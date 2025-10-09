Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp

Trận lũ lịch sử khiến các tuyến đường trung tâm tỉnh Thái Nguyên ngập bùn đất, rác thải. Cùng với đó, nhiều tài sản của người dân bị cuốn trôi theo dòng nước, hư hại nặng.



Đường tại tỉnh Thái Nguyên ngập bùn, rác thải. Ảnh: Bùi Tùng

Theo một số người dân địa phương, nước rút đến đâu tranh thủ dọn dẹp tới đó, tránh trường hợp bùn đất bị khô cứng, gây khó khăn. Tuy nhiên, theo ghi nhận, lượng bùn đất dày đặc, rác thải ngổn ngang từ nhiều nơi theo dòng nước đổ về trước đó, khiến công tác vệ sinh, thu dọn gặp nhiều khó khăn.

Đến sáng cùng ngày, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vẫn bị cô lập, nước rút chậm, việc tiếp cận để hỗ trợ người dân gặp không ít khó khăn. Bên cạnh các lực lượng chức năng của tỉnh Thái Nguyên, các đoàn cứu trợ cũng đã có mặt tại địa phương này để hỗ trợ người dân khu vực ngập lụt.

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng từ đêm 6 đến ngày 7-10, với lượng mưa phổ biến 250 - 400 mm, có nơi trên 500 mm. Một số khu vực ghi nhận lượng mưa rất lớn như Hóa Thượng 561,8 mm, Sông Cầu 524,8 mm, Đồng Quang 480,4 mm.

Nhiều địa phương trong tỉnh bị ngập sâu, sạt lở đất xảy ra trên diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân, gây thiệt hại về người và tài sản. Hàng chục xã, phường tại tỉnh Thái Nguyên như: Đồng Hỷ, Phú Lương, Phú Bình, Phổ Yên, Đại Từ… bị ngập lụt, giao thông chia cắt, nhiều nơi mất điện, đất đá bão hòa nước, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở rất cao.

Theo thống kê sơ bộ, mưa lũ tại tỉnh Thái Nguyên đã làm 4 người chết, 2 người mất tích, 2 người bị thương; khoảng 200.000 hộ dân bị ngập nhà; hơn 7.100 ha cây trồng và hơn 136.000 con gia cầm bị cuốn trôi; hơn 300 điểm sạt lở và ngập úng trên các tuyến đường.

Trung tâm tỉnh Thái Nguyên nước rút chậm, nhiều nơi còn ngập. Ảnh: Facebook

Nhiều tuyến đường ngập bùn đất, rác; ngoài ra nhiều tài sản của người dân cũng bị cuốn trôi theo dòng nước lũ, hư hại hoàn toàn. Ảnh: Facebook

Nhiều khu dân cư đến trưa 9-10 nước vẫn chưa rút. Ảnh: Facebook

Trước cổng trường TH Quang Vinh, phường Quán Triều, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Facebook

Đường phố Thái Nguyên sáng 9-10. Ảnh: Bùi Tùng

Nhiều tuyến đường ngập bùn đất, rác thải. Ảnh: Bùi Tùng

Người dân tất bật dọn dẹp nhà cửa, đường phố. Ảnh: Bùi Tùng

Người dân tranh thủ nước rút tới đâu dọn tới đó. Ảnh: Facebook

Nhiều nhà dân nước chưa rút, vẫn ngập sâu ở tầng 1. Ảnh: Facebook

Trời hửng nắng, người dân tỉnh Thái Nguyên dọn dẹp nhà cửa, cửa hàng sau trận lũ lịch sử. Ảnh: Facebook



