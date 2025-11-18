HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Loạt mỹ phẩm mới của Mailisa được cấp phép trong tháng 8, Bộ Y tế có khuyến cáo

D.Thu

(NLĐO) - Khi cơ quan chức năng đang xác minh dấu hiệu vi phạm của Mailisa, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thận trọng với các sản phẩm mỹ phẩm liên quan.

Ngày 18-11, Cục Quản lý Dược đã công bố danh mục 162 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare (Công ty MK Skincare) nhập khẩu và lưu hành trên thị trường.

Loạt mỹ phẩm mới nhất của Mailisa được cấp phép tháng 8 vừa qua - Ảnh 1.

Nhiều sản phẩm mỹ phẩm của Mailisa được cấp phép vào tháng 8 vừa qua

Trong danh mục này có 18 sản phẩm mang nhãn hiệu Doctor Magic được cấp số công bố vào ngày 6 và 7-8-2025. Kể từ sản phẩm đầu tiên được cấp phép vào ngày 31-1-2018, hiện nhãn hiệu Doctor Magic đã sở hữu tổng cộng 162 sản phẩm.

Theo ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), Công ty MK Skincare có địa chỉ tại K31, đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, (TP HCM). Đây là đơn vị nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm nhãn hàng Doctor Magic, Maika Beauty, MK ra thị trường.

Cũng theo ông Hùng, ngay sau khi có thông tin phản ánh của báo chí, Cục Quản lý Dược đã có các văn bản chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố cung cấp thông tin về thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính (nếu có) đối với Công ty MK Skincare.

Trong khi chưa có kết quả kiểm nghiệm của các đơn vị, Cục Quản lý Dược khuyến cáo các cơ sở kinh doanh, người dân cần thận trọng trong việc sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm do Công ty MK Skincare nhập khẩu, công bố.

Mỹ phẩm mới nhất nhà Mailisa được cấp phép tháng 7 vừa qua - Ảnh 2.
Mỹ phẩm mới nhất nhà Mailisa được cấp phép tháng 7 vừa qua - Ảnh 3.

Sản phẩm dưỡng da được Mailisa quảng bá

Ông Hùng cho biết hiện tại, thị trường Việt Nam ghi nhận quy mô khoảng 200.000 sản phẩm mỹ phẩm (bao gồm cả nhập khẩu và sản xuất trong nước) đã được cấp Phiếu công bố. Các sản phẩm này thuộc quyền công bố của khoảng 2.500 cơ sở trên toàn quốc.

Trong đó, Cục Quản lý Dược tiếp nhận công bố cho khoảng 150.000 sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu; các Sở Y tế địa phương quản lý việc công bố cho khoảng 50.000 sản phẩm sản xuất trong nước.

Việc cấp phép được thực hiện theo Hiệp định mỹ phẩm ASEAN và Thông tư số 06/2011/TT-BYT. Cơ sở nhập khẩu chỉ cần cung cấp trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu, và giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS).

Mỹ phẩm mới nhất nhà Mailisa được cấp phép tháng 7 vừa qua - Ảnh 4.

Tổ chức, cá nhân đứng tên công bố chịu trách nhiệm về an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm trong quá trình lưu thông. Hằng năm, các cơ quan quản lý tiến hành thanh tra, kiểm tra và hậu kiểm.

Từ đầu năm đến nay, Cục Quản lý Dược đã kiểm tra 35 cơ sở, xử phạt 11 cơ sở với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng, đồng thời thu hồi 7.946 phiếu công bố mỹ phẩm. Bộ Y tế cũng ban hành nhiều văn bản yêu cầu tăng cường hậu kiểm và lấy mẫu kiểm nghiệm, đảm bảo chất lượng sản phẩm lưu hành trên thị trường.

Mỹ phẩm của Mailisa: Cơ quan chức năng nói gì?

Mỹ phẩm của Mailisa: Cơ quan chức năng nói gì?

(NLĐO) - Đại diện Cục Quản lý Dược xác nhận cấp 81 phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm còn hiệu lực cho Công ty MK Skincare, thuộc hệ sinh thái Mailisa.

Mailisa bị kiểm tra trên diện rộng, điều gì đang diễn ra sau ánh hào quang?

Tại nhiều cơ sở của thẩm mỹ viện Mailisa ở TP HCM và Khánh Hòa đồng loạt xuất hiện lực lượng công an, đặt ra câu hỏi về những vấn đề phía sau thương hiệu này,

Mailisa có động thái lạ giữa lùm xùm nguồn gốc - chất lượng mỹ phẩm Doctor Magic

(NLĐO)- Từ ngày 16-11, chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa có động thái bất thường sau loạt lùm xùm, khiến dư luận đặc biệt chú ý.

