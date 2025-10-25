"Xác ướp" quái vật dài 12 m gây sốc ở Mỹ

Các nhà khoa học Mỹ đã tái tạo thành công hình dáng của một loài quái vật khổng lồ mang tên Edmontosaurus annectens, từng tồn tại trên Trái Đất trong khoảng thời gian từ 68 đến 66 triệu năm trước, tức cuối kỷ Phấn Trắng

Chúng là những thành viên khổng lồ của "gia tộc" khủng long mỏ vịt, với cơ thể dài đến 12 m, nặng từ 4 đến gần 6 tấn khi còn sống.

Nhưng hai mẫu vật Edmontosaurus annectens được khai quật ở bang Wyoming - Mỹ gây chú ý đặc biệt: Chúng không chỉ là hóa thạch, mà được thiên nhiên bảo quản y như xác ướp, giữ được cả những phần mô mềm.



"Xác ướp" ở Mỹ đã giúp tái hiện lại loài quái vật cổ đại - khủng long mỏ vịt Edmontosaurus annectens - Ảnh: Dani Navarro

"Vùng đất hoang ở Wyoming, nơi những con khủng long này được tìm thấy, là một "lãnh địa xác ướp" độc đáo, ẩn chứa nhiều điều bất ngờ từ các hóa thạch được thu thập trong nhiều năm qua" - giáo sư Paul Sereno từ Đại học Chicago (Mỹ), tác giả chính của nghiên cứu, nói với Sci-News.

Bên một bờ sông, nơi bãi cát là nhiều tầng trầm tích xếp chồng lên nhau, 2 "xác ướp" Edmontosaurus annectens - gồm một con non và một con trưởng thành - đã được phát hiện.

Cả 2 mẫu vật đều còn những vùng da bên ngoài rộng lớn được bảo quản gần như nguyên vẹn, thấy rõ cả các vảy nhỏ.

Hai mẫu vật bổ sung cho nhau, giúp các nhà nghiên cứu mô tả lại hình dáng chính xác của loài quái vật cổ xưa.

Họ xác định được một đặc điểm kéo dài suốt chiều dọc cơ thể, bắt đầu bằng một mào thịt dọc theo cổ và thân, chuyển tiếp qua hông thành một hàng gai chạy dọc theo đuôi, mỗi gai nằm trên một đốt sống và khớp với nhau.

Phần thân dưới và đuôi có vảy đa giác lớn nhất, mặc dù hầu hết là vảy nhỏ giống viên sỏi chỉ rộng 1-4 mm, nhỏ đến ngạc nhiên đối với một loài khủng long dài hơn 12 m.

Các nếp nhăn còn sót lại trên lồng ngực cho thấy da của loài mỏ vịt này mỏng.

Bàn chân sau của "xác ướp" lớn hơn ẩn chứa điều bất ngờ lớn nhất: Đầu của mỗi ngón chân sau được bao bọc trong móng guốc hình nêm có đáy phẳng giống như móng ngựa.

Theo bài công bố trên tạp chí Science, các chi tiết trên đã khiến Edmontosaurus annectens trở thành động vật có xương sống trên cạn sở hữu móng guốc lâu đời nhất từng được biết đến; đồng thời là loài bò sát có móng guốc đầu tiên, chưa kể chi trước và sau có tư thế khác nhau.