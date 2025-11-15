HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

"Lốc da cam" Hà Lan chạm tay vé World Cup, Ba Lan hết mơ mộng

Đông Linh (theo UEFA)

(NLĐO) - Trận hòa 1-1 đầy kịch tính trước chủ nhà Ba Lan giúp Hà Lan cầm chắc tấm vé dự World Cup 2026, đẩy đội bóng của Lewandowski đi tranh suất play-off.

Chỉ cần hòa trên sân khách là nắm được lợi thế cực lớn, thế nên tuyển Hà Lan của HLV Ronald Koeman đã bước vào trận đấu tại Warsaw trong tâm thế thận trọng. Ba Lan ngược lại hiểu rất rõ phải giành chiến thắng để có quyền tự quyết và thế trận sôi động ngay từ những phút đầu tiên.

"Lốc da cam" Hà Lan chạm tay vé World Cup, Ba Lan hết mơ mộng - Ảnh 1.

Robert Lewandowski đối đầu cùng Frenkie de Jong

Ba Lan bỏ lỡ cơ hội vàng trước Hà Lan

Ngay phút thứ hai, khán giả tại Stadion Narodowy đã phải ôm đầu tiếc nuối khi Matty Cash tạt bóng và cầu thủ không bị kèm là Nicola Zalewski lại sút vọt xà ngang từ cự ly gần. Tình huống thoát hiểm này khiến Hà Lan càng chơi chậm, kiểm soát bóng. Các chân sút Hà Lan chỉ thiếu sự sắc bén trong tấn công.

"Lốc da cam" Hà Lan chạm tay vé World Cup, Ba Lan hết mơ mộng - Ảnh 2.

Jakub Kaminski (13) vui mừng sau bàn mở tỉ số

Chiến thuật này đã khiến "Cơn lốc màu da cam" phải trả giá. Chỉ vài phút trước khi hiệp một kết thúc, Ba Lan tổ chức phản công mẫu mực. Jakub Kaminski chuyền bóng cho Robert Lewandowski và tiền đạo ngôi sao của Barcelona đã thể hiện đẳng cấp hàng đầu châu Âu bằng pha tì đè, xoay người và chọc khe thông minh cho chính Kaminski băng xuống. Chân sút của Cologne dứt điểm bình tĩnh, hạ gục thủ môn Bart Verbruggen để đưa Ba Lan vươn lên dẫn trước 1-0.

Depay và Hà Lan dập tắt niềm vui

Niềm vui của đội chủ nhà kéo dài không lâu. Ngay sau giờ nghỉ, Hà Lan đã có câu trả lời mạnh mẽ. Phút 47, thủ môn Kamil Grabara đã có pha cứu thua xuất thần trước cú đánh đầu của Donyell Malen, nhưng bóng lại bật ra đúng vị trí của Memphis Depay.

TIN LIÊN QUAN

Không bỏ lỡ cơ hội, Depay tung cú sút quyết đoán san bằng tỉ số 1-1. Đây là bàn thắng thứ tám của Depay trong chiến dịch vòng loại lần này và là pha lập công thứ 53 của cựu sao Man United trong màu áo tuyển Hà Lan.

"Lốc da cam" Hà Lan chạm tay vé World Cup, Ba Lan hết mơ mộng - Ảnh 3.

Memphis Dep[ay (10) gỡ hòa cho Hà Lan đầu hiệp 2

Sau bàn thua, Ba Lan dốc sức tìm kiếm cơ hội vượt lên và Lewandowski tiếp tục là mối đe dọa thường trực, với một cú sút cận thành bị chệch hướng trong gang tấc. Đội chủ nhà miệt mài tấn công cho đến những phút cuối, nhưng thủ thành Verbruggen đã kịp thời cản phá cú dứt điểm của Michał Skoras.

"Lốc da cam" Hà Lan chạm tay vé World Cup, Ba Lan hết mơ mộng - Ảnh 4.

Trận hòa mang lại niềm vui và nỗi buồn cho hai bên

Kết quả 1-1 được giữ nguyên đến cuối trận. Với khoảng cách 4 điểm cùng hệ số bàn thắng bại cực "khủng" (19 so với 6 của Ba Lan), lại chỉ còn một trận đấu "dễ thở" với Lithuania trên sân nhà đầu tuần tới, đội bóng của HLV Ronald Koeman gần như đã cầm chắc tấm vé tới World Cup 2026 tại Bắc Mỹ.

"Lốc da cam" Hà Lan chạm tay vé World Cup, Ba Lan hết mơ mộng - Ảnh 5.

Ba Lan chỉ còn hy vọng tranh suất play-off

Về phần Ba Lan, hy vọng tham dự World Cup lần thứ ba liên tiếp của họ bị giáng một đòn mạnh. Giờ đây, người hâm mộ đội bóng này chỉ còn biết trông chờ vào một đoạn kết thành công tại vòng play-off đầy may rủi.

"Lốc da cam" Hà Lan chạm tay vé World Cup, Ba Lan hết mơ mộng - Ảnh 6.

Cục diện bảng G trước lượt trận cuối

"Xe tăng" Đức chưa về đích

Hai pha làm bàn quan trọng của Nick Woltemade vào lưới chủ nhà Luxembourg chỉ đủ giúp tuyển Đức có thêm 3 điểm ở loạt trận áp chót vòng bảng bảng A. Ở lượt đấu cùng giờ, Slovakia chật vật giành chiến thắng 1-0 trước Bắc Ireland để có cùng 12 điểm với tuyển Đức sau 5 lượt trận.

"Lốc da cam" chạm tay vé World Cup, đội bóng của Lewandowski hết mơ mộng - Ảnh 6.

Nick Wolemade liên tục ghi bàn cho tuyển Đức

Đôi bên sẽ gặp nhau trực tiếp ở cuộc "sinh tử chiến" rạng sáng 18-11 để định đoạt suất vé duy nhất của bảng A tham dự World Cup 2026, đội thua đi tranh suất play-off. Đức có lợi thế sân nhà để tìm cách "đòi nợ" thất bại 0-2 ở lượt đi hồi tháng 9.


Tin liên quan

"Lão tướng" Modric đưa Croatia đến World Cup

"Lão tướng" Modric đưa Croatia đến World Cup

(NLĐO) – Thắng thuyết phục Quần đảo Faroe 3-1, Croatia trở thành đội bóng thứ 30 trên thế giới đặt chân sớm đến vòng chung kết World Cup mùa hè 2026.

Haaland bùng nổ, Na Uy cầm chắc tấm vé World Cup 2026

(NLĐO) - Erling Haaland lập cú đúp trong chiến thắng 4-1 của tuyển Na Uy trước Estonia, đưa đội bóng Bắc Âu tiến sát vòng chung kết World Cup 2026.

Pháp dội mưa bàn thắng trước Ukraine, đoạt vé dự World Cup 2026

(NLĐO) – Tuyển Pháp đã có màn trình diễn bùng nổ ở hiệp hai, đè bẹp Ukraine với tỉ số 4-0 tại sân Parc des Princes, chính thức giành vé tham dự World Cup 2026.

Hà Lan vòng loại World Cup 2026 Memphis Depay khu vực châu Âu Robert Lewandowsk Nick Woltemade Ba Lan 1-1 Hà Lan Luxembourg 0-2 Đức
    Thông báo