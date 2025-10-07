Lốc xoáy, nhiều nhà dân và trường học bị hư hại

Theo thông tin từ UBND phường Chu Văn An (TP Hải Phòng), rạng sáng 7-10, do hoàn lưu của bão số 11 đã gây ra mưa lớn và lốc xoáy khiến nhiều nhà dân và trường học trên địa bàn bị thiệt hại về tài sản, rất may không gây thiệt hại về người.

Nhà dân trên địa bàn phường Chu Văn An bị hư hại nghiêm trọng do dông lốc

Theo thống kê sơ bộ đến 11 giờ 30 ngày 7-10, có 5 trường học là Tiểu học Chí Minh, THCS Chí Minh, Mầm Non Chí Minh, Trường Tiểu học Thái Học và THCS Thái Học bị ảnh hưởng, hư hỏng do hoàn lưu của bão số 11 như hỏng mái tôn, vách kính, đổ tường rào cửa…

Mưa lớn và lốc xoáy cũng làm 18 nhà dân bị hư hỏng mái tôn thường, mái tôn lạnh, tường gạch, trần nhựa, cửa kính ….

Trước ảnh hưởng của hoàn lưu bão, UBND phường thành lập 2 tổ công tác đi kiểm tra, thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại. Lãnh đạo UBND phường cũng chỉ đạo các tổ dân phố Tường, Trại Sen tập trung lực lượng tại chỗ, hỗ trợ các hộ gia đình bị thiệt hại tạm thời khắc phục để đảm bảo sinh hoạt, an toàn.

Trường Tiểu học và THCS Thái Học nền sân bị lún, thấp nên ngập sâu trong nước

Lãnh đạo phường chỉ đạo các trường bị ảnh hưởng khẩn trương khắc phục tạm thời, bảo đảm an toàn cho người và tài sản; yêu cầu các hộ nuôi cá lồng trên sông chằng chống, thu hoạch sản phẩm để giảm thiểu thiệt hại.

UBND phường Chu Văn An duy trì trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến hoàn lưu bão số 11 và các chỉ đạo của cấp trên; tập trung chỉ đạo tổ dân phố, đơn vị liên quan sớm khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn.

Địa phương tiếp tục kiểm tra, tuần tra các công trình thủy lợi, trọng điểm xung yếu và chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó khi có tình huống khẩn cấp.