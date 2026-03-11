Lời hứa của các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Lời hứa của các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội

Trần Thái

(NLĐO) - Trong những ngày qua, 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI của đơn vị bầu cử số 8 tại TPHCM tham gia nhiều buổi tiếp xúc cử tri trên địa bàn.

Trong các buổi tiếp xúc cử tri, các ứng cử viên của đơn vị bầu cử số 8 đã trình bày chương trình hành động, nêu rõ những cam kết và định hướng sẽ theo đuổi nhằm đáp ứng kỳ vọng của cử tri.

Ứng cử viên ĐBQH Nguyễn Minh Đức

- Ảnh 1.

Ứng cử viên ĐBQH Nguyễn Minh Đức

Dựa trên kinh nghiệm dày dặn trong việc chủ trì và tham gia thẩm tra 26 dự án Luật, 1 Pháp lệnh và nhiều Nghị quyết quan trọng, Trung tướng Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, cam kết tiếp tục đóng góp trí tuệ vào công tác xây dựng pháp luật. 

Là ứng cử viên tại địa bàn TPHCM, ông Nguyễn Minh Đức bày tỏ quyết tâm hỗ trợ thành phố thực hiện thành công các mục tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 – 2031. Ông cam kết tích cực tham mưu, hiến kế các cơ chế, chính sách đặc thù để giúp thành phố tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển.

Bên cạnh đó, ông cũng chú trọng đến các vấn đề dân sinh, bức xúc mà cử tri thành phố đang quan tâm như đấu tranh giảm thiểu các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; thực hiện các giải pháp giảm kẹt xe và ô nhiễm môi trường.

Ứng cử viên ĐBQH Phạm Trọng Nhân

Với kinh nghiệm tích lũy qua 3 nhiệm kỳ Quốc hội, ông Phạm Trọng Nhân - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM -  tiếp tục tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Lời hứa của các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội - Ảnh 1.

Ứng cử viên ĐBQH Phạm Trọng Nhân

Xuất phát từ thực tiễn tham gia kiến nghị các Nghị quyết quan trọng của Quốc hội như Nghị quyết 54/2017, Nghị quyết 98/2023 và hiện nay là Nghị quyết 260/2025, ông Phạm Trọng Nhân cam kết sẽ cùng lãnh đạo TP triển khai hiệu quả các cơ chế này. Mục tiêu xa hơn là đưa TP thoát khỏi các "cơ chế thí điểm" để tiến tới nền tảng pháp lý ổn định, lâu dài, tạo sự chủ động trong quản trị và phát triển bền vững.

Trên cương vị công tác, ông Phạm Trọng Nhân cam kết cùng tổ chức Công đoàn thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. 

Hai vấn đề cốt lõi được ông chú trọng là đeo bám quyết liệt để đảm bảo quỹ đất, nguồn vốn và tiến độ xây dựng nhà ở cho công nhân; đẩy mạnh việc hỗ trợ người lao động thích ứng với công nghệ mới, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số.

Ứng cử viên ĐBQH Lê Thanh Phong 

Trọng tâm hàng đầu trong chương trình hành động của Chánh án TAND TPHCM Lê Thanh Phong là hoàn thiện chính sách pháp luật theo hướng minh bạch, dễ hiểu, dễ làm.

Lời hứa của các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội - Ảnh 2.

Chánh án TAND TPHCM Lê Thanh Phong

Ông kiến nghị Quốc hội rà soát, sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương theo hướng làm rõ cơ chế phân cấp, phân quyền giữa thành phố với phường, xã. Qua đó, phát huy hiệu quả các nguồn lực phát triển của địa phương.

Ông cho rằng cần có cơ chế đặc thù, trên cơ sở kiến nghị Quốc hội bảo đảm nguồn lực tài chính và nhân sự cho phường, xã – cấp chính quyền trực tiếp phục vụ người dân, nhất là tại những khu vực đông dân cư và các địa bàn có nhiều khu công nghiệp, hoạt động kinh tế sôi động.

Trên cương vị người đứng đầu ngành tòa án thành phố, ông Phong cam kết toàn tâm, toàn sức đổi mới thủ tục hành chính tư pháp. Mục tiêu là xây dựng đội ngũ thẩm phán liêm chính, có tâm sáng và trái tim nhân ái.

Ứng cử viên ĐBQH Trương Minh Huy Vũ

Ông Trương Minh Huy Vũ – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP HCM, Chủ tịch cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, cam kết sẽ tập trung tham mưu các giải pháp chính sách đặc thù, tập trung vào tái cấu trúc không gian phát triển và khơi thông các điểm nghẽn của thành phố.

Lời hứa của các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội - Ảnh 3.

Ứng cử viên ĐBQH Trương Minh Huy Vũ

Ông Trương Minh Huy Vũ đặt trọng tâm biến TP HCM thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn cho các dự án hạ tầng chiến lược như hệ thống Metro, các khu đô thị TOD và Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ. Ông cam kết sẽ thúc đẩy các cơ chế thử nghiệm (sandbox) cho các sản phẩm công nghệ tài chính mới (Fintech) nhằm thu hút các định chế tài chính lớn, từ đó hình thành hệ sinh thái tài chính hiện đại và thúc đẩy đổi mới sáng tạo cho TP. 

Ứng cử viên ĐBQH Ngô Thị Huyền

Với kinh nghiệm dày dặn trong giảng dạy, nghiên cứu và quản lý giáo dục đại học, bà Ngô Thị Huyền - Trưởng khoa Khoa học thông tin và Khoa học quản lý, Trường Đại học KHXH&NV - ĐHQG TPHCM - cam kết đóng góp góc nhìn chuyên môn sâu sắc vào các quyết sách của Quốc hội. 

Quan điểm của bà là lấy người dân làm trung tâm, tập trung vào các giải pháp thiết thực nhằm mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng và sự phát triển bền vững của đất nước.

Lời hứa của các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội - Ảnh 4.

Ứng cử viên ĐBQH Ngô Thị Huyền

Bà Ngô Thị Huyền định hướng thúc đẩy các chính sách lồng ghép giáo dục kỹ năng số vào trường học và mở rộng các chương trình hướng dẫn tại cộng đồng. Theo bà, việc phát huy vai trò của thư viện, trường học và các thiết chế văn hóa cơ sở sẽ tạo ra những "điểm hỗ trợ công dân số", giúp người dân làm việc và học tập trên môi trường mạng một cách thuận lợi và an toàn hơn.

Tin liên quan

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương kiểm tra công tác bầu cử tại Thanh Hóa

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương kiểm tra công tác bầu cử tại Thanh Hóa

(NLĐO)- Trong 2 ngày 10 và 11-3, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, kiểm tra công tác bầu cử tại tỉnh Thanh Hóa

Lá phiếu và kỳ vọng mới

Sự chuẩn bị chu đáo của chính quyền TP HCM cùng ý thức trách nhiệm cao của cử tri chính là cơ sở vững chắc cho một kỳ bầu cử thành công rực rỡ

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc nói về giải pháp giảm kẹt xe, ngập nước ở TPHCM

(NLĐO) - Tiếp xúc ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, cử tri phường Linh Xuân kiến nghị về giao thông, việc làm, hạ tầng...

đại biểu quốc hội tiếp xúc cử tri Chán án TAND TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo