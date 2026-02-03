HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Lỗi cực kỳ nguy hiểm trên cao tốc tài xế cần chú ý

Anh Vũ

(NLĐO) - Chuyển làn không có tín hiệu báo trước và không giữ khoảng cách an toàn là "cái bẫy" tai nạn liên hoàn trên cao tốc.

Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6), thuộc Phòng 6 Cục CSGT (Bộ Công an) vừa cảnh báo lỗi "chuyển làn không có tín hiệu báo trước" và "không giữ khoảng cách an toàn" là "cái bẫy" tai nạn liên hoàn, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán 2026 trên các tuyến đường cao tốc.

Tuyến cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây; Dầu Giây – Phan Thiết hiện có vận tốc tối đa lên đến 120 km/h. Ngoài ra, tuyến Phan Thiết – Vĩnh Hảo – Cam Lâm – Nha Trang – Vân Phong có vận tốc tối đa 90 km/h.

Với tốc độ cao, chỉ cần phương tiện phía trước phanh gấp hoặc xảy ra sự cố nhỏ, rất dễ dẫn đến các vụ tai nạn giao thông liên hoàn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

img

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc.

Theo phân tích của lực lượng chức năng, nhiều tài xế tâm lý chủ quan, giữ thói quen điều khiển phương tiện trong khu vực nội đô khi di chuyển trên cao tốc. Việc đánh lái, chuyển làn khi chỉ quan sát gương chiếu hậu mà không tính đến tốc độ cao khiến các phương tiện tiếp cận nhau chỉ trong tích tắc.

Ngoài ra, sự lơ đãng, mệt mỏi khi lái xe đường dài (đặc biệt trong dịp Tết). Trong đó, hành trình di chuyển liên tục từ TPHCM về các tỉnh miền Trung khiến tài xế giảm khả năng tập trung, dễ chuyển làn theo phản xạ, quên bật tín hiệu báo trước.

Bên cạnh đó, việc mượn xe, thuê xe tự lái tăng dịp Tết nên nhiều tài xế chưa có kinh nghiệm chạy cao tốc, thậm chí lần đầu tham gia, chưa nắm vững các quy định về tốc độ, làn đường, khoảng cách an toàn, kỹ năng chuyển làn, ra vào cao tốc… Đây là yếu tố tiềm ẩn nguy cơ gây sự cố và tai nạn giao thông.

Điều này hậu quả là tai nạn giao thông liên hoàn liên quan đến nhiều phương tiện, thiệt hại lớn về tài sản, đặc biệt đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người tham gia giao thông.

Theo Đội 6, trong năm 2025, đơn vị đã lập biên bản xử lý 22 trường hợp vi phạm lỗi "chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc".

Tin liên quan

Xử lý thanh niên bốc đầu xe máy để quảng cáo cho tiệm sửa xe

Xử lý thanh niên bốc đầu xe máy để quảng cáo cho tiệm sửa xe

(NLĐO) - Clip ghi lại cảnh nam thanh niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, chạy bằng một bánh trong hẻm, khu dân cư để quảng cáo tiệm sửa xe

Không xi-nhan khi chuyển làn trên cao tốc, tài xế bị phạt 5 triệu

(NLĐO) - Với việc chuyển làn nhưng không báo tín hiệu trên cao tốc, CSGT nhanh chóng mời tài xế đến làm việc.

Phạt một tài xế xe khách do có hành vi nguy hiểm trên cao tốc

(NLĐO) - Do chuyển làn nguy hiểm trên cao tốc, tài xế N.T.L đã bị CSGT xử phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Cao tốc tai nạn liên hoàn chuyển làn không có tín hiệu
