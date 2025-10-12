HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

"Lời chào" của ca sĩ Mỹ Linh ở Seoul

Thùy Trang

(NLĐO)- Mỹ Linh cùng Hoàng Dũng, Mỹ Anh chinh phục khán giả Hàn Quốc sau thành công rực rỡ tại Nhật Bản.

Mỹ Linh “bùng nổ” Seoul

Lời chào của Mỹ Linh ở Seoul - Ảnh 1.

Mỹ Linh tiếp tục tạo dấu ấn ở Seoul

Sau thành công của đêm diễn mở màn Mỹ Linh xin chào tour 2025 tại Yokohama (Nhật Bản), tối 11-10 (giờ địa phương), đêm nhạc thứ 2 của diva Mỹ Linh đã diễn ra tại Myunghwa Live Hall, Seoul, Hàn Quốc.

Đêm nhạc tại Seoul đặc biệt có sự góp mặt của hai khách mời đại diện cho hai màu sắc âm nhạc đương đại nổi bật: ca sĩ Gen Z Mỹ Anh và "hoàng tử tình ca" Hoàng Dũng. 

Mỹ Anh tiếp tục mang đến phong cách âm nhạc văn minh, tiệm cận quốc tế, trong khi Hoàng Dũng làm tan chảy trái tim khán giả bằng những bản ballad sâu lắng, tự sự.

Sự kết hợp này tạo nên một đêm nhạc đa thế hệ, nơi di sản âm nhạc của Mỹ Linh hòa quyện cùng sức sống của nghệ sĩ trẻ Việt Nam. 

Hoàng Dũng và Mỹ Linh đã cùng thể hiện ca khúc "Người gieo mầm xanh" – một sáng tác của Hứa Kim Tuyền, mang đến giai điệu ngọt ngào và ca từ giàu ý nghĩa, ca ngợi những con người thầm lặng cống hiến để gieo mầm hạnh phúc và niềm tin cho cuộc sống. 

Chương trình còn vinh dự chào đón nghệ sĩ Hàn Quốc g0nny, với màn song ca cùng Mỹ Anh ca khúc "gentle, baby" – bản tình ca R&B đã được lựa chọn vào playlist "It's a Hit!" của Spotify với hơn 2,3 triệu lượt theo dõi.

“Xin Chào Entertainment” và khát vọng chinh phục quốc tế!

Lời chào của Mỹ Linh ở Seoul - Ảnh 2.

Mỹ Linh xin chào tour 2025 không chỉ là dấu ấn cá nhân Mỹ Linh

Nhà sản xuất kiêm đạo diễn KiKi Trần, người đứng sau tour diễn, chia sẻ: "Thành công tại Nhật Bản là một sự khích lệ to lớn, nhưng đó mới chỉ là bước khởi đầu. Với Seoul, chúng tôi muốn cho thấy sự đa dạng và khả năng kết nối của nghệ sĩ Việt. 

Việc mời Hoàng Dũng tham gia không chỉ làm mới chương trình mà còn thể hiện rõ mục tiêu của 'Xin Chào Entertainment': trở thành cầu nối cho nhiều thế hệ nghệ sĩ Việt Nam trên con đường chinh phục thị trường quốc tế".

Theo đơn vị sản xuất, "Mỹ Linh xin chào tour 2025" không chỉ là một tour diễn cá nhân, mà mang ba sứ mệnh lớn: Tôn vinh hành trình âm nhạc hơn 30 năm của diva Mỹ Linh; Giới thiệu thế hệ nghệ sĩ trẻ tài năng của Việt Nam đến với thế giới và khẳng định vị thế và xây dựng thương hiệu cho âm nhạc Việt Nam trong dòng chảy toàn cầu.

Mẹ con Mỹ Linh trên sân khấu ở Seoul

Trong suốt hơn 2 giờ đồng hồ, Mỹ Linh đã thể hiện gần 20 ca khúc – từ những bản hit đã đi cùng nhiều thế hệ (Trưa Vắng, Hương Ngọc Lan, Tóc Ngắn) đến những tiết mục hòa âm mới mang màu sắc quốc tế. 

Mỹ Linh xúc động chia sẻ: "Khi nhìn thấy những gương mặt người Việt ở hàng ghế đầu, tôi biết mình không chỉ đang hát, mà đang gửi gắm một phần của quê hương". Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và một chiến lược có tầm nhìn, đêm diễn tại Seoul tiếp tục là một cột mốc đáng nhớ, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp "Xin Chào – Lời chào từ Việt Nam đến thế giới".

Tin liên quan

Mỹ Linh khai màn tour châu Á tại Nhật Bản: Hành trình mới của âm nhạc Việt

Mỹ Linh khai màn tour châu Á tại Nhật Bản: Hành trình mới của âm nhạc Việt

(NLĐO) - Mỹ Linh mở màn tour diễn châu Á "Mỹ Linh Xin Chào Tour 2025", đánh dấu cột mốc mới sau hơn 30 năm gắn bó với con đường nghệ thuật.

Mỹ Linh Mỹ Anh mẹ con Mỹ Linh Mỹ Linh ở Seoul
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo