Thời sự Đô thị

Lộ trình thu phí không dừng tại bến xe, bãi đỗ xe ở Tây Ninh

Nguyễn Tiến

(NLĐO) - Tây Ninh triển khai thu phí không dừng tại bến xe, bãi đỗ xe đến năm 2030, nâng cao quản lý giao thông và phát triển đô thị thông minh

Ngày 28-4, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành văn bản triển khai lộ trình thực hiện thu phí không dừng tại các bến xe, bãi đỗ xe trong đô thị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý giao thông, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và phát triển đô thị thông minh.

Tây Ninh phát triển đô thị thông minh với thu phí không dừng tại bến xe , bãi đỗ xe - Ảnh 1.

Tây Ninh triển khai lộ trình thu phí không dừng tại bến xe, bãi đỗ xe đến năm 2030

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Sơn yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các sở, ngành và UBND các xã, phường tổ chức rà soát toàn bộ hệ thống bến xe khách, bãi đỗ xe trong đô thị trong năm 2026. Việc rà soát phải phân loại theo quy mô, loại hình, tình trạng pháp lý và đơn vị quản lý; đồng thời đánh giá điều kiện thực tế để xây dựng phương án triển khai thu phí không dừng phù hợp với lộ trình của Bộ Xây dựng và tình hình địa phương.

Sau khi hoàn tất rà soát, các đơn vị liên quan sẽ triển khai lắp đặt thiết bị, kết nối hệ thống thanh toán điện tử và đưa vào vận hành thu phí không dừng, bảo đảm hoạt động ổn định, chính xác, đồng bộ.

Theo lộ trình, Tây Ninh dự kiến triển khai tại các bến xe loại 2 trước ngày 31-12-2027; tại các bến xe, bãi đỗ xe trong đô thị thuộc 10 phường đạt tiêu chí đô thị loại II trước ngày 31-12-2028; tại 4 phường thuộc đô thị loại III trước ngày 31-12-2029; và mở rộng ra 21 xã thuộc đô thị loại III trước ngày 31-12-2030.

Trước đó, qua rà soát của Sở Xây dựng, toàn tỉnh hiện có 63 bến xe, bãi đỗ và điểm trông giữ phương tiện. Trong đó, mới có 13 đơn vị đang triển khai thu phí không dừng, chiếm khoảng 20,6%. Nhiều nơi triển khai còn mang tính hình thức, thiếu đồng bộ do chưa có quy chuẩn thống nhất, gây khó khăn trong quản lý và bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Một số bãi đỗ xe tại chung cư, trường học, bệnh viện vẫn chưa áp dụng hình thức này.

UBND tỉnh yêu cầu tăng cường tuyên truyền, vận động người dân sử dụng dịch vụ thu phí không dừng và tiện ích "Tra cứu bãi đỗ" trên ứng dụng VNeID; đồng thời kiểm tra, yêu cầu các bến xe thực hiện thanh toán điện tử theo quy định. Các đơn vị liên quan phải chuẩn hóa dữ liệu bến bãi để kết nối với nền tảng giao thông tập trung, xử lý nghiêm hành vi thu phí sai quy định, giải tỏa các điểm trông giữ phương tiện trái phép, lấn chiếm lòng lề đường.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, việc triển khai nhằm thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ về chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông, góp phần minh bạch hóa hoạt động thu phí, nâng cao hiệu quả quản lý, hạn chế thu phí thủ công, thúc đẩy văn minh đô thị và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Hình ảnh toàn cảnh đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua Tây Ninh

Hình ảnh toàn cảnh đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua Tây Ninh

(NLĐO)- Đoạn 6,8 km đường Vành đai 3 TPHCM qua Tây Ninh đã cơ bản hoàn thiện, nhưng vẫn chưa thể khai thác do tiến độ toàn tuyến phía Tây chậm

Tây Ninh dự trữ nguồn đất, đá, cát phục vụ đường Vành đai 4 và cao tốc TPHCM - Mộc Bài

(NLĐO)- Tây Ninh khoanh định 52 khu vực không đấu giá khai thác khoáng sản, dự trữ hơn 90 triệu m³ vật liệu phục vụ các dự án hạ tầng lớn giai đoạn 2026–2030.

Tây Ninh: Dự án đường ĐT830E vẫn vướng mặt bằng, hơn 50 hộ chưa di dời

(NLĐO)- Dự án đường ĐT830E đã đạt hơn 50% khối lượng nhưng vẫn vướng giải phóng mặt bằng, nhiều hộ chưa di dời khiến tiến độ thi công chậm.

tỉnh Tây Ninh Tây Ninh đô thị thông minh trật tự an toàn giao thông Bãi đỗ xe thanh toán điện tử thu phí không dừng thu phí không dừng tại bến xe
