Loa kẹo kéo hết làm phiền, xóm giềng an giấc

Ghi nhận trong những ngày đầu thực hiện Nghị định 282/2025/NĐ-CP (thay thế Nghị định 144/2021, có hiệu lực từ ngày 15-12-2025), tình trạng hát karaoke gây ồn ở nhiều khu vực tại TP HCM vốn được xem là "điểm nóng" đã giảm rõ.

Nơi "tắt đài", chỗ vẫn "gào"

Khoảng 19 giờ ngày 17-12, tại phường Bình Thới, việc chấp hành quy định diễn ra khá nghiêm túc. Dù vẫn còn các nhóm ăn nhậu nhưng hình ảnh loa di động hay tiếng micro "gào thét" đã không còn phổ biến, chỉ còn vài trường hợp cá biệt.

Cũng trong tối 17-12, khu vực phường Phước Long gần như dứt hẳn tình trạng tụ tập hát karaoke. Anh Nguyễn Quốc Huy (ngụ phường Phước Long) nhận định trước đây, dù bị tiếng ồn làm phiền nhưng hàng xóm rất ngại nhắc nhở vì sợ mất lòng. Từ khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP được áp dụng với chế tài xử phạt nghiêm khắc, thì nhiều người đã sợ và tự giác hơn hẳn trong việc kiểm soát hành vi của mình.

"Nhìn chung việc siết chặt quản lý tiếng ồn bước đầu đã mang lại hiệu quả, thay đổi thói quen của nhiều gia đình, trong đó có gia đình tôi" - ông Nguyễn Văn Tú (51 tuổi, ngụ phường Linh Xuân) chia sẻ. Ông Tú cho hay hồi trước, cuối tuần vui vẻ ông hay mở loa hết cỡ để hát cho sướng. Nhưng giờ biết quy định mới phạt nặng lắm, cả ban ngày cũng bị phạt nên ông dặn người nhà "tém lại". "Muốn vui thì mở nhạc riu riu, chứ để hàng xóm báo công an xuống phạt thì mất vui, lại mất lòng" - ông Tú bộc bạch.

Trái ngược, bất chấp quy định xử nghiêm, dọc tuyến đường Hồ Văn Long (phường Tân Tạo), điệp khúc karaoke tại gia vẫn tiếp diễn, chủ yếu vào khung giờ chiều tối. Nhiều hộ dân vẫn vô tư mở loa công suất lớn, gây ảnh hưởng trực tiếp đến cộng đồng.

Bức xúc về vấn đề này, chị Hồng (ngụ phường Tân Tạo) cho biết tình trạng "tra tấn" bằng âm thanh thường cao điểm vào cuối tuần, đặc biệt là chủ nhật. "Hát vào buổi sáng còn đỡ, chứ vào giờ nghỉ trưa hay buổi tối mà bị "dội" bởi âm thanh chát chúa từ loa kẹo kéo thì rất ức chế. Đáng nói, có hôm cuộc vui kéo dài đến khuya, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ của cả xóm" - chị Hồng ngán ngẩm.

Hát karaoke ở nhà trên đường Hùng Vương, phường Vườn Lài, TP HCM Ảnh: Bích Vân

Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch UBND phường Trung Mỹ Tây, bày tỏ sự đồng tình cao với các quy định tại Nghị định 282/2025/NĐ-CP vừa có hiệu lực. Ông Hoàng đánh giá Nghị định mới đã tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho công tác vận động, xử lý các trường hợp gây mất trật tự trong khu dân cư. Trước đây, việc xử lý hát karaoke tự phát gặp nhiều khó khăn do vướng quy định về đo độ ồn và cơ chế phối hợp. Những ngày qua, UBND phường Trung Mỹ Tây đã tăng cường vận động người dân hạn chế gây ồn, chỉ mở nhạc vừa đủ nghe để không ảnh hưởng đến sinh hoạt của hàng xóm.

Tương tự, Công an phường Đông Hưng Thuận cũng triển khai lực lượng xuống các khu dân cư, chung cư để phổ biến nội dung Nghị định 282/2025/NĐ-CP, trọng tâm là quy định về tiếng ồn. Đại diện Công an phường Đông Hưng Thuận cho biết bên cạnh việc tuyên truyền trực tiếp, đơn vị còn đẩy mạnh phổ biến quy định qua mạng xã hội Zalo, Facebook để thông tin tiếp cận được đông đảo người dân. Nhờ đó, tình trạng tụ tập ca hát ồn ào nơi công cộng và khu dân cư đã giảm đáng kể sau khi nghị định mới có hiệu lực thi hành.

Trước đó, ngày 17-12, Công an phường Tăng Nhơn Phú đã trực tiếp đến các hộ dân và khu nhà trọ trên địa bàn để tuyên truyền. Tại khu trọ của bà Trần Thị Phương Cảnh (ngụ phường Tăng Nhơn Phú), thiếu tá Hồ Sỹ Đức, cán bộ Công an phường, đã nhắc nhở chủ nhà và người thuê trọ không tụ tập hát karaoke gây ồn ào. Sau khi được phổ biến, nhiều người thuê trọ đã ký cam kết không tái phạm hành vi gây ồn.

Theo thiếu tá Hồ Sỹ Đức, mức phạt theo quy định mới đã tăng đáng kể. Chỉ cần người dân phản ánh hoặc lực lượng chức năng phát hiện hành vi gây ồn ảnh hưởng đến cộng đồng, đơn vị sẽ lập tức xử lý nghiêm.

Những động thái quyết liệt trong tuyên truyền và xử lý vi phạm được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, yên tĩnh và bảo đảm an ninh trật tự tại các khu dân cư trên địa bàn TP HCM.

