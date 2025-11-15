"Lốc da cam" Hà Lan chạm tay vé World Cup, Ba Lan hết mơ mộng

Chỉ cần hòa trên sân khách là nắm được lợi thế cực lớn, thế nên tuyển Hà Lan của HLV Ronald Koeman đã bước vào trận đấu tại Warsaw trong tâm thế thận trọng. Ba Lan ngược lại hiểu rất rõ phải giành chiến thắng để có quyền tự quyết và thế trận sôi động ngay từ những phút đầu tiên.

Robert Lewandowski đối đầu cùng Frenkie de Jong

Ba Lan bỏ lỡ cơ hội vàng trước Hà Lan

Ngay phút thứ hai, khán giả tại Stadion Narodowy đã phải ôm đầu tiếc nuối khi Matty Cash tạt bóng và cầu thủ không bị kèm là Nicola Zalewski lại sút vọt xà ngang từ cự ly gần. Tình huống thoát hiểm này khiến Hà Lan càng chơi chậm, kiểm soát bóng. Các chân sút Hà Lan chỉ thiếu sự sắc bén trong tấn công.

Jakub Kaminski (13) vui mừng sau bàn mở tỉ số

Chiến thuật này đã khiến "Cơn lốc màu da cam" phải trả giá. Chỉ vài phút trước khi hiệp một kết thúc, Ba Lan tổ chức phản công mẫu mực. Jakub Kaminski chuyền bóng cho Robert Lewandowski và tiền đạo ngôi sao của Barcelona đã thể hiện đẳng cấp hàng đầu châu Âu bằng pha tì đè, xoay người và chọc khe thông minh cho chính Kaminski băng xuống. Chân sút của Cologne dứt điểm bình tĩnh, hạ gục thủ môn Bart Verbruggen để đưa Ba Lan vươn lên dẫn trước 1-0.

Depay và Hà Lan dập tắt niềm vui

Niềm vui của đội chủ nhà kéo dài không lâu. Ngay sau giờ nghỉ, Hà Lan đã có câu trả lời mạnh mẽ. Phút 47, thủ môn Kamil Grabara đã có pha cứu thua xuất thần trước cú đánh đầu của Donyell Malen, nhưng bóng lại bật ra đúng vị trí của Memphis Depay.

Không bỏ lỡ cơ hội, Depay tung cú sút quyết đoán san bằng tỉ số 1-1. Đây là bàn thắng thứ tám của Depay trong chiến dịch vòng loại lần này và là pha lập công thứ 53 của cựu sao Man United trong màu áo tuyển Hà Lan.

Memphis Dep[ay (10) gỡ hòa cho Hà Lan đầu hiệp 2

Sau bàn thua, Ba Lan dốc sức tìm kiếm cơ hội vượt lên và Lewandowski tiếp tục là mối đe dọa thường trực, với một cú sút cận thành bị chệch hướng trong gang tấc. Đội chủ nhà miệt mài tấn công cho đến những phút cuối, nhưng thủ thành Verbruggen đã kịp thời cản phá cú dứt điểm của Michał Skoras.

Trận hòa mang lại niềm vui và nỗi buồn cho hai bên

Kết quả 1-1 được giữ nguyên đến cuối trận. Với khoảng cách 4 điểm cùng hệ số bàn thắng bại cực "khủng" (19 so với 6 của Ba Lan), lại chỉ còn một trận đấu "dễ thở" với Lithuania trên sân nhà đầu tuần tới, đội bóng của HLV Ronald Koeman gần như đã cầm chắc tấm vé tới World Cup 2026 tại Bắc Mỹ.

Ba Lan chỉ còn hy vọng tranh suất play-off

Về phần Ba Lan, hy vọng tham dự World Cup lần thứ ba liên tiếp của họ bị giáng một đòn mạnh. Giờ đây, người hâm mộ đội bóng này chỉ còn biết trông chờ vào một đoạn kết thành công tại vòng play-off đầy may rủi.

Cục diện bảng G trước lượt trận cuối

"Xe tăng" Đức chưa về đích Hai pha làm bàn quan trọng của Nick Woltemade vào lưới chủ nhà Luxembourg chỉ đủ giúp tuyển Đức có thêm 3 điểm ở loạt trận áp chót vòng bảng bảng A. Ở lượt đấu cùng giờ, Slovakia chật vật giành chiến thắng 1-0 trước Bắc Ireland để có cùng 12 điểm với tuyển Đức sau 5 lượt trận. Nick Wolemade liên tục ghi bàn cho tuyển Đức Đôi bên sẽ gặp nhau trực tiếp ở cuộc "sinh tử chiến" rạng sáng 18-11 để định đoạt suất vé duy nhất của bảng A tham dự World Cup 2026, đội thua đi tranh suất play-off. Đức có lợi thế sân nhà để tìm cách "đòi nợ" thất bại 0-2 ở lượt đi hồi tháng 9.



