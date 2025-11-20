Tài sản lớn nhất của con người là sức khỏe và trí tuệ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Tài sản lớn nhất của con người là sức khỏe và trí tuệ

Yến Anh

(NLĐO)- 20-11 là ngày tri ân nghề giáo, nhưng hơn thế, đó là ngày để soi chiếu lại những giá trị người thầy mang theo trong hành trình gieo hạt cho tương lai.

Ngày 20-11, tại Hà Nội, Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam tổ chức Lễ Kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Tài sản lớn nhất của con người là sức khỏe và trí tuệ - Ảnh 1.

PGS-TS Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, PGS-TS Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam, nhấn mạnh ngày Nhà giáo Việt Nam là dịp để chúng ta gặp gỡ và chúc mừng các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cũng là dịp để các thế hệ học viên và sinh viên nhớ đến công lao của các thầy, cô đã hết lòng vì sự nghiệp và tương lai của mình. Điều đặc biệt hơn, khi hai nghề cao quý được cả xã hội trân trọng và tôn vinh đó là: nghề giáo và nghề thuốc, bởi ai cũng hiểu rằng: tài sản lớn nhất của con người là sức khỏe và trí tuệ.

"Không có gì cao quý, tự hào hơn thế khi chúng ta được hội tụ cả hai điều đó. Các thầy, các cô là người dạy dỗ, nuôi dưỡng, đào tạo ra các thế hệ thầy thuốc tương lai cho đất nước; đồng thời truyền thụ kiến thức, khơi nguồn cảm hứng, động viên, đánh thức tiềm năng, sự sáng tạo trong mỗi cá nhân người học"- PGS-TS Nguyễn Quốc Huy bày tỏ .

Tài sản lớn nhất của con người là sức khỏe và trí tuệ - Ảnh 2.

TS Trần Thị Thu Hiền, Trưởng bộ môn Thực vật - Dược liệu, Học viện Y-Dược học cổ truyền

Giám đốc Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam nhấn mạnh Học viện tự hào là một trong năm trường đại học y, dược trong toàn quốc được chọn để đầu tư phát triển thành trường đại học trọng điểm trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Để phấn đấu hoàn thành những mục tiêu chiến lược, không chỉ trong ngày một, ngày hai mà là cả quá trình dài, cần có nguồn lực nội tại để thực hiện. Nguồn lực đó chính là nguồn lực con người- là đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, có năng lực toàn diện và đội ngũ cán bộ quản lý giỏi. Thực tiễn quá trình xây dựng phát triển đã khẳng định, đội ngũ nhà giáo là lực lượng quyết định chất lượng đào tạo, vị thế, uy tín và sự phát triển không ngừng của Học viện.

Chia sẻ về tình thầy trò tại lễ kỷ niệm, TS Trần Thị Thu Hiền, Trưởng bộ môn Thực vật - Dược liệu, Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam cho hay trong suốt những năm giảng dạy, điều khiến cô hạnh phúc nhất không phải là những thành tích học thuật hay các công trình nghiên cứu, mà là khoảng khắc nhìn thấy ánh mắt sáng lên của sinh viên khi các em hiểu được những vấn đề khó. Đó cũng là khi nhận được tin nhắn của sinh viên đã tốt nghiệp chia sẻ về công việc, về những thành công của họ trong sự nghiệp.

Mỗi lần như vậy, tôi lại cảm thấy tất cả công sức, tâm huyết của mình đều được đền đáp xứng đáng"- TS Trần Thị Thu Hiền xúc động nói.

Học sinh Hà Nội giao lưu, chia sẻ với gia đình bác sĩ Trần Duy Hưng

Tại lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam của Trường THCS Trần Duy Hưng, học sinh nhà trường đã giao lưu, chia sẻ với các thành viên trong gia đình bác sĩ Trần Duy Hưng – vị Chủ tịch đầu tiên của TP Hà Nội để hiểu thêm về một nhân cách lớn – một người con của Thủ đô.

Tài sản lớn nhất của con người là sức khỏe và trí tuệ - Ảnh 3.

NGƯT-TS Lê Kim Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Duy Hưng nhấn mạnh 20-11cũng là ngày để soi chiếu lại những giá trị mà một người thầy mang theo trong hành trình gieo hạt cho tương lai

Phát biểu tại buổi lễ, NGƯT-TS Lê Kim Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Duy Hưng nhấn mạnh 20-11 là ngày tri ân nghề giáo, nhưng hơn thế, đó là ngày để soi chiếu lại những giá trị mà một người thầy mang theo trong hành trình gieo hạt cho tương lai. Không chỉ là tri thức, kỹ năng, mà là những phẩm chất bền bỉ và lặng thầm: sự kiên trì, lòng bao dung, khát vọng vun đắp cái đẹp trong tâm hồn học trò.

"Ngày 20/11 là dịp nhắc nhở các học sinh về lòng biết ơn - một giá trị mà dù ở thời đại nào cũng là nền tảng của nhân cách. Nhà trường trân trọng sự đồng hành và tin tưởng của phụ huynh học sinh. Sự gắn kết giữa gia đình và nhà trường chính là điểm tựa quan trọng để học sinh phát triển toàn diện" - NGƯT Lê Kim Anh cho biết.

Tài sản lớn nhất của con người là sức khỏe và trí tuệ - Ảnh 4.

Đại diện TP Hà Nội, Sở GD-ĐT Hà Nội tặng quà tri ân gia đình bác sĩ Trần Duy Hưng

Chia sẻ tại chương trình, ông Trần Tiến Đức, con trai bác sĩ Trần Duy Hưng cho hay giáo dục là sự nghiệp mà bác sĩ Trần Duy Hưng luôn quan tâm.

"Với tư cách là Chủ tịch TP, ông được giao nhiều trọng trách quan trọng, nhưng ông luôn quan tâm và dành thời gian cho giáo dục. Ông học được điều đó từ chính Bác Hồ kính yêu"- ông Trần Tiến Đức cho biết.

Nhắc lại kỷ niệm về việc có một số người dân tìm đến đến tận nhà, tỏ lòng tri ân, kính trọng Chủ tịch TP Trần Duy Hưng, ông Trần Tiến Đức mong tinh thần nhân ái của cha mình sẽ được được thầy trò Trường THCS Trần Duy Hưng hôm nay tiếp tục tiếp nối, lan tỏa đến thế hệ tương lai.


Tin liên quan

Lá thư gây xúc động của tập thể giáo viên một trường học ở Đà Nẵng trước ngày 20-11

Lá thư gây xúc động của tập thể giáo viên một trường học ở Đà Nẵng trước ngày 20-11

(NLĐO) - Một trường tiểu học ở Đà Nẵng vừa có thư ngỏ, xin phép không nhận hoa và quà nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

nhà giáo 20-11
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo