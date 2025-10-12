Mỹ Linh “bùng nổ” Seoul

Sau thành công của đêm diễn mở màn Mỹ Linh xin chào tour 2025 tại Yokohama (Nhật Bản), tối 11-10 (giờ địa phương), đêm nhạc thứ 2 của diva Mỹ Linh đã diễn ra tại Myunghwa Live Hall, Seoul, Hàn Quốc.

Đêm nhạc tại Seoul đặc biệt có sự góp mặt của hai khách mời đại diện cho hai màu sắc âm nhạc đương đại nổi bật: ca sĩ Gen Z Mỹ Anh và "hoàng tử tình ca" Hoàng Dũng.

Mỹ Anh tiếp tục mang đến phong cách âm nhạc văn minh, tiệm cận quốc tế, trong khi Hoàng Dũng làm tan chảy trái tim khán giả bằng những bản ballad sâu lắng, tự sự.

Sự kết hợp này tạo nên một đêm nhạc đa thế hệ, nơi di sản âm nhạc của Mỹ Linh hòa quyện cùng sức sống của nghệ sĩ trẻ Việt Nam.

Hoàng Dũng và Mỹ Linh đã cùng thể hiện ca khúc "Người gieo mầm xanh" – một sáng tác của Hứa Kim Tuyền, mang đến giai điệu ngọt ngào và ca từ giàu ý nghĩa, ca ngợi những con người thầm lặng cống hiến để gieo mầm hạnh phúc và niềm tin cho cuộc sống.

Chương trình còn vinh dự chào đón nghệ sĩ Hàn Quốc g0nny, với màn song ca cùng Mỹ Anh ca khúc "gentle, baby" – bản tình ca R&B đã được lựa chọn vào playlist "It's a Hit!" của Spotify với hơn 2,3 triệu lượt theo dõi.

“Xin Chào Entertainment” và khát vọng chinh phục quốc tế!

Mỹ Linh xin chào tour 2025 không chỉ là dấu ấn cá nhân Mỹ Linh

Nhà sản xuất kiêm đạo diễn KiKi Trần, người đứng sau tour diễn, chia sẻ: "Thành công tại Nhật Bản là một sự khích lệ to lớn, nhưng đó mới chỉ là bước khởi đầu. Với Seoul, chúng tôi muốn cho thấy sự đa dạng và khả năng kết nối của nghệ sĩ Việt.

Việc mời Hoàng Dũng tham gia không chỉ làm mới chương trình mà còn thể hiện rõ mục tiêu của 'Xin Chào Entertainment': trở thành cầu nối cho nhiều thế hệ nghệ sĩ Việt Nam trên con đường chinh phục thị trường quốc tế".

Theo đơn vị sản xuất, "Mỹ Linh xin chào tour 2025" không chỉ là một tour diễn cá nhân, mà mang ba sứ mệnh lớn: Tôn vinh hành trình âm nhạc hơn 30 năm của diva Mỹ Linh; Giới thiệu thế hệ nghệ sĩ trẻ tài năng của Việt Nam đến với thế giới và khẳng định vị thế và xây dựng thương hiệu cho âm nhạc Việt Nam trong dòng chảy toàn cầu.

Mẹ con Mỹ Linh trên sân khấu ở Seoul

Trong suốt hơn 2 giờ đồng hồ, Mỹ Linh đã thể hiện gần 20 ca khúc – từ những bản hit đã đi cùng nhiều thế hệ (Trưa Vắng, Hương Ngọc Lan, Tóc Ngắn) đến những tiết mục hòa âm mới mang màu sắc quốc tế.

Mỹ Linh xúc động chia sẻ: "Khi nhìn thấy những gương mặt người Việt ở hàng ghế đầu, tôi biết mình không chỉ đang hát, mà đang gửi gắm một phần của quê hương". Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và một chiến lược có tầm nhìn, đêm diễn tại Seoul tiếp tục là một cột mốc đáng nhớ, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp "Xin Chào – Lời chào từ Việt Nam đến thế giới".