết quả giải quyết vụ việc.

Thanh tra tỉnh chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan vụ việc sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trước đó, từ ngày 7-8 đến 12-8, Báo Người Lao Động đăng loạt bài điều tra "Phù phép trong quản lý đất đai, xây dựng", phản ánh khu đất công rộng khoảng 2.500 m² tại thôn Thanh Long, xã Phước Mỹ cũ, có giá thị trường khoảng 50 tỉ đồng, bị "hô biến" thành đất tư, sau đó chuyển nhượng sang đất của cán bộ và người nhà cán bộ xã Phước Mỹ.

Cụ thể, trong số này có bà Lê Thị Thu Thủy (vợ ông Cao Minh Thi, nguyên Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ, nay là Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Tây); bà Trần Thị Nhi (nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ, nay là cán bộ UBND phường Quy Nhơn Tây); ông Đỗ Nguyên Đính (nguyên cán bộ địa chính xã Phước Mỹ).

Sau loạt bài điều tra, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã giao Thanh tra tỉnh làm rõ nội dung Báo Người Lao Động phản ánh về công tác quản lý đất đai tại phường Quy Nhơn Tây.

Tin liên quan

"Phù phép" trong quản lý đất đai, xây dựng

"Phù phép" trong quản lý đất đai, xây dựng

LTS: Người dân tố cáo hàng loạt bất thường liên quan đất đai, xây dựng ở phường Quy Nhơn Tây (Gia Lai) và phóng viên Báo Người Lao Động đã vào cuộc điều tra

"Phù phép" trong quản lý đất đai, xây dựng (*): Công trình trái phép mọc như nấm

Hàng loạt công trình xây dựng trái phép mọc lên ở phường Quy Nhơn Tây, Gia Lai tồn tại nhiều năm chưa bị xử lý, phần lớn liên quan đến một số cán bộ địa phương.

"Phù phép" trong quản lý đất đai, xây dựng: Giao công an điều tra

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai khẳng định sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm

cơ quan Cảnh sát điều tra cơ quan điều tra tỉnh Gia Lai khởi tố vụ án quản lý nhà nước
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo