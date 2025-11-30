Loại dịch bệnh nguy hiểm diễn biến khó lường, chớ nên chủ quan

Tại hội nghị khoa học toàn quốc về sốt xuất huyết (SXH) Dengue 2025, PGS-TS-BS Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TP HCM, cho biết Việt Nam là một trong những điểm nóng của SXH Dengue trên toàn cầu với diễn biến khó lường, không còn theo mùa mà kéo dài quanh năm và thay đổi giữa các địa phương. Thực tế này đòi hỏi một chiến lược dự phòng – giám sát – điều trị – truyền thông toàn diện, có sự phối hợp đa ngành.

PGS-TS-BS Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TP HCM, phát biểu tại hội nghị

SXH Dengue được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xếp vào danh sách 10 mối đe dọa sức khỏe toàn cầu cần ưu tiên ứng phó. Việt Nam có tỉ lệ mắc thuộc nhóm cao nhất Đông Nam Á. Mỗi năm, cả nước ghi nhận hơn 100.000 trường hợp mắc. Riêng năm 2022 có gần 370.000 ca - mức cao nhất trong lịch sử.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 10-2025, cả nước đã ghi nhận 110.503 trường hợp mắc SXH Dengue và 23 trường hợp tử vong, số mắc cao hơn 16,8% và tử vong cao hơn 2 trường hợp so với cùng kỳ năm 2024.

Những biến đổi dịch tễ gần đây cho thấy SXH Dengue ngày càng phức tạp. Theo Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, tỉ lệ mắc SXH Dengue trên 100.000 dân thuộc nhóm cao nhất trong các bệnh truyền nhiễm.

Hiện nay, bệnh lưu hành trên nhiều vùng miền trên toàn quốc, chủ yếu tại khu vực phía Nam, tiếp đến là miền Bắc, miền Trung và khu vực Tây Nguyên. Độ tuổi mắc cũng thay đổi rõ rệt. Tại khu vực phía Nam, tỉ lệ người bệnh trên 15 tuổi đã tăng từ 18% (năm 1999) lên 53% (năm 2022), cho thấy SXH Dengue là nguy cơ với mọi lứa tuổi chứ không chỉ riêng trẻ em.

Bệnh nhi mắc SXH đang điều trị tại TP HCM

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến khó lường và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, GS-TS Vũ Sinh Nam, cố vấn cao cấp về SXH Dengue - Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Tổng Thư ký Hội Y học dự phòng Việt Nam, nhấn mạnh Việt Nam chỉ có thể kiểm soát hiệu quả SXH khi chuyển từ ứng phó thụ động sang chiến lược chủ động, kết hợp đồng thời nhiều biện pháp dự phòng.

Theo khuyến nghị của WHO, chiến lược chủ động này phải mang tính tích hợp, toàn diện, bao gồm: Kiểm soát véc tơ, giám sát dịch tễ, truyền thông thay đổi hành vi, điều trị dựa trên y học chứng cứ và dự phòng chủ động bằng tiêm chủng. Sự phối hợp liên tục giữa các yếu tố này sẽ giúp giảm nguy cơ bùng phát dịch và giảm tỉ lệ ca nặng trong cộng đồng.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị thể hiện nỗ lực chung tay kiểm soát SXH Dengue, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến dịch không còn theo mùa mà diễn ra quanh năm, đồng thời thúc đẩy căn bệnh này trở thành bệnh truyền nhiễm do muỗi truyền có tốc độ lây lan nhanh nhất toàn cầu.

Hội nghị khoa học toàn quốc về SXH Dengue 2025 (Vietnam Dengue Summit – VDS 2025) diễn ra trong hai ngày 28 và 29-11 do Viện Pasteur TP HCM chủ trì cùng sự đồng hành của Công ty TNHH Dược phẩm Takeda Việt Nam. Sự kiện quy tụ hơn 700 đại biểu, gồm đại diện Bộ Y tế, WHO, chuyên gia từ các cơ quan y tế, viện nghiên cứu, bệnh viện và các tổ chức quốc tế. Đây là hội nghị khoa học quy mô toàn quốc với trọng tâm thảo luận về giải pháp đa chiều nhằm kiểm soát hiệu quả dịch bệnh SXH Dengue – một trong những thách thức y tế công cộng lớn nhất tại Việt Nam hiện nay.



