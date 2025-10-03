HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

"Vị khách không mời" xuất hiện trong vườn nhà dân, hóa ra là loài quý hiếm

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Thấy khỉ đuôi lợn quý hiếm xuất hiện trong vườn nhà, một người dân ở Quảng Trị lập tức báo chính quyền địa phương.

Khỉ đuôi lợn qúy hiếm xuất hiện bất ngờ trong vườn nhà dân ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tiếp nhận con khỉ đuôi lợn quý hiếm

Ngày 3-10, Hạt Kiểm lâm Lệ Thủy (Quảng Trị) cho biết một con khỉ đuôi lợn quý hiếm vừa được người dân địa phương ở xã Lệ Ninh phát hiện đi lạc và bàn giao cho lực lượng chức năng thả về khu bảo tồn.

Ngày 2-10, anh Kiều Ngọc Hà (51 tuổi, trú thôn 2, xã Lệ Ninh) phát hiện một con khỉ đuôi lợn đực, nặng khoảng 10 kg, đi lạc vào khuôn viên nhà, nên báo với chính quyền địa phương.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, Công an xã Lệ Ninh phối hợp Phòng Kinh tế UBND xã và Hạt Kiểm lâm Lệ Thủy lập biên bản tiếp nhận, sau đó thả con khỉ về môi trường tự nhiên tại Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu – Khe Nước Trong.

Khỉ đuôi lợn, tên khoa học Macaca leonina, là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IIB, nằm trong danh mục cần được bảo tồn nghiêm ngặt.

Theo lực lượng kiểm lâm, việc người dân kịp thời báo tin và sự phối hợp xử lý nhanh của chính quyền, công an, kiểm lâm đã góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, giữ cân bằng hệ sinh thái.

Sự việc cũng thể hiện ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ động vật hoang dã, lan tỏa thông điệp nhân văn về chung tay bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ môi trường sống bền vững.

Quảng Trị động vật quý hiếm môi trường tự nhiên khỉ đuôi lợn động vật rừng vườn nhà dân Hạt Kiểm lâm Lệ Thủy xã Lệ Ninh
