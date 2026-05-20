Loại vắc-xin có giá hàng triệu đồng được đưa vào diện tiêm chủng bắt buộc

Bộ Y tế vừa ban hành thông tư 13/2026/TT-BYT quy định về hoạt động tiêm chủng, có hiệu lực từ ngày 1-7. Đáng chú ý, bệnh do virus HPV (Human Papilloma Virus) ở người được bổ sung vào danh mục bệnh phải sử dụng vắc-xin trong tiêm chủng bắt buộc thông qua Chương trình tiêm chủng mở rộng.

Vắc-xin HPV được đưa vào danh mục tiêm chủng bắt buộc

Vắc-xin HPV phòng ngừa các bệnh do virus HPV gây ra, trong đó có ung thư cổ tử cung. Vắc-xin này lần đầu được giới thiệu vào năm 2006 và hiện được đánh giá an toàn, hiệu quả trong phòng ngừa nhiễm virus HPV - tác nhân gây mụn cóc sinh dục và nhiều bệnh ung thư.

Theo khuyến cáo, hiệu quả bảo vệ của vắc-xin HPV đạt cao nhất khi tiêm cho trẻ từ 9-14 tuổi. Ban đầu, vắc-xin HPV chủ yếu được khuyến nghị cho bé gái nhằm phòng ung thư cổ tử cung. Tuy nhiên hiện nay, nhiều quốc gia khuyến cáo tiêm cho cả nam và nữ trong độ tuổi phù hợp để tăng hiệu quả phòng bệnh và giảm lây truyền virus HPV.

Hiện giá tiêm vắc-xin HPV dao động khoảng 1,7-3 triệu đồng mỗi mũi, tùy loại vắc-xin và cơ sở tiêm chủng. Chi phí cho toàn bộ phác đồ từ 2-3 mũi có thể từ khoảng 3,5-9 triệu đồng.

Cũng theo thông tư, danh mục bệnh phải sử dụng vắc-xin, sinh phẩm trong tiêm chủng bắt buộc gồm: Viêm gan B, lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, bệnh do Haemophilus influenzae tuýp b, sởi, rubella, viêm não Nhật Bản, tiêu chảy do virus Rota, bệnh do phế cầu, bệnh do virus HPV ở người và các bệnh khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Thông tư cũng quy định việc tổ chức tiêm chủng thường xuyên, tiêm chủng bù liều, tiêm chủng chiến dịch chủ động và tiêm chủng chống dịch; chế độ thông tin, báo cáo về hoạt động tiêm chủng; quản lý đối tượng tiêm chủng và Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc-xin, sinh phẩm.

Danh mục bệnh phải sử dụng vắc-xin, sinh phẩm bắt buộc trong tiêm chủng chống dịch gồm: Bạch hầu, bại liệt, ho gà, rubella, sởi, tả, viêm não Nhật Bản, dại, cúm, COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới và quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Người dân tiêm vắc-xin phòng bệnh tại cơ sở y tế

Thông tư quy định người được tiêm phải được khám sàng lọc trước tiêm theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế; thực hiện đúng chỉ định, đúng hướng dẫn sử dụng vắc-xin và bảo đảm an toàn tiêm chủng.

Sau tiêm, đối tượng tiêm chủng phải được theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm và tiếp tục theo dõi tại nhà tối thiểu 24 giờ. Việc ghi chép, cập nhật thông tin tiêm chủng được thực hiện theo hướng dẫn chuyên môn của Cục Phòng bệnh.

Thông tư 13/2026/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 1-7. Đồng thời, các Thông tư 24/2018/TT-BYT, 34/2018/TT-BYT, 05/2020/TT-BYT và 52/2025/TT-BYT hết hiệu lực kể từ thời điểm này.