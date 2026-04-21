Lời kể của nam sinh viên bị lạc trong rừng núi Tam Đảo suốt 36 giờ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Lời kể của nam sinh viên bị lạc trong rừng núi Tam Đảo suốt 36 giờ

Như Quỳnh

(NLĐO) - Trong lúc bị lạc suốt 36 giờ trên núi Tam Đảo, nam sinh viên di chuyển theo bờ suối tìm đường ra khỏi rừng thì bị thương nhẹ.

Sáng 21-4, lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ cho biết khoảng 7 giờ 18 phút ngày 21-4, tổ tìm kiếm số 9 gồm 10 người, trong đó 5 cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH) khu vực Tam Đảo đã tìm thấy Nguyễn Tuấn Anh (SN 2007, trú TP Hà Nội), sinh viên Trường Đại học Đại Nam bị mất tích khi leo núi Tam Đảo, ở khu vực bờ suối tại điểm cao 600 dãy núi Tam Đảo.

Lời kể của nam sinh viên bị lạc ở trong rừng suốt 36 giờ trên núi Tam Đảo - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tìm thấy nam sinh viên Nguyễn Thế Anh sau nhiều giờ bị lạc trong rừng. Ảnh: MXH

Thời điểm này, Tuấn Anh trong tình trạng sức khỏe tốt, tỉnh táo có thể đi lại được, nhưng em có biểu hiện lo lắng, lực lượng Cảnh sát PCCC phối hợp cùng quân đội và bà con nhân dân đưa Tuấn Anh ra ngoài an toàn.

Theo Nguyễn Tuấn Anh kể lại, khi đi cùng đoàn, nam sinh viên này đã bị lạc vào rừng trúc, mất phương hướng, quanh quẩn khu vực ở đấy từ chiều 19-4.

Sau đó, Nguyễn Tuấn Anh tìm thấy bờ suối và đi men theo để tìm đường ra khỏi rừng.

Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, em bị thương nhẹ, gặp thác suối cao, nhiều đá trơn trượt nên Tuấn Anh không thể đi tiếp và ngồi lại tại một tảng đá to chờ lực lượng chức năng ứng cứu.

Khi lực lượng tìm kiếm đưa được Nguyễn Tuấn Anh ra khỏi rừng an toàn, bà Nguyễn Thị Hòa vui mừng, ôm chặt lấy con trai. Xúc động nghẹn ngào, bà Hòa thay mặt gia đình cảm ơn sâu sắc lãnh đạo xã Đạo Trù, cùng các lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH, quân đội, y tế và người dân thôn Vĩnh Ninh đã nhiệt tình, hỗ trợ, giúp đỡ gia đình tìm thấy con trai.

Lời kể của nam sinh viên bị lạc ở trong rừng suốt 36 giờ trên núi Tam Đảo - Ảnh 2.

Nam sinh viên Nguyễn Thế Anh được tìm thấy trong tình trạng sức khỏe khá tốt. Ảnh: MXH

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 18 giờ ngày 19-4, Nguyễn Tuấn Anh bị mất liên lạc với gia đình khi đang cùng một nhóm người leo núi tại thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù.

Theo cơ quan chức năng, nhóm leo núi xuất phát từ chân núi dốc Rít từ sáng cùng ngày 19-4. Quá trình di chuyển, do địa hình rừng núi phức tạp, nam sinh đã bị lạc. Thông tin từ một người đi cùng đoàn cho biết đoàn bắt đầu leo núi từ khoảng 6 giờ ngày 19-4, đến 13 giờ 40 phút cùng ngày thì lên đến đỉnh, 14 giờ bắt đầu xuống núi. Nhóm có 5 người đã từng đi nên xuống trước, còn 3 người đi sau cùng người dẫn đường.

Lời kể của nam sinh viên bị lạc ở trong rừng suốt 36 giờ trên núi Tam Đảo - Ảnh 3.

Nam sinh viên Nguyễn Thế Anh trước khi đi lạc trên núi

Theo UBND xã Đạo Trù, địa phương đã huy động hơn 100 người gồm công an, quân sự, y tế và người dân tìm kiếm. Các tổ công tác được trang bị Flycam gắn camera nhiệt để rà soát diện rộng, đặc biệt tại những khu vực rừng rậm, địa hình hiểm trở. Đến sáng 21-4, các lực lượng chức năng đã tìm thấy Nguyễn Tuấn Anh trong rừng trên núi Tam Đảo.

Tin liên quan

Động viên gia đình thanh niên tử vong khi leo núi Hoàng Ngưu Sơn

Động viên gia đình thanh niên tử vong khi leo núi Hoàng Ngưu Sơn

(NLĐO)- Dự kiến, đến tối 10-8 hoặc sáng 11-8, lực lượng chức năng mới có thể đưa thi thể xuống núi.

Cứu nạn kịp thời du khách gãy xương đòn khi leo núi Bà Đen

(NLĐO) - Địa hình núi Bà Đen với các bậc đá gập ghềnh, dốc đứng luôn tiềm ẩn rủi ro nếu du khách chủ quan.

Nam sinh viên mất tích khi leo núi Tam Đảo, huy động hơn 100 người cùng flycam camera nhiệt tìm kiếm

(NLĐO) - Lực lượng chức năng đang huy động hơn 100 người tìm kiếm nam sinh 20 tuổi người Hà Nội mất tích khi leo núi tại Tam Đảo.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo