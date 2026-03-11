Lời hứa của các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội

Trong các buổi tiếp xúc cử tri, các ứng cử viên của đơn vị bầu cử số 8 đã trình bày chương trình hành động, nêu rõ những cam kết và định hướng sẽ theo đuổi nhằm đáp ứng kỳ vọng của cử tri.

Ứng cử viên ĐBQH Nguyễn Minh Đức

Ứng cử viên ĐBQH Nguyễn Minh Đức

Dựa trên kinh nghiệm dày dặn trong việc chủ trì và tham gia thẩm tra 26 dự án Luật, 1 Pháp lệnh và nhiều Nghị quyết quan trọng, Trung tướng Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, cam kết tiếp tục đóng góp trí tuệ vào công tác xây dựng pháp luật.

Là ứng cử viên tại địa bàn TPHCM, ông Nguyễn Minh Đức bày tỏ quyết tâm hỗ trợ thành phố thực hiện thành công các mục tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 – 2031. Ông cam kết tích cực tham mưu, hiến kế các cơ chế, chính sách đặc thù để giúp thành phố tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển.

Bên cạnh đó, ông cũng chú trọng đến các vấn đề dân sinh, bức xúc mà cử tri thành phố đang quan tâm như đấu tranh giảm thiểu các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; thực hiện các giải pháp giảm kẹt xe và ô nhiễm môi trường.

Ứng cử viên ĐBQH Phạm Trọng Nhân

Với kinh nghiệm tích lũy qua 3 nhiệm kỳ Quốc hội, ông Phạm Trọng Nhân - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM - tiếp tục tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ứng cử viên ĐBQH Phạm Trọng Nhân

Xuất phát từ thực tiễn tham gia kiến nghị các Nghị quyết quan trọng của Quốc hội như Nghị quyết 54/2017, Nghị quyết 98/2023 và hiện nay là Nghị quyết 260/2025, ông Phạm Trọng Nhân cam kết sẽ cùng lãnh đạo TP triển khai hiệu quả các cơ chế này. Mục tiêu xa hơn là đưa TP thoát khỏi các "cơ chế thí điểm" để tiến tới nền tảng pháp lý ổn định, lâu dài, tạo sự chủ động trong quản trị và phát triển bền vững.

Trên cương vị công tác, ông Phạm Trọng Nhân cam kết cùng tổ chức Công đoàn thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Hai vấn đề cốt lõi được ông chú trọng là đeo bám quyết liệt để đảm bảo quỹ đất, nguồn vốn và tiến độ xây dựng nhà ở cho công nhân; đẩy mạnh việc hỗ trợ người lao động thích ứng với công nghệ mới, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số.

Ứng cử viên ĐBQH Lê Thanh Phong

Trọng tâm hàng đầu trong chương trình hành động của Chánh án TAND TPHCM Lê Thanh Phong là hoàn thiện chính sách pháp luật theo hướng minh bạch, dễ hiểu, dễ làm.



Chánh án TAND TPHCM Lê Thanh Phong

Ông kiến nghị Quốc hội rà soát, sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương theo hướng làm rõ cơ chế phân cấp, phân quyền giữa thành phố với phường, xã. Qua đó, phát huy hiệu quả các nguồn lực phát triển của địa phương.

Ông cho rằng cần có cơ chế đặc thù, trên cơ sở kiến nghị Quốc hội bảo đảm nguồn lực tài chính và nhân sự cho phường, xã – cấp chính quyền trực tiếp phục vụ người dân, nhất là tại những khu vực đông dân cư và các địa bàn có nhiều khu công nghiệp, hoạt động kinh tế sôi động.

Trên cương vị người đứng đầu ngành tòa án thành phố, ông Phong cam kết toàn tâm, toàn sức đổi mới thủ tục hành chính tư pháp. Mục tiêu là xây dựng đội ngũ thẩm phán liêm chính, có tâm sáng và trái tim nhân ái.

Ứng cử viên ĐBQH Trương Minh Huy Vũ

Ông Trương Minh Huy Vũ – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP HCM, Chủ tịch cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, cam kết sẽ tập trung tham mưu các giải pháp chính sách đặc thù, tập trung vào tái cấu trúc không gian phát triển và khơi thông các điểm nghẽn của thành phố.

Ứng cử viên ĐBQH Trương Minh Huy Vũ

Ông Trương Minh Huy Vũ đặt trọng tâm biến TP HCM thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn cho các dự án hạ tầng chiến lược như hệ thống Metro, các khu đô thị TOD và Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ. Ông cam kết sẽ thúc đẩy các cơ chế thử nghiệm (sandbox) cho các sản phẩm công nghệ tài chính mới (Fintech) nhằm thu hút các định chế tài chính lớn, từ đó hình thành hệ sinh thái tài chính hiện đại và thúc đẩy đổi mới sáng tạo cho TP.

Ứng cử viên ĐBQH Ngô Thị Huyền

Với kinh nghiệm dày dặn trong giảng dạy, nghiên cứu và quản lý giáo dục đại học, bà Ngô Thị Huyền - Trưởng khoa Khoa học thông tin và Khoa học quản lý, Trường Đại học KHXH&NV - ĐHQG TPHCM - cam kết đóng góp góc nhìn chuyên môn sâu sắc vào các quyết sách của Quốc hội.

Quan điểm của bà là lấy người dân làm trung tâm, tập trung vào các giải pháp thiết thực nhằm mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng và sự phát triển bền vững của đất nước.

Ứng cử viên ĐBQH Ngô Thị Huyền

Bà Ngô Thị Huyền định hướng thúc đẩy các chính sách lồng ghép giáo dục kỹ năng số vào trường học và mở rộng các chương trình hướng dẫn tại cộng đồng. Theo bà, việc phát huy vai trò của thư viện, trường học và các thiết chế văn hóa cơ sở sẽ tạo ra những "điểm hỗ trợ công dân số", giúp người dân làm việc và học tập trên môi trường mạng một cách thuận lợi và an toàn hơn.