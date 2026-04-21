Lời kể của nam sinh viên bị lạc trong rừng núi Tam Đảo suốt 36 giờ

Sáng 21-4, lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ cho biết khoảng 7 giờ 18 phút ngày 21-4, tổ tìm kiếm số 9 gồm 10 người, trong đó 5 cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH) khu vực Tam Đảo đã tìm thấy Nguyễn Tuấn Anh (SN 2007, trú TP Hà Nội), sinh viên Trường Đại học Đại Nam bị mất tích khi leo núi Tam Đảo, ở khu vực bờ suối tại điểm cao 600 dãy núi Tam Đảo.

Lực lượng chức năng tìm thấy nam sinh viên Nguyễn Thế Anh sau nhiều giờ bị lạc trong rừng. Ảnh: MXH

Thời điểm này, Tuấn Anh trong tình trạng sức khỏe tốt, tỉnh táo có thể đi lại được, nhưng em có biểu hiện lo lắng, lực lượng Cảnh sát PCCC phối hợp cùng quân đội và bà con nhân dân đưa Tuấn Anh ra ngoài an toàn.

Theo Nguyễn Tuấn Anh kể lại, khi đi cùng đoàn, nam sinh viên này đã bị lạc vào rừng trúc, mất phương hướng, quanh quẩn khu vực ở đấy từ chiều 19-4.

Sau đó, Nguyễn Tuấn Anh tìm thấy bờ suối và đi men theo để tìm đường ra khỏi rừng.

Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, em bị thương nhẹ, gặp thác suối cao, nhiều đá trơn trượt nên Tuấn Anh không thể đi tiếp và ngồi lại tại một tảng đá to chờ lực lượng chức năng ứng cứu.

Khi lực lượng tìm kiếm đưa được Nguyễn Tuấn Anh ra khỏi rừng an toàn, bà Nguyễn Thị Hòa vui mừng, ôm chặt lấy con trai. Xúc động nghẹn ngào, bà Hòa thay mặt gia đình cảm ơn sâu sắc lãnh đạo xã Đạo Trù, cùng các lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH, quân đội, y tế và người dân thôn Vĩnh Ninh đã nhiệt tình, hỗ trợ, giúp đỡ gia đình tìm thấy con trai.

Nam sinh viên Nguyễn Thế Anh được tìm thấy trong tình trạng sức khỏe khá tốt. Ảnh: MXH

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 18 giờ ngày 19-4, Nguyễn Tuấn Anh bị mất liên lạc với gia đình khi đang cùng một nhóm người leo núi tại thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù.

Theo cơ quan chức năng, nhóm leo núi xuất phát từ chân núi dốc Rít từ sáng cùng ngày 19-4. Quá trình di chuyển, do địa hình rừng núi phức tạp, nam sinh đã bị lạc. Thông tin từ một người đi cùng đoàn cho biết đoàn bắt đầu leo núi từ khoảng 6 giờ ngày 19-4, đến 13 giờ 40 phút cùng ngày thì lên đến đỉnh, 14 giờ bắt đầu xuống núi. Nhóm có 5 người đã từng đi nên xuống trước, còn 3 người đi sau cùng người dẫn đường.

Nam sinh viên Nguyễn Thế Anh trước khi đi lạc trên núi

Theo UBND xã Đạo Trù, địa phương đã huy động hơn 100 người gồm công an, quân sự, y tế và người dân tìm kiếm. Các tổ công tác được trang bị Flycam gắn camera nhiệt để rà soát diện rộng, đặc biệt tại những khu vực rừng rậm, địa hình hiểm trở. Đến sáng 21-4, các lực lượng chức năng đã tìm thấy Nguyễn Tuấn Anh trong rừng trên núi Tam Đảo.