Loại bài tập tốt nhất để giảm mỡ nhanh chóng

Viết trên tạp chí khoa học Maturitas, nhóm tác giả dẫn đầu bởi tiến sĩ Grace Rose từ Đại học Sunshine Coast (UniSC) cho biết các bài tập HIIT có thể là lựa chọn hoàn hảo nhất để giảm mỡ và gìn giữ khối lượng cơ nạc ở người lớn tuổi.

Tập luyện theo kiểu HIIT giúp bạn giảm mỡ tốt hơn mà vẫn giữ được khối lượng cơ nạc - Minh họa AI: Thu Anh

HIIT là phương pháp tập luyện cường độ cao ngắt quãng, kết hợp giữa những chu kỳ vận động cực nhanh, mạnh với các khoảng nghỉ ngắn hoặc tập nhẹ để phục hồi.

Ví dụ khi chạy bộ, bạn có thể chạy nhẹ nhàng hoặc đi bộ trong 60-90 giây, rồi chuyển sang giai đoạn chạy nhanh trong 30 giây để nhịp tim tăng cao, hơi thở gấp. Sau đó, lặp lại tuần tự chu kỳ này cho đến khi hết thời gian tập, với điểm kết thúc nằm sau một chu kỳ chạy nhẹ nhàng.

Trong nghiên cứu mới, các tác giả đã theo dõi hơn 120 người lớn tuổi khỏe mạnh ở Úc, có độ tuổi trung bình là 72.

Các tình nguyện viên đã tham dự 3 buổi tập thể dục tại phòng tập thể dục mỗi tuần trong 6 tháng.

Họ được trải nghiệm các dạng tập luyện khác nhau: Cường độ cao, trung bình, thấp, tập theo kiểu HIIT.

Kết quả cho thấy các bài tập nhìn chung đều giúp giảm mỡ cơ thể, nhưng HIIT hiệu quả hơn cả. Đồng thời, đây cũng là kiểu tập duy nhất giúp người tham gia giảm mỡ nhưng vẫn giữ nguyên khối lượng cơ nạc, điều rất cần thiết để duy trì sức khỏe tốt.

“HIIT có lẽ hiệu quả hơn vì nó tạo ra nhiều áp lực hơn lên cơ bắp, gửi tín hiệu mạnh mẽ hơn đến cơ thể để giữ lại mô cơ thay vì mất đi" - tiến sĩ Rose nới với tờ SciTech Daily.

Từng có một số nghiên cứu cho thấy tập HIIT kích thích đốt calo, đốt mỡ nhanh hơn. Điều này có thể giải thích phần nào hiệu ứng mà các tác giả vừa ghi nhận được.