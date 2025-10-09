Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp

Minh Phong

(NLĐO)- Ngày 9-10, một số khu vực tại trung tâm tỉnh Thái Nguyên nước lũ đã rút, người dân tất bật dọn dẹp nhà cửa, đường phố.

Trận lũ lịch sử khiến các tuyến đường trung tâm tỉnh Thái Nguyên ngập bùn đất, rác thải. Cùng với đó, nhiều tài sản của người dân bị cuốn trôi theo dòng nước, hư hại nặng.

thái nguyên - Ảnh 1.

Đường tại tỉnh Thái Nguyên ngập bùn, rác thải. Ảnh: Bùi Tùng

Theo một số người dân địa phương, nước rút đến đâu tranh thủ dọn dẹp tới đó, tránh trường hợp bùn đất bị khô cứng, gây khó khăn. Tuy nhiên, theo ghi nhận, lượng bùn đất dày đặc, rác thải ngổn ngang từ nhiều nơi theo dòng nước đổ về trước đó, khiến công tác vệ sinh, thu dọn gặp nhiều khó khăn.

Đến sáng cùng ngày, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vẫn bị cô lập, nước rút chậm, việc tiếp cận để hỗ trợ người dân gặp không ít khó khăn. Bên cạnh các lực lượng chức năng của tỉnh Thái Nguyên, các đoàn cứu trợ cũng đã có mặt tại địa phương này để hỗ trợ người dân khu vực ngập lụt.

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng từ đêm 6 đến ngày 7-10, với lượng mưa phổ biến 250 - 400 mm, có nơi trên 500 mm. Một số khu vực ghi nhận lượng mưa rất lớn như Hóa Thượng 561,8 mm, Sông Cầu 524,8 mm, Đồng Quang 480,4 mm.

Nhiều địa phương trong tỉnh bị ngập sâu, sạt lở đất xảy ra trên diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân, gây thiệt hại về người và tài sản. Hàng chục xã, phường tại tỉnh Thái Nguyên như: Đồng Hỷ, Phú Lương, Phú Bình, Phổ Yên, Đại Từ… bị ngập lụt, giao thông chia cắt, nhiều nơi mất điện, đất đá bão hòa nước, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở rất cao.

Theo thống kê sơ bộ, mưa lũ tại tỉnh Thái Nguyên đã làm 4 người chết, 2 người mất tích, 2 người bị thương; khoảng 200.000 hộ dân bị ngập nhà; hơn 7.100 ha cây trồng và hơn 136.000 con gia cầm bị cuốn trôi; hơn 300 điểm sạt lở và ngập úng trên các tuyến đường.

- Ảnh 2.

Trung tâm tỉnh Thái Nguyên nước rút chậm, nhiều nơi còn ngập. Ảnh: Facebook

- Ảnh 3.

Nhiều tuyến đường ngập bùn đất, rác; ngoài ra nhiều tài sản của người dân cũng bị cuốn trôi theo dòng nước lũ, hư hại hoàn toàn. Ảnh: Facebook

- Ảnh 4.

Nhiều khu dân cư đến trưa 9-10 nước vẫn chưa rút. Ảnh: Facebook

- Ảnh 5.

Trước cổng trường TH Quang Vinh, phường Quán Triều, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Facebook

- Ảnh 6.

Đường phố Thái Nguyên sáng 9-10. Ảnh: Bùi Tùng

- Ảnh 7.

Nhiều tuyến đường ngập bùn đất, rác thải. Ảnh: Bùi Tùng

- Ảnh 8.

Người dân tất bật dọn dẹp nhà cửa, đường phố. Ảnh: Bùi Tùng

- Ảnh 9.

Người dân tranh thủ nước rút tới đâu dọn tới đó. Ảnh: Facebook

- Ảnh 10.

Nhiều nhà dân nước chưa rút, vẫn ngập sâu ở tầng 1. Ảnh: Facebook

- Ảnh 11.

Trời hửng nắng, người dân tỉnh Thái Nguyên dọn dẹp nhà cửa, cửa hàng sau trận lũ lịch sử. Ảnh: Facebook

Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp - Ảnh 1.

Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp - Ảnh 2.

Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp - Ảnh 3.

Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp - Ảnh 4.


Tin liên quan

Ngập lụt ở Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh kéo dài đến khi nào?

Ngập lụt ở Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh kéo dài đến khi nào?

(NLĐO) - Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh dự báo vẫn ngập lụt sâu từ 1-2 ngày tới, trong khi đó Thái Nguyên có thể kéo dài 3-4 ngày nữa.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn cấp xây đê sông Cầu ở Thái Nguyên, hoàn thành trước 6-2026

(NLĐO) - Thủ tướng giao tỉnh Thái Nguyên xây dựng dự án đê hai bên sông Cầu (mỗi bên dài khoảng 17 km), triển khai nhanh nhất có thể trong tình trạng khẩn cấp.

VIDEO: Mưa ngập tới mái nhà, người dân Thái nguyên cầu cứu khắp nơi

(NLĐO) - Mưa lũ đặc biệt lớn đã gây ngập lụt đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Thái Nguyên, nhiều nhà ngập tới nóc và nhiều người dân đang cầu cứu

ngập lụt mưa lũ Thái Nguyên bão số 11 lũ lụt thái nguyên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo