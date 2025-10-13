HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Loài chim quý hiếm bất ngờ xuất hiện ở vùng rừng núi Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Hai cá thể chim niệc nâu quý hiếm được người dân ở xã Kim Ngân (Quảng Trị) giao nộp cho kiểm lâm để thả về rừng Phong Nha - Kẻ Bàng.

Niệc nâu qúy hiếm xuất hiện ở Quảng Trị và hành động bảo vệ động vật hoang dã - Ảnh 1.

Đại diện Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng tiếp nhận 2 cá thể niệc nâu

Ngày 13-10, ông Nguyễn Xuân Quế, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Kim Ngân (Quảng Trị) - cho biết đơn vị vừa tiếp nhận hai cá thể chim niệc nâu quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp, sau đó bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng chăm sóc.

Hai cá thể chim được anh Hồ Va Li, trú bản Hà Lẹc, xã Kim Ngân, phát hiện khi chúng bay lạc vào nhà. Nhận thấy đây là loài chim quý hiếm cần được bảo vệ, anh Li đã báo cáo cơ quan chức năng và làm thủ tục bàn giao.

Qua kiểm tra, lực lượng kiểm lâm xác định đây là niệc nâu (tên khoa học Anorrhinus austeni), thuộc họ hồng hoàng, nằm trong nhóm IB – động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Tại thời điểm tiếp nhận, cả hai cá thể có sức khỏe ổn định, được chuyển đến Trung tâm Cứu hộ của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng để tiếp tục chăm sóc, trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Chim niệc nâu là loài chim mỏ sừng có bộ lông màu nâu đặc trưng, sinh sống chủ yếu trong rừng lá rộng thường xanh và rừng thứ sinh. Việc người dân chủ động giao nộp góp phần tích cực trong công tác bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp tại Quảng Trị.

"Vị khách không mời" xuất hiện trong vườn nhà dân, hóa ra là loài quý hiếm

"Vị khách không mời" xuất hiện trong vườn nhà dân, hóa ra là loài quý hiếm

(NLĐO) - Thấy khỉ đuôi lợn quý hiếm xuất hiện trong vườn nhà, một người dân ở Quảng Trị lập tức báo chính quyền địa phương.

Du khách nườm nượp đến “Vương quốc hang động” Phong Nha - Kẻ Bàng

(NLĐO) - Được mệnh danh là “Vương quốc hang động”, Phong Nha - Kẻ Bàng luôn thu hút đông đảo du khách trong hành trình khám phá vùng đất Quảng Trị.

Loài cây hoa tím lạ lần đầu xuất hiện ở Phong Nha - Kẻ Bàng

(NLĐO) - Loài cây hoa tím sẫm vừa được các nhà khoa học phát hiện tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và gây chú ý trên Tạp chí Thực vật học Nhật Bản.

Quảng Trị Phong Nha - Kẻ Bàng động vật hoang dã vườn quốc gia cứu hộ động vật xã Kim Ngân chim niệc nâu loài chim quý hiếm
