Thời sự

Lộ trình di dời các khu nhà tập thể cũ tại Quy Nhơn

Đức Anh

(NLĐO) - Gia Lai sẽ tổ chức di dời các hộ dân đang sinh sống tại nhiều khu nhà tập thể cũ, xuống cấp nghiêm trọng trên địa bàn phường Quy Nhơn từ quý II-2026.

Ngày 9-1, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cho biết Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định phê duyệt đề án di dời các khu nhà tập thể cũ thuộc tài sản công, nằm trong kế hoạch xây dựng lại các chung cư đã xuống cấp.

Gia Lai lên lộ trình di dời các khu nhà tập thể cũ tại Quy Nhơn - Ảnh 1.

Khu nhà tập thể tại 197 Tăng Bạt Hổ, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai đang xuống cấp nghiêm trọng

Các công trình này đều được kiểm định ở mức nguy hiểm từ cấp C đến cấp D, không còn bảo đảm an toàn sử dụng, nhiều hạng mục xuất hiện nứt kết cấu, thấm dột, suy giảm khả năng chịu lực.

Các khu nhà thuộc diện di dời gồm: 120 Lê Lợi; 42-44 và 197 Tăng Bạt Hổ; 667 Trần Hưng Đạo; 67 Lê Hồng Phong. Đây đều là các khu nhà có nguồn gốc tài sản công, được bố trí cho cán bộ, công nhân viên sử dụng qua nhiều giai đoạn lịch sử.

Theo phương án, các hộ dân sẽ được bố trí tái định cư tại chung cư 08 Trần Bình Trọng (phường Quy Nhơn) hoặc xem xét mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội tại các dự án trên địa bàn như Hàng Hải, Ecohome Nhơn Bình, Nhơn Phú 2, Bông Hồng, khu đô thị Bắc sông Hà Thanh, khu Thiết chế công đoàn tỉnh.

Trong quý I-2026, tỉnh sẽ hoàn thiện phương án chi tiết. Từ quý II-2026, việc di dời sẽ được triển khai theo lộ trình cụ thể, bảo đảm ổn định đời sống người dân. Kinh phí thực hiện từ ngân sách tỉnh, quỹ phát triển nhà ở và các nguồn hợp pháp khác.

khu đô thị nhà ở xã hội tái định cư
