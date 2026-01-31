HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Dư âm lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 31 - Năm 2025: Tạo vị thế cho thế hệ trẻ

XUÂN LỘC

Nhiều văn nghệ sĩ đã gắn bó với Giải Mai Vàng qua các năm, và họ vẫn mong muốn được tiếp tục sáng tạo mang lại thành quả mới

NSND Lệ Thủy nhận xét, Lễ trao Giải Mai Vàng 31 - 2025 không chỉ trang trọng, chỉn chu mà còn có chiều sâu nghệ thuật rõ rệt.

Kịp thời vinh danh sáng tạo mới

"Tôi đánh giá cao việc tôn vinh tinh thần lao động sáng tạo chân chính, đặt nghệ sĩ và công chúng vào một mối quan hệ rất đẹp. Sau 31 năm, Mai Vàng đã đi đến một tầm vóc mới - chín chắn, đĩnh đạc và rất đáng tin cậy" - NSND Lệ Thủy bày tỏ.

Dư âm lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 31 - Năm 2025: Tạo vị thế cho thế hệ trẻ - Ảnh 1.

Một tiết mục hát múa “Ngày xuân mai vàng tươi thắm” tại lễ trao Giải Mai Vàng 31-2025, tiết mục với sự tham gia của các văn nghệ sĩ lão thành và thế hệ trẻ (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

NSƯT Lê Thiện nhìn nhận, Giải Mai Vàng năm nay trang trọng nhưng không xa cách, hiện đại mà vẫn giữ được cốt lõi nhân văn trong mỗi tiết mục của lễ trao giải. Đây không còn đơn thuần là một đêm trao giải, mà là một sự kiện văn hóa đúng nghĩa, nơi nghệ sĩ được tiếp thêm niềm tin để tiếp tục dấn thân sáng tạo; chắp cánh cho thế hệ trẻ vươn xa trên hành trình nghệ thuật. "Tôi thích ca cảnh cải lương và thích bài hát "Ngày xuân mai vàng tươi thắm" do nhóm TDB sáng tác. Được tham gia cùng Mai Vàng 31 - tôi rất vui và xúc động lắm" - NSƯT Lê Thiện thổ lộ.

Những người trong cuộc cho rằng lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 được tổ chức rất chuyên nghiệp và có tầm nhìn dài hạn; thấy rõ khát vọng nâng tầm giải thưởng, hướng đến quy mô quốc gia. Sự kết nối giữa các loại hình nghệ thuật trong chương trình tạo nên một bức tranh hài hòa, phản ánh sinh động đời sống văn hóa hôm nay. Năm 2025 có thêm các giải thưởng mới: "MV của năm", "Ca sĩ của năm" và giải "Nghệ sĩ góp phần phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam".

"Sự nhanh nhạy, ghi nhận đúng thời điểm sẽ giúp các ca sĩ có sự cống hiến, có thêm động lực, góp phần nâng cao chất lượng nghệ thuật và lan tỏa những giá trị nhân văn cho cộng đồng" - NSND Lan Hương nêu ý kiến.

NSƯT Nguyễn Công Ninh tâm đắc với việc Giải Mai Vàng không chạy theo hào quang nhất thời, mà kiên trì tạo dựng giá trị bền vững. Cách làm năm nay cho thấy đây là một giải thưởng có trách nhiệm với đời sống nghệ thuật và với xã hội. Đó chính là nền tảng để Mai Vàng vươn xa hơn.

Mang tính nhân văn cao đẹp

Mai Vàng đã bước sang một giai đoạn mới - giai đoạn của chiều sâu, của sự lan tỏa và của niềm tin. Nhiều văn nghệ sĩ đã đánh giá cao các hợp phần rất nhân văn của Giải Mai Vàng như "Mai Vàng nhân ái", "Mai Vàng tri ân". Điều ấn tượng nhất là sự ghi nhận, tri ân kịp thời của Mai Vàng với những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ như: NSND Kim Cương, Lệ Thủy, Trà Giang những năm trước và Trần Minh Ngọc tối 29-1.

NSND Trịnh Kim Chi đề xuất: "Mai Vàng 32 nên mời tất cả những nghệ sĩ đã được trao "Mai Vàng nhân ái", "Mai Vàng tri ân" tham gia một bản hợp ca, làm được điều này sẽ rất có ý nghĩa. Họ sẽ là tấm gương phản chiếu rõ nét nhất cho sự đồng hành với thế hệ trẻ, đồng thời khẳng định từ Mai Vàng họ đã được tiếp thêm động lực để sáng tạo, để trao truyền nghề cho thế hệ tiếp sau".

Các nhà chuyên môn nhìn nhận sau 31 năm, Mai Vàng vẫn giữ được linh hồn của một giải thưởng do công chúng làm trung tâm nhưng cũng đã nâng tầm về tư duy nghệ thuật. Tính nghệ thuật được đặt lên hàng đầu, vinh danh những tác phẩm có chiều sâu tư tưởng. "Tôi yêu Mai Vàng và sẽ luôn đồng hành bởi những sáng tạo không ngừng của Ban Tổ chức Giải Mai Vàng" - NSND Việt Anh tâm huyết.

Góp mặt tại lễ trao Giải Mai Vàng 31, ca sĩ Thanh Lam bộc bạch, Mai Vàng hôm nay có một năng lượng rất mới: trẻ trung, hiện đại nhưng không đánh mất bản sắc. Mai Vàng đã gắn kết được các thế hệ nghệ sĩ, tạo sự hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Là người gắn bó với sân khấu truyền thống, NSƯT Tú Sương cho biết rất vui khi thấy cải lương và các loại hình nghệ thuật dân tộc vẫn có vị trí trang trọng trong Mai Vàng. Điều đó cho thấy giải thưởng này đang góp phần gìn giữ bản sắc, đồng thời tạo động lực để nghệ sĩ tiếp tục đổi mới. 

NSƯT Trần Vương Thạch cho rằng Mai Vàng 31 thể hiện rõ một tầm nhìn chiến lược: không chỉ vinh danh mà còn định hướng. Nếu tiếp tục phát huy tinh thần này, tin rằng Mai Vàng sẽ sớm trở thành một giải thưởng văn hóa - nghệ thuật có sức lan tỏa mạnh mẽ ở tầm quốc gia.

Dư âm lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 31 - Năm 2025: Tạo vị thế cho thế hệ trẻ - Ảnh 2.


Giải Mai Vàng lễ trao giải văn nghệ sĩ lao động sáng tạo công nghiệp văn hóa văn hóa Việt Nam tạo động lực giá trị nhân văn
