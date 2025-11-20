Ngày 20-11, tại Hà Nội, Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam tổ chức Lễ Kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

PGS-TS Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, PGS-TS Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam, nhấn mạnh ngày Nhà giáo Việt Nam là dịp để chúng ta gặp gỡ và chúc mừng các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cũng là dịp để các thế hệ học viên và sinh viên nhớ đến công lao của các thầy, cô đã hết lòng vì sự nghiệp và tương lai của mình. Điều đặc biệt hơn, khi hai nghề cao quý được cả xã hội trân trọng và tôn vinh đó là: nghề giáo và nghề thuốc, bởi ai cũng hiểu rằng: tài sản lớn nhất của con người là sức khỏe và trí tuệ.

"Không có gì cao quý, tự hào hơn thế khi chúng ta được hội tụ cả hai điều đó. Các thầy, các cô là người dạy dỗ, nuôi dưỡng, đào tạo ra các thế hệ thầy thuốc tương lai cho đất nước; đồng thời truyền thụ kiến thức, khơi nguồn cảm hứng, động viên, đánh thức tiềm năng, sự sáng tạo trong mỗi cá nhân người học"- PGS-TS Nguyễn Quốc Huy bày tỏ .

TS Trần Thị Thu Hiền, Trưởng bộ môn Thực vật - Dược liệu, Học viện Y-Dược học cổ truyền

Giám đốc Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam nhấn mạnh Học viện tự hào là một trong năm trường đại học y, dược trong toàn quốc được chọn để đầu tư phát triển thành trường đại học trọng điểm trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Để phấn đấu hoàn thành những mục tiêu chiến lược, không chỉ trong ngày một, ngày hai mà là cả quá trình dài, cần có nguồn lực nội tại để thực hiện. Nguồn lực đó chính là nguồn lực con người- là đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, có năng lực toàn diện và đội ngũ cán bộ quản lý giỏi. Thực tiễn quá trình xây dựng phát triển đã khẳng định, đội ngũ nhà giáo là lực lượng quyết định chất lượng đào tạo, vị thế, uy tín và sự phát triển không ngừng của Học viện.

Chia sẻ về tình thầy trò tại lễ kỷ niệm, TS Trần Thị Thu Hiền, Trưởng bộ môn Thực vật - Dược liệu, Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam cho hay trong suốt những năm giảng dạy, điều khiến cô hạnh phúc nhất không phải là những thành tích học thuật hay các công trình nghiên cứu, mà là khoảng khắc nhìn thấy ánh mắt sáng lên của sinh viên khi các em hiểu được những vấn đề khó. Đó cũng là khi nhận được tin nhắn của sinh viên đã tốt nghiệp chia sẻ về công việc, về những thành công của họ trong sự nghiệp.

Mỗi lần như vậy, tôi lại cảm thấy tất cả công sức, tâm huyết của mình đều được đền đáp xứng đáng"- TS Trần Thị Thu Hiền xúc động nói.

Học sinh Hà Nội giao lưu, chia sẻ với gia đình bác sĩ Trần Duy Hưng

Tại lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam của Trường THCS Trần Duy Hưng, học sinh nhà trường đã giao lưu, chia sẻ với các thành viên trong gia đình bác sĩ Trần Duy Hưng – vị Chủ tịch đầu tiên của TP Hà Nội để hiểu thêm về một nhân cách lớn – một người con của Thủ đô. NGƯT-TS Lê Kim Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Duy Hưng nhấn mạnh 20-11cũng là ngày để soi chiếu lại những giá trị mà một người thầy mang theo trong hành trình gieo hạt cho tương lai Phát biểu tại buổi lễ, NGƯT-TS Lê Kim Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Duy Hưng nhấn mạnh 20-11 là ngày tri ân nghề giáo, nhưng hơn thế, đó là ngày để soi chiếu lại những giá trị mà một người thầy mang theo trong hành trình gieo hạt cho tương lai. Không chỉ là tri thức, kỹ năng, mà là những phẩm chất bền bỉ và lặng thầm: sự kiên trì, lòng bao dung, khát vọng vun đắp cái đẹp trong tâm hồn học trò. "Ngày 20/11 là dịp nhắc nhở các học sinh về lòng biết ơn - một giá trị mà dù ở thời đại nào cũng là nền tảng của nhân cách. Nhà trường trân trọng sự đồng hành và tin tưởng của phụ huynh học sinh. Sự gắn kết giữa gia đình và nhà trường chính là điểm tựa quan trọng để học sinh phát triển toàn diện" - NGƯT Lê Kim Anh cho biết. Đại diện TP Hà Nội, Sở GD-ĐT Hà Nội tặng quà tri ân gia đình bác sĩ Trần Duy Hưng Chia sẻ tại chương trình, ông Trần Tiến Đức, con trai bác sĩ Trần Duy Hưng cho hay giáo dục là sự nghiệp mà bác sĩ Trần Duy Hưng luôn quan tâm. "Với tư cách là Chủ tịch TP, ông được giao nhiều trọng trách quan trọng, nhưng ông luôn quan tâm và dành thời gian cho giáo dục. Ông học được điều đó từ chính Bác Hồ kính yêu"- ông Trần Tiến Đức cho biết. Nhắc lại kỷ niệm về việc có một số người dân tìm đến đến tận nhà, tỏ lòng tri ân, kính trọng Chủ tịch TP Trần Duy Hưng, ông Trần Tiến Đức mong tinh thần nhân ái của cha mình sẽ được được thầy trò Trường THCS Trần Duy Hưng hôm nay tiếp tục tiếp nối, lan tỏa đến thế hệ tương lai.



