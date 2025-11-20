Lời cảm ơn xúc động của chàng sinh viên khuyết tật trong ngày đặc biệt

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, chàng sinh viên nghị lực đã gửi lời tri ân sâu sắc đến ban giám hiệu Trường ĐH Luật TP HCM và cô cố vấn học tập, những người đã giúp Sơn vượt qua mặc cảm và tự tin hơn.

“Mẹ ơi, con nhận được học bổng toàn phần”

Tháng 9-2023, Trịnh Tiến Sơn (quê Thanh Hóa) đậu ngành quản trị kinh doanh của Trường ĐH Luật TP HCM. Sơn và mẹ gác lại hết công việc, khăn gói lên đường vào TP HCM làm thủ tục nhập học.

Không cầm được nước mắt, bà Khang nói: "Tôi có 4 người con, 2 con không may bị nhiễm chất độc da cam. Chị gái của Sơn bị hở hàm ếch, đã phẫu thuật và lập gia đình. Sơn cũng trải qua nhiều cuộc phẫu thuật nhưng đến giờ sức khỏe chưa cải thiện, vận động rất khó khăn".

Sơn và mẹ trong ngày làm thủ tục nhập học tại trường vào tháng 9-2023

Trong lễ khai giảng năm học mới diễn ra vào tháng 10-2023, TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng nhà trường đã trao học bổng toàn phần năm thứ nhất cho Sơn

Ngay khi tiếp nhận thông tin hoàn cảnh của Sơn, Trường ĐH Luật TP HCM đã tiến hành xác minh và quyết định trao suất học bổng toàn phần năm đầu tiên cho em.

Thời điểm đó, TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP HCM cho biết: "Việc nhận học bổng sẽ căn cứ trên kết quả học tập. Năm nay, trường miễn 100% học phí cho Sơn. Các năm sau sẽ căn cứ vào kết quả học tập để quyết định mức học bổng là toàn phần hay một phần. Mục đích của việc cấp học bổng theo từng năm là để em có động lực phấn đấu cố gắng học tập".

Thật đáng mừng, nhờ vào sự cố gắng, 2 năm kế tiếp Sơn đều đạt thành tích học tập tốt và nhận học bổng nhà trường.

"Đối với bản thân là một sinh viên khuyết tật đến từ vùng quê xa xôi thì con đường ấy chưa bao giờ là dễ dàng. Em cảm thấy thật may mắn khi trở thành một sinh viên của Trường ĐH Luật TP HCM, em cảm nhận rõ được cánh cửa mới của tri thức và hy vọng đã mở ra" - Sơn tự hào nói.

Được "tiếp lửa" từ cố vấn học tập

Được mọi người tin tưởng, giao giữ chức vụ cán bộ lớp là một vinh dự, nhưng cũng là một thách thức lớn đối với Sơn. Trong giai đoạn ấy, người đồng hành thân thiết nhất với Sơn chính là ThS Lê Ngọc Diễm – cố vấn học tập của lớp.

Khi mới sinh ra, 2 bàn chân Sơn quay ngược vào trong. Trải qua nhiều lần phẫu thuật, Sơn có thể tự di chuyển nhưng vẫn khá chậm và yếu. Ngoài ra, xương lồng ngực hẹp khiến Sơn thở rất nặng nề.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn về sức khỏe nhưng Sơn vẫn rất năng nổ tham gia các hoạt động của nhà trường

Cô thường xuyên thông tin, giới thiệu các chương trình học bổng trong và ngoài trường, hướng dẫn chi tiết từng bước trong quá trình hoàn thiện hồ sơ học bổng.

"Cô Diễm đã thắp lại niềm yêu thích đối với môn ngoại ngữ cho nhiều sinh viên. Cô tổ chức các buổi định hướng, giới thiệu sinh viên tham gia giao lưu với câu lạc bộ bên ngoài, và mời diễn giả chia sẻ kinh nghiệm thực tế" - Sơn cho biết thêm.

ThS Lê Ngọc Diễm là người đã truyền lửa và giúp Sơn tự tin vào bản thân nhiều hơn

Giờ đây, khi sắp kết thúc một chặng đường học tập đầy ý nghĩa tại mái trường này, Sơn càng thấm thía hơn công lao của cô. "Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, em xin kính gửi đến Ban Giám hiệu, quý thầy cô giảng viên, cô cố vấn học tập những lời chúc sức khoẻ, lời tri ân sâu sắc nhất. Em sẽ mãi tự hào khi được là sinh viên trường" - Sơn gửi lời chúc.

