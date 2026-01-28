HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Loại bài tập tốt nhất để giảm mỡ nhanh chóng

Anh Thư

(NLĐO) - Nghiên cứu mới từ Úc cho thấy một thay đổi nhỏ trong khi tập luyện có thể giúp giảm mỡ nhanh chóng, ngay cả ở người lớn tuổi.

Viết trên tạp chí khoa học Maturitas, nhóm tác giả dẫn đầu bởi tiến sĩ Grace Rose từ Đại học Sunshine Coast (UniSC) cho biết các bài tập HIIT có thể là lựa chọn hoàn hảo nhất để giảm mỡ và gìn giữ khối lượng cơ nạc ở người lớn tuổi.

Loại bài tập tốt nhất để giảm mỡ khi dần lớn tuổi - Ảnh 1.

Tập luyện theo kiểu HIIT giúp bạn giảm mỡ tốt hơn mà vẫn giữ được khối lượng cơ nạc - Minh họa AI: Thu Anh

HIIT là phương pháp tập luyện cường độ cao ngắt quãng, kết hợp giữa những chu kỳ vận động cực nhanh, mạnh với các khoảng nghỉ ngắn hoặc tập nhẹ để phục hồi.

Ví dụ khi chạy bộ, bạn có thể chạy nhẹ nhàng hoặc đi bộ trong 60-90 giây, rồi chuyển sang giai đoạn chạy nhanh trong 30 giây để nhịp tim tăng cao, hơi thở gấp. Sau đó, lặp lại tuần tự chu kỳ này cho đến khi hết thời gian tập, với điểm kết thúc nằm sau một chu kỳ chạy nhẹ nhàng.

Trong nghiên cứu mới, các tác giả đã theo dõi hơn 120 người lớn tuổi khỏe mạnh ở Úc, có độ tuổi trung bình là 72.

Các tình nguyện viên đã tham dự 3 buổi tập thể dục tại phòng tập thể dục mỗi tuần trong 6 tháng.

Họ được trải nghiệm các dạng tập luyện khác nhau: Cường độ cao, trung bình, thấp, tập theo kiểu HIIT.

Kết quả cho thấy các bài tập nhìn chung đều giúp giảm mỡ cơ thể, nhưng HIIT hiệu quả hơn cả. Đồng thời, đây cũng là kiểu tập duy nhất giúp người tham gia giảm mỡ nhưng vẫn giữ nguyên khối lượng cơ nạc, điều rất cần thiết để duy trì sức khỏe tốt.

“HIIT có lẽ hiệu quả hơn vì nó tạo ra nhiều áp lực hơn lên cơ bắp, gửi tín hiệu mạnh mẽ hơn đến cơ thể để giữ lại mô cơ thay vì mất đi" - tiến sĩ Rose nới với tờ SciTech Daily.

Từng có một số nghiên cứu cho thấy tập HIIT kích thích đốt calo, đốt mỡ nhanh hơn. Điều này có thể giải thích phần nào hiệu ứng mà các tác giả vừa ghi nhận được.

Tin liên quan

Giấm táo có giúp giảm mỡ?

Giấm táo có giúp giảm mỡ?

Bạn đọc NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH (ở Đồng Tháp) hỏi: "Gần đây, tôi nghe bạn bè nói uống giấm táo có thể giảm cân, giảm mỡ. Bác sĩ cho hỏi điều này có đúng không?".

Món ăn thú vị từ châu Á là "thần dược" giảm mỡ thừa, mỡ máu

(NLĐO) - Nhóm tình nguyện viên 20-65 tuổi, có thân hình từ hơi thừa cân đến béo phì, đã giảm mỡ đáng kể chỉ sau 12 tuần mà không cần giảm cân.

Cách uống cà phê giúp giảm mỡ, tăng cơ hiệu quả nhất

(NLĐO) - Các nhà khoa học Tây Ban Nha vừa phát hiện ra tác dụng đặc biệt của loại cà phê có màu nâu cánh gián khi pha.

tập luyện giảm mỡ đốt calo khối lượng cơ nạc tập HIIT
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo