HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Loa kẹo kéo hết làm phiền, xóm giềng an giấc

Nhóm phóng viên

Tuần qua, vấn nạn karaoke gây ồn bước đầu đã hạ nhiệt nhờ chế tài mạnh, nhưng vẫn còn đó những việc cần bàn

Ghi nhận trong những ngày đầu thực hiện Nghị định 282/2025/NĐ-CP (thay thế Nghị định 144/2021, có hiệu lực từ ngày 15-12-2025), tình trạng hát karaoke gây ồn ở nhiều khu vực tại TP HCM vốn được xem là "điểm nóng" đã giảm rõ.

Nơi "tắt đài", chỗ vẫn "gào"

Khoảng 19 giờ ngày 17-12, tại phường Bình Thới, việc chấp hành quy định diễn ra khá nghiêm túc. Dù vẫn còn các nhóm ăn nhậu nhưng hình ảnh loa di động hay tiếng micro "gào thét" đã không còn phổ biến, chỉ còn vài trường hợp cá biệt.

Cũng trong tối 17-12, khu vực phường Phước Long gần như dứt hẳn tình trạng tụ tập hát karaoke. Anh Nguyễn Quốc Huy (ngụ phường Phước Long) nhận định trước đây, dù bị tiếng ồn làm phiền nhưng hàng xóm rất ngại nhắc nhở vì sợ mất lòng. Từ khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP được áp dụng với chế tài xử phạt nghiêm khắc, thì nhiều người đã sợ và tự giác hơn hẳn trong việc kiểm soát hành vi của mình.

"Nhìn chung việc siết chặt quản lý tiếng ồn bước đầu đã mang lại hiệu quả, thay đổi thói quen của nhiều gia đình, trong đó có gia đình tôi" - ông Nguyễn Văn Tú (51 tuổi, ngụ phường Linh Xuân) chia sẻ. Ông Tú cho hay hồi trước, cuối tuần vui vẻ ông hay mở loa hết cỡ để hát cho sướng. Nhưng giờ biết quy định mới phạt nặng lắm, cả ban ngày cũng bị phạt nên ông dặn người nhà "tém lại". "Muốn vui thì mở nhạc riu riu, chứ để hàng xóm báo công an xuống phạt thì mất vui, lại mất lòng" - ông Tú bộc bạch.

Trái ngược, bất chấp quy định xử nghiêm, dọc tuyến đường Hồ Văn Long (phường Tân Tạo), điệp khúc karaoke tại gia vẫn tiếp diễn, chủ yếu vào khung giờ chiều tối. Nhiều hộ dân vẫn vô tư mở loa công suất lớn, gây ảnh hưởng trực tiếp đến cộng đồng.

Bức xúc về vấn đề này, chị Hồng (ngụ phường Tân Tạo) cho biết tình trạng "tra tấn" bằng âm thanh thường cao điểm vào cuối tuần, đặc biệt là chủ nhật. "Hát vào buổi sáng còn đỡ, chứ vào giờ nghỉ trưa hay buổi tối mà bị "dội" bởi âm thanh chát chúa từ loa kẹo kéo thì rất ức chế. Đáng nói, có hôm cuộc vui kéo dài đến khuya, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ của cả xóm" - chị Hồng ngán ngẩm.

Loa kẹo kéo hết làm phiền, xóm giềng an giấc - Ảnh 1.

Hát karaoke ở nhà trên đường Hùng Vương, phường Vườn Lài, TP HCM Ảnh: Bích Vân

Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch UBND phường Trung Mỹ Tây, bày tỏ sự đồng tình cao với các quy định tại Nghị định 282/2025/NĐ-CP vừa có hiệu lực. Ông Hoàng đánh giá Nghị định mới đã tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho công tác vận động, xử lý các trường hợp gây mất trật tự trong khu dân cư. Trước đây, việc xử lý hát karaoke tự phát gặp nhiều khó khăn do vướng quy định về đo độ ồn và cơ chế phối hợp. Những ngày qua, UBND phường Trung Mỹ Tây đã tăng cường vận động người dân hạn chế gây ồn, chỉ mở nhạc vừa đủ nghe để không ảnh hưởng đến sinh hoạt của hàng xóm.

Tương tự, Công an phường Đông Hưng Thuận cũng triển khai lực lượng xuống các khu dân cư, chung cư để phổ biến nội dung Nghị định 282/2025/NĐ-CP, trọng tâm là quy định về tiếng ồn. Đại diện Công an phường Đông Hưng Thuận cho biết bên cạnh việc tuyên truyền trực tiếp, đơn vị còn đẩy mạnh phổ biến quy định qua mạng xã hội Zalo, Facebook để thông tin tiếp cận được đông đảo người dân. Nhờ đó, tình trạng tụ tập ca hát ồn ào nơi công cộng và khu dân cư đã giảm đáng kể sau khi nghị định mới có hiệu lực thi hành.

Trước đó, ngày 17-12, Công an phường Tăng Nhơn Phú đã trực tiếp đến các hộ dân và khu nhà trọ trên địa bàn để tuyên truyền. Tại khu trọ của bà Trần Thị Phương Cảnh (ngụ phường Tăng Nhơn Phú), thiếu tá Hồ Sỹ Đức, cán bộ Công an phường, đã nhắc nhở chủ nhà và người thuê trọ không tụ tập hát karaoke gây ồn ào. Sau khi được phổ biến, nhiều người thuê trọ đã ký cam kết không tái phạm hành vi gây ồn.

Theo thiếu tá Hồ Sỹ Đức, mức phạt theo quy định mới đã tăng đáng kể. Chỉ cần người dân phản ánh hoặc lực lượng chức năng phát hiện hành vi gây ồn ảnh hưởng đến cộng đồng, đơn vị sẽ lập tức xử lý nghiêm.

Những động thái quyết liệt trong tuyên truyền và xử lý vi phạm được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, yên tĩnh và bảo đảm an ninh trật tự tại các khu dân cư trên địa bàn TP HCM. 

Mời tham gia diễn đàn

Làm sao xử lý triệt để? Làm sao bảo đảm căn cứ minh bạch để người hát karaoke gây ồn tâm phục khẩu phục?...

Mời bạn đọc tham gia diễn đàn: "Loa kẹo kéo hết làm phiền, xóm giềng an giấc". Mọi ý kiến gửi về địa chỉ mail: bandoc@nld.com.vn


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo