Số hóa toàn bộ kiến trúc đền tháp Mỹ Sơn

Ban Quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn (xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng) đang triển khai kế hoạch số hóa toàn bộ hệ thống đền tháp và các hiện vật tiêu biểu tại khu di tích, nhằm tăng cường hiệu quả quản lý và nâng cao giá trị khai thác di sản.

Du khách quét mã QR để nghe thuyết trình về Khu đền tháp Mỹ Sơn

Hiện nay, quần thể Mỹ Sơn có 60 phế tích kiến trúc, 3 vết tích kiến trúc cùng 2.278 hiện vật. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2025, Ban Quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn sẽ hoàn tất việc số hóa toàn bộ hệ thống di tích và phế tích; đồng thời lựa chọn 200 hiện vật đặc trưng để thực hiện số hóa chuyên sâu.

Trước đó, từ năm 2006, đơn vị đã tiến hành kiểm kê, mô tả, chụp ảnh, scan 3D và số hóa toàn bộ hiện vật tại khu di sản. Một số kiến trúc đền tháp cũng được số hóa thông qua các dự án hợp tác, tài trợ nước ngoài.

Tuy nhiên, theo Ban Quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn, hệ thống dữ liệu cũ đã được xây dựng từ nhiều năm trước, một số phần mềm lạc hậu và không còn phù hợp với nhu cầu khai thác hiện nay. Vì vậy, Mỹ Sơn cần cập nhật lại toàn bộ dữ liệu số bằng công nghệ mới, đồng thời số hóa lại các hiện vật quan trọng để phục vụ tốt hơn công tác trưng bày, giới thiệu giá trị di sản đến du khách.

Việc số hóa toàn diện không chỉ giúp nâng cao hiệu quả bảo tồn, quản lý mà còn mở ra cơ hội tiếp cận di sản Mỹ Sơn bằng các nền tảng trực tuyến, góp phần quảng bá hình ảnh một trong những quần thể đền tháp Chăm Pa độc đáo nhất Đông Nam Á.