Thời sự

Loạt ô tô 'tan nát' sau khi nổi lên từ bùn lầy ở Thái Nguyên

Theo Thạch Thảo (Vietnamnet)

Sau khi nước lũ ở Thái Nguyên rút đi đã để lộ ra rất nhiều chiếc ô tô bị chìm nghỉm dưới đáy đã 3 ngày, hư hỏng nặng.

Loạt ô tô bị ngập nước lũ ở Thái Nguyên: Nỗi khổ của người dân - Ảnh 1.

Sáng 9-10, nước lũ tại phường Phan Đình Phùng (Thái Nguyên) đã rút khá nhiều. Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm ngập sâu trên 2 m.

Loạt ô tô bị ngập nước lũ ở Thái Nguyên: Nỗi khổ của người dân - Ảnh 2.

Hàng loạt xế hộp bắt đầu lộ ra sau hơn 3 ngày bị chìm nghỉm dưới đáy, xung quanh xe bùn đất bám chặt.

Loạt ô tô bị ngập nước lũ ở Thái Nguyên: Nỗi khổ của người dân - Ảnh 3.

Gần 50 chiếc xe hơi của người dân thuộc tổ 26, phường Phan Đình Phùng, được di chuyển lên các tuyến đường hoặc kho bãi ở vị trí cao để tránh ngập. Tuy nhiên, do bị ngập sâu 3 m, tất cả đều nằm dưới đáy "sông".

Loạt ô tô bị ngập nước lũ ở Thái Nguyên: Nỗi khổ của người dân - Ảnh 4.

Trong số này, dù nhiều xe đã được kê những viên gạch hoặc để ở vị trí cao, thậm chí được cho vào nhà kho... nhưng vẫn không tránh khỏi "tai họa".

Loạt ô tô bị ngập nước lũ ở Thái Nguyên: Nỗi khổ của người dân - Ảnh 5.

Thậm chí nhiều chiếc ô tô bị trôi đi khắp phố.

Loạt ô tô bị ngập nước lũ ở Thái Nguyên: Nỗi khổ của người dân - Ảnh 6.

Một người dân ở bên đường Hoàng Ngân cho biết, chiếc Vinfast Lux A 2.0 này trôi từ đâu ra giữa đường, không biết chủ nhân là ai.

Loạt ô tô bị ngập nước lũ ở Thái Nguyên: Nỗi khổ của người dân - Ảnh 7.

Phần kính sau của xe vỡ vụn, bùn đất tràn vào nội thất.

Loạt ô tô bị ngập nước lũ ở Thái Nguyên: Nỗi khổ của người dân - Ảnh 8.

Loạt ô tô bị ngập nước lũ ở Thái Nguyên: Nỗi khổ của người dân - Ảnh 9.

Loạt ô tô bị ngập nước lũ ở Thái Nguyên: Nỗi khổ của người dân - Ảnh 10.

Cùng chung cảnh ngộ với những chiếc xe bình dân, nhiều xế hộp hạng sang cũng bị ngâm nước từ thân xe cho tới qua nóc suốt 3 ngày.

Loạt ô tô bị ngập nước lũ ở Thái Nguyên: Nỗi khổ của người dân - Ảnh 11.

Chị Nguyễn Thị Hạnh kể lại cứ 30 phút nước lại dâng lên một bậc thềm. Chị cùng các con của mình chạy ra bọc bạt cho ô tô.

"Tuy nhiên, sáng nay nước rút, tôi ra xem thì thấy quá ngán ngẩm khi cả xe ngâm nước suốt mấy ngày qua nay đã không khởi động được. Tôi đang liên lạc với cứu hộ nhưng không được” - chị Hạnh nói.

Loạt ô tô bị ngập nước lũ ở Thái Nguyên: Nỗi khổ của người dân - Ảnh 12.

Nhà kho của Công ty cổ phần xây dựng số 2 nhận trông ô tô cho mọi người vì là nơi có vị trí cao nhất trong khu dân cư, nhưng vẫn bị nước tràn vào.

Ông Ngọc Ánh (bảo vệ) cho biết, nước ngập quá nóc xe. Toàn bộ vài chục chiếc từ ngoài sân vào tới trong kho đều bị ngâm trong nước những ngày qua.

Ông Ánh cũng chia sẻ thêm, sáng 9-10 các tuyến đường xung quanh còn ngập sâu nhưng khu vực này đã rút hết. Hiện chưa có chủ xe nào tới ngó vì còn bận chạy lũ ở nhà.

Loạt ô tô bị ngập nước lũ ở Thái Nguyên: Nỗi khổ của người dân - Ảnh 13.

Chiếc Peugeot của anh Hoàng Mạnh Quân bị bám đầy bùn khi nước lũ tràn vào. Chủ xe đã liên lạc cứu hộ nhưng không bên nào nhận. “Tôi trả 3 triệu để thuê họ kéo về Hà Nội sửa chữa nhưng họ cáo lỗi vì quá nhiều xe hỏng, chưa thể xử lý kịp. Thôi tôi cứ vứt xe đấy, dọn dẹp ở nhà trước rồi tính sau” - anh Quân nói.

Loạt ô tô bị ngập nước lũ ở Thái Nguyên: Nỗi khổ của người dân - Ảnh 14.

Hiện xe cứu hộ không đủ đáp ứng chuyên chở một số lượng lớn ô tô bị ngập nước tại Thái Nguyên trong ngày 9-10.

Tin liên quan

Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp

Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp

(NLĐO)- Ngày 9-10, một số khu vực tại trung tâm tỉnh Thái Nguyên nước lũ đã rút, người dân tất bật dọn dẹp nhà cửa, đường phố.

Xót xa tiếng kêu cứu giữa lũ ở Thái Nguyên

Mưa ngập tới mái nhà ở Thái Nguyên, người dân cầu cứu; Nga tuyến bố hạ hàng trăm UAV của Ukaine...

Ngập lụt ở Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh kéo dài đến khi nào?

(NLĐO) - Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh dự báo vẫn ngập lụt sâu từ 1-2 ngày tới, trong khi đó Thái Nguyên có thể kéo dài 3-4 ngày nữa.

ô tô Thái Nguyên Thái Nguyên ngập bảo hành ô tô
