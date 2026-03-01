HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Bệnh viện Nhi đồng 1 triển khai uống vắc-xin Rotavin miễn phí từ năm 2026

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO) - Bệnh viện triển khai cho trẻ uống vắc-xin Rotavin miễn phí thay vì chỉ áp dụng hình thức tiêm chủng dịch vụ như trước đây.

Ngày 1-3, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết đã chính thức triển khai chương trình uống vắc-xin Rotavin miễn phí trong khuôn khổ Chương trình Tiêm chủng mở rộng (TCMR) dành cho trẻ dưới 1 tuổi đang sinh sống tại TPHCM.

Bệnh viện Nhi đồng 1 triển khai uống vắc-xin Rotavin miễn phí từ năm 2026 - Ảnh 1.

Trẻ được thăm khám sức khoẻ trước khi tiêm chủng

BSCK1 Phan Võ Hạnh Nguyên, Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết virus Rota là nguyên nhân hàng đầu gây tiêu chảy cấp nặng ở trẻ nhỏ, có thể dẫn đến mất nước, nhập viện và nhiều biến chứng nguy hiểm. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo các quốc gia đưa vắc-xin phòng Rota vào Chương trình Tiêm chủng mở rộng nhằm giảm tỉ lệ mắc bệnh và tử vong ở trẻ em.

Thực hiện chủ trương của lãnh đạo TPHCM và Bộ Y tế, bệnh viện triển khai cho trẻ uống vắc-xin Rotavin miễn phí thay vì chỉ áp dụng hình thức tiêm chủng dịch vụ như trước đây.

Thời gian thực hiện diễn ra vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần tại Trung tâm Tiêm chủng và Khám, tư vấn sức khỏe trẻ em, Bệnh viện Nhi đồng 1. 

Rota vắc-xin được uống liều 1 khi trẻ đủ 2 tháng tuổi. Liều 2 cách ít nhất 1 tháng sau liều 1 và hoàn thành trước 6 tháng tuổi. 

BS Nguyên lưu ý trẻ cần uống đủ 2 liều và hoàn thành trước khi tròn 6 tháng tuổi. Trẻ đã uống vắc-xin Rotarix hoặc Rotateq theo hình thức dịch vụ trước đó không sử dụng Rotavin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng. Trẻ đã uống Rotavin trước đây có thể tiếp tục uống liều tiếp theo trong chương trình.

Theo thông tin từ bệnh viện, vắc-xin được cung cấp miễn phí, phụ huynh chỉ chi trả 200.000 đồng/lần cho khám sàng lọc trước và sau uống vắc-xin cùng chi phí thực hiện.

BS Nguyên khuyến cáo phụ huynh đưa trẻ đi uống vắc-xin Rota đúng lịch và đầy đủ để phòng ngừa tiêu chảy cấp do vi rút Rota, góp phần bảo vệ sức khỏe và sự phát triển toàn diện cho trẻ nhỏ.

