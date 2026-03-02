HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Trận lốc xoáy kinh hoàng vừa xảy ra ở Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Một trận lốc xoáy kinh hoàng khiến hàng chục ha bắp của bà con nông dân ở Quảng Trị đang vào giai đoạn trổ cờ bị gãy đổ, ngã rạp trên diện rộng.

Trận lốc xóay ở Quảng Trị: Thiệt hại nặng nề cho nông dân và cây trồng - Ảnh 1.

Chính quyền địa phương kiểm tra thiệt hại

Ngày 2-3, UBND xã Đồng Lê, tỉnh Quảng Trị - cho biết trận lốc xoáy vừa qua đã quét qua nhiều khu dân cư và vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cây trồng, đặc biệt là vụ bắp Đông Xuân.

Theo thống kê ban đầu, khoảng 17ha bắp đang trong thời kỳ trổ cờ tại các thôn Kim Lịch, Kim Lũ 2, Xuân Canh, Thuận Tiến và Tam Đa thuộc xã Đồng Lê - bị gãy thân, đổ rạp. 

Nhiều diện tích trước đó sinh trưởng tốt, chuẩn bị bước vào giai đoạn tạo hạt, nay bị ảnh hưởng nặng nề, tiềm ẩn nguy cơ sụt giảm năng suất nếu không được khắc phục kịp thời. Một số ruộng bị đổ sập hoàn toàn, khó có khả năng phục hồi.

Trận lốc xóay ở Quảng Trị: Thiệt hại nặng nề cho nông dân và cây trồng - Ảnh 2.

Nhiều diện tích bắp bị đổ rạp, hư hỏng

Không chỉ riêng xã Đồng Lê, tại xã Tuyên Phú, khoảng 4ha bắp trong cùng giai đoạn sinh trưởng cũng bị lốc xoáy làm gãy đổ.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, lãnh đạo UBND các xã Đồng Lê và Tuyên Phú đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra thiệt hại, thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng.

Chính quyền các địa phương đồng thời chỉ đạo các thôn khẩn trương rà soát, thống kê mức độ thiệt hại để làm cơ sở đề xuất phương án hỗ trợ phù hợp.

Các bộ phận chuyên môn được giao hướng dẫn người dân thu gom diện tích bắp bị đổ nặng để tận dụng làm thức ăn cho gia súc; với những diện tích còn khả năng phục hồi, người dân được hướng dẫn dựng lại cây, buộc cố định, tăng cường chăm sóc và bổ sung phân bón nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về năng suất.

Hiện chính quyền các địa phương tại Quảng Trị tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, đồng thời khuyến cáo người dân chủ động các biện pháp phòng ngừa, gia cố cây trồng trước nguy cơ thời tiết cực đoan có thể còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới.

