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Sức khỏe

Loạt quyền lợi BHYT tăng từ 1-7

N.Dung

(NLĐO) - Nhiều mức hưởng và thanh toán BHYT được điều chỉnh theo lương cơ sở mới, giúp giảm chi phí khám chữa bệnh và tăng quyền lợi cho người tham gia.

Từ ngày 1-7, mức lương cơ sở tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng mỗi tháng. Đây là căn cứ để tính nhiều quyền lợi của người tham BHYT.

Loạt quyền lợi BHYT tăng từ 1-7 - Ảnh 1.

Người tham gia BHYT được hưởng thêm nhiều quyền lợi theo quy định mới. Ảnh minh hoạ

Ngoài việc điều chỉnh các mức hưởng theo lương cơ sở mới, nhiều quy định mới về BHYT cũng chính thức có hiệu lực theo Luật BHYT và các nghị định hướng dẫn.

Đáng chú ý, người tự đi khám chữa bệnh ngoại trú tại một số cơ sở y tế cấp cơ bản và cấp chuyên sâu sẽ được quỹ BHYT thanh toán 50% mức hưởng đối với một số bệnh, nhóm bệnh theo quy định. Trước đây, các trường hợp này chưa được quỹ BHYT thanh toán.

Theo hướng dẫn mới của BHXH Việt Nam, người tham gia BHYT sẽ được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh đối với một lần khám có chi phí thấp hơn 15% mức lương cơ sở, tương đương 379.500 đồng, tăng 28.500 đồng so với hiện nay.

Đối với người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục, từ ngày 1-7, quỹ BHYT sẽ thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh đúng tuyến trong phạm vi quyền lợi được hưởng khi tổng số tiền cùng chi trả trong năm vượt 15,18 triệu đồng, tương đương 6 lần mức lương cơ sở mới. Sau khi vượt ngưỡng này, người bệnh không phải tiếp tục thanh toán phần cùng chi trả 5% hoặc 20% theo quy định.

Cùng với đó, mức thanh toán đối với một số dịch vụ kỹ thuật cũng được điều chỉnh. Người có BHYT được quỹ chi trả chi phí thiết bị y tế sử dụng trong các dịch vụ kỹ thuật như phẫu thuật, can thiệp tim mạch, đặt stent, lọc máu... với mức tối đa không quá 45 tháng lương cơ sở, tương đương 113,85 triệu đồng, tăng 8,55 triệu đồng so với hiện nay.

Người có thẻ BHYT điều trị nội trú tại cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu không có hợp đồng khám chữa bệnh BHYT (trừ trường hợp cấp cứu) được quỹ BHYT thanh toán trực tiếp tối đa 2,5 lần mức lương cơ sở, tương đương 6,325 triệu đồng.

Ngoài ra, trường hợp người tham gia BHYT đi khám chữa bệnh nhưng chưa xuất trình hoặc xuất trình muộn thông tin thẻ BHYT trước khi kết thúc đợt khám chữa bệnh hoặc ra viện, quỹ BHYT vẫn thanh toán theo phạm vi và mức hưởng được quy định.

Trong trường hợp khám ngoại trú, mức thanh toán trực tiếp tối đa là 379.500 đồng, tương đương 0,15 lần mức lương cơ sở. Với điều trị nội trú, mức thanh toán tối đa là 1,265 triệu đồng, tương đương 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện.

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