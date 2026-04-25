Tây Ninh dự trữ nguồn đất, đá, cát phục vụ đường Vành đai 4 và cao tốc TPHCM - Mộc Bài

Ngày 25-4, UBND tỉnh Tây Ninh cho biết đã khoanh định 52 khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong giai đoạn 2026–2030 nhằm chủ động nguồn vật liệu xây dựng, phục vụ các công trình hạ tầng lớn trên địa bàn.

Hơn 90 triệu m³ vật liệu được chuẩn bị cho các công trình trọng điểm ở Tây Ninh.

Theo kế hoạch, 14 khu vực trong số này được dành riêng cho các dự án trọng điểm, công trình giao thông quan trọng và chương trình mục tiêu quốc gia. Tổng trữ lượng dự kiến khoảng 67,21 triệu m³, gồm 6 khu vực đất san lấp (khoảng 42,41 triệu m³), 2 khu vực đá xây dựng (khoảng 20,3 triệu m³) và 5 khu vực cát xây dựng (khoảng 4,5 triệu m³). Đây được xem là nguồn vật liệu dự trữ quan trọng để cung ứng kịp thời cho các công trình quy mô lớn.

38 khu vực còn lại được bố trí phục vụ các dự án ngoài ngân sách và các công trình đầu tư công khác, với tổng trữ lượng khoảng 23,4 triệu m³, chủ yếu là đất san lấp và cát xây dựng. Việc tách riêng hai nhóm khu vực được đánh giá giúp địa phương vừa ưu tiên nguồn lực cho các dự án trọng điểm, vừa đáp ứng nhu cầu vật liệu cho những công trình khác.

Tây Ninh chủ động nguồn cát, đá, đất cho các dự án giao thông trọng điểm.

Trong số các mỏ được khoanh định, một số khu vực có trữ lượng lớn như mỏ đá Tân Hòa (diện tích khoảng 77,5 ha, trữ lượng khoảng 15,5 triệu m³ đá và 17 triệu m³ đất san lấp), mỏ đá Lộc Trung (khoảng 4,8 triệu m³), các mỏ cát tại Suối Dây, Tân Thành, Suối Đá với tổng trữ lượng hơn 1,3 triệu m³. Ngoài ra, còn có nhiều mỏ đất san lấp tại các xã như Tân Hội, Thạnh Hóa, có khả năng cung cấp vật liệu lâu dài nếu được khai thác hiệu quả.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, trong bối cảnh địa phương bước vào giai đoạn tăng tốc đầu tư hạ tầng, nhu cầu vật liệu xây dựng đang tăng mạnh. Giai đoạn 2026–2030, tỉnh triển khai nhiều dự án lớn như tuyến đường kết nối Mộc Bài – Xuyên Á, trục đường tỉnh 827E, đường Vành đai 4 TPHCM, cao tốc TPHCM – Mộc Bài, Gò Dầu – Xa Mát…, đòi hỏi khối lượng vật liệu rất lớn.

Tính toán cho thấy tổng nhu cầu vật liệu có thể lên đến hơn 22,6 triệu m³ đất đắp, khoảng 22 triệu m³ cát san lấp và trên 3 triệu m³ cát xây dựng. Riêng dự án Vành đai 4 TPHCM cần gần 10,6 triệu m³ cát san lấp, trong khi tuyến Mộc Bài - Xuyên Á cần hơn 2,3 triệu m³.

Trong khi đó, nguồn vật liệu từ các địa phương lân cận đang hạn chế, từng khiến một số dự án phát sinh chi phí, thậm chí đối mặt nguy cơ chậm tiến độ.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, việc khoanh định các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản được xem là giải pháp quan trọng nhằm chủ động nguồn vật liệu, bảo đảm tiến độ và hiệu quả triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm trong thời gian tới.