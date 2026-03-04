Lốc xoáy kéo dài 30 phút ở Quảng Ngãi, cây đổ và hơn trăm căn nhà tốc mái

Ngày 4-3, UBND xã Ba Vì, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị đang huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trận lốc xoáy xảy ra vào chiều 3-3.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự, dân quân cùng đoàn viên, thanh niên đã có mặt tại các khu dân cư bị ảnh hưởng để giúp bà con lợp lại mái tôn bị tốc, thu dọn cây xanh gãy đổ, gia cố những phần nhà hư hỏng, bảo đảm an toàn cho người dân.

Lực lượng chức năng xã Ba Vì lợp lại mái nhà dân sau trận lốc xoáy

Chính quyền địa phương cũng phối hợp với ngành điện lực khẩn trương xử lý sự cố, khôi phục hệ thống điện, đồng thời giải tỏa các tuyến đường bị cây đổ chắn ngang, bảo đảm giao thông thông suốt để người dân đi lại, sinh hoạt thuận tiện.

Trước đó, khoảng 16 giờ 15 phút ngày 3-3, trên địa bàn xã Ba Vì xuất hiện cơn lốc xoáy cục bộ kèm mưa rào và gió giật mạnh. Cơn lốc kéo dài khoảng 30 phút khiến 116 nhà dân bị tốc mái, nhiều cây xanh gãy đổ, hoa màu và một số công trình phụ trợ bị ảnh hưởng.

Hiện địa phương đang kiểm đếm, thống kê thiệt hại để sớm xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp, giúp người dân ổn định đời sống, sinh hoạt và sản xuất sau thiên tai.