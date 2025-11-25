Phân định vụ người đàn ông bị tông văng lên vỉa hè, còn bị lao vào đánh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Phân định vụ người đàn ông bị tông văng lên vỉa hè, còn bị lao vào đánh

Anh Vũ

(NLĐO) - 1 thanh niên chạy xe máy tông người đàn ông, sau đó 1 thanh niên khác cầm hung khí lao tới.

Như Báo Người Lao Động đưa tin vụ việc, Công an xã An Khánh, TP Hà Nội đang xác minh clip người đàn ông bị tông văng lên vỉa hè, còn bị 2 người lao vào đánh tới tấp.

- Ảnh 1.

Hình ảnh một thanh niên chạy xe máy lao đến.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh 2 nam thanh niên hành hung 1 người đàn ông tại khu vực gần chung cư Gemek Tower 2, xã An Khánh. Clip cho thấy người đàn ông đang đi dưới đường thì bị 1 nam thanh niên phóng xe máy, tông ngã ra vỉa hè.

Thấy nạn nhân ngã ra, 1 thanh niên khác cầm hung khí lao tới, vụt, đá liên tiếp vào người nạn nhân. Sau đó, 2 người này liên tục dùng hung khí, ghế nhựa, đấm, đá vào vùng đầu và mặt nạn nhân.

Thể hiện sự liều lĩnh

"Vụ việc trên là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng đã trực tiếp xâm hại đến sức khỏe của người khác và gây mất trật tự an toàn xã hội. Tùy theo tính chất, mức độ, hành vi này có thể bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự" - Luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự đánh giá.

Luật sư Đào Thị Bích Liên cho biết theo điểm a, khoản 5 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe người khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị xử phạt hành chính từ 5-8 triệu đồng. Đồng thời buộc chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho nạn nhân.

Nhưng theo luật sư Đào Thị Bích Liên, vụ việc trên có thể xử lý hình sự. Tình huống thể hiện người điều khiển xe máy đã lao thẳng vào người đang đi bộ. Xe máy được xem là phương tiện nguy hiểm đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của nạn nhân. Cú tông mạnh khiến nạn nhân bị hất văng lên vỉa hè và ngã xuống khiến bị thương nặng.

Sau đó, 1 người khác cầm gậy chạy tới, liên tiếp đánh vào người nạn nhân. Nghiêm trọng hơn, người lái xe máy quay lại, cầm ghế lao vào tấn công nạn nhân thêm một lần nữa. 2 người đã liên tục có những hành vi như dùng gậy và ghế đánh liên tiếp vào đầu, ngực, bụng, mặt... những vùng trọng yếu trên cơ thể nạn nhân thể hiện sự liều lĩnh coi thường pháp luật. Hành vi thể hiện sự hung hăng, coi thường pháp luật, mang tính chất côn đồ.

Căn cứ vào các tình tiết và kết luận giám định thương tích của nạn nhân dù tỉ lệ thương tật dưới hoặc trên 11% thì 2 đối tượng vẫn có thể bị khởi tố hình sự về tội "Cố ý gây thương tích" theo Điều 134 Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), với các tình tiết định khung như: dùng hung khí nguy hiểm; có tính chất côn đồ.

Bên cạnh đó, 2 thanh niên còn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại sức khỏe bị xâm phạm cho nạn nhân, theo khoản 1 điều 590 Bộ Luật Dân sự năm 2015.

Tin liên quan

Xã, phường nào ở TPHCM làm sạch dữ liệu về xe cao nhất?

Xã, phường nào ở TPHCM làm sạch dữ liệu về xe cao nhất?

(NLĐO) - Công an TPHCM đang tổng rà soát làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe.

Công nghệ pháp lý do người Việt làm chủ

Dự án AI Tra cứu luật vừa ra mắt bản nâng cấp pro, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình phát triển công nghệ pháp lý do người Việt làm chủ.

Làm rõ trách nhiệm pháp lý khi Al vi phạm quyền Sở hữu trí tuệ

(NLĐO) - Đại biểu QH Tô Ái Vang đề nghị cần hành lang pháp lý để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của cơ quan báo chí và phóng viên trong Luật Sở hữu trí tuệ

hành vi vi phạm Bộ luật Hình sự xử lý hình sự đánh người trách nhiệm hình sự vi phạm pháp luật cố ý gây thương tích mạng xã hội 2 thanh niên đánh người đàn ông
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo