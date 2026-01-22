Phạt một tài xế xe khách do có hành vi nguy hiểm trên cao tốc

Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6) thuộc Phòng 6 Cục CSGT (Bộ Công an) cho hay vừa xử phạt tài xế N.T.L (32 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) do chuyển làn nguy hiểm trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Camera ghi lại tài xế chuyển làn nguy hiểm trên cao tốc.

Trước đó, người dân gửi đến Cục CSGT thông tin 1 xe khách chuyển làn nguy hiểm tại Km18+500 tuyến cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây.

Vào cuộc xác minh, Đội 6 đã mời tài xế N.T.L đến trụ sở làm việc. Tại đây, tài xế N.T.L thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết vụ việc xảy ra vào chiều 8-1. Tài xế sau đó bị CSGT lập biên bản vi phạm hành chính lỗi "chuyển làn nguy hiểm trên cao tốc".

Với lỗi này, tài xế N.T.L bị phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Theo Cục CSGT, tài xế khi lưu thông trên đường cao tốc tuyệt đối phải tuân thủ nghiêm các quy định về làn đường, tín hiệu chuyển hướng, tránh những hành vi chủ quan, nguy hiểm có thể dẫn đến tai nạn giao thông đáng tiếc.











