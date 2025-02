Loạt anh trai tụ hội mừng ra mắt phim

Đông đảo khán giả có mặt tại CGV Landmark 81 chào đón sự kiện công chiếu phim tài liệu ca nhạc Anh trai "say hi". Người hâm mộ chuẩn bị sẵn để cổ vũ nhiệt tình cho các anh trai.

Họ cùng hát vang các ca khúc: "Ngáo ngơ", "Say Hi Never Say Goodbye", "Kim phút kim giờ"… để khuấy động không khí sự kiện.

HIEUTHUHAI

Pháp Kiều

Các anh trai cùng chào khán giả

Quang Hùng Master D

Negav

Nicky

Công Dương

Gin Tuấn Kiệt (giữa) hạnh phúc hội ngộ khán giả

Anh Tú Atus

Trước tình cảm này, các anh trai xúc động, bày tỏ sự biết ơn khi phim được khán giả ủng hộ nhiệt tình từ trước ngày khởi chiếu.

Các anh trai người mặc lịch lãm, người cá tính tạo thành bức tranh đa màu sắc thu hút khán giả tại sự kiện.

Ngoài ra, sự kiện còn có các nghệ sĩ khách mời: Juky San, Pháo, Quỳnh Anh Shyn, Vũ Thảo My, Kaity Nguyễn…

Anh trai "say hi" cũng trở thành phim về concert có lượt đặt trước cao nhất với hơn 45.000 vé được đặt trước giờ khởi chiếu (tính đến trưa ngày 26-2, bao gồm cả vé thường và vé mua theo coupon chưa quy đổi).

Phim tài liệu giúp khán giả tiếp cận những khía cạnh chân thật và gần gũi của các anh trai sau ánh hào quang sân khấu, đồng thời tái hiện trên màn ảnh rộng những khoảnh khắc người hâm mộ và các anh trai đã cùng nhau trải qua tại 4 đêm concert ở TP HCM và Hà Nội trong năm 2024.

RHYDER chia sẻ: "Tôi rất vui khi hôm nay được chứng kiến chính mình trong một phim concert, đó cũng chính là ước mơ của tôi từ bé. Tôi đã được nhìn thấy chính mình và tất cả các anh em trong chương trình đã tỏa sáng như thế nào. Nhờ có phim này, tôi khi được xem lại những khoảnh khắc, những góc nhìn mà đôi khi đã bỏ lỡ. Tôi rất hạnh phúc khi mọi người đã đồng hành cùng với nhau cho đến tận bây giờ".

Quang Hùng MasterD cảm nhận: "Sau khi xem phim, tôi thấy rất tự hào. Tự hào khi là một phần trong 30 anh trai đã làm được những điều mà trước đây bản thân chưa bao giờ dám thử".

HIEUTHUHAI bộc bạch: "Phim đối với tôi là một điều rất xúc động, đánh dấu lại cho chính bản thân mình và cho 30 anh em một cột mốc trên hành trình làm nghề…. Kết quả này là trái ngọt sau những ngày khó khăn và đầy hoài nghi của các anh em ở đây. Ở các đêm concert, tôi đã cảm thấy rất tự hào rồi, hôm nay bước ra rạp phim được nhìn thấy những thước phim này, phải gọi là quá tự hào".

Ngoài những tiết mục biểu diễn, phim còn có những khoảnh khắc trải lòng, để các anh trai chia sẻ về thử thách, áp lực trong suốt chương trình. Phim ra rạp từ 26-2.