Nam sinh viên mất tích khi leo núi Tam Đảo, huy động hơn 100 người cùng flycam camera nhiệt tìm kiếm

Tối 20-4, UBND xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ phát thông báo tìm kiếm một nam sinh viên mất tích khi leo núi tại Tam Đảo.

Người mất tích là Nguyễn Tuấn Anh (SN 2007, trú tại phường Định Công, Hà Nội), hiện là sinh viên Đại học Đại Nam. Theo thông tin từ chính quyền, khoảng 18 giờ ngày 19-4, Tuấn Anh bị mất liên lạc với gia đình khi đang cùng một nhóm người leo núi tại thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm anh Nguyễn Tuấn Anh, nam sinh viên mất tích khi leo núi tại Tam Đảo. Ảnh: UBND xã Đạo Trù

Nhóm leo núi xuất phát từ chân núi dốc Rít từ sáng cùng ngày 19-4. Quá trình di chuyển, do địa hình rừng núi phức tạp, nam sinh đã bị lạc. Cho đến 22 giờ ngày 20-4, Tuấn Anh đã mất liên lạc 28 tiếng.

Thông tin từ một người đi cùng đoàn cho biết đoàn bắt đầu leo núi từ khoảng 6 giờ ngày 19-4, đến 13 giờ 40 phút cùng ngày thì lên đến đỉnh, 14 giờ bắt đầu xuống núi. Nhóm có 5 người đã từng đi nên xuống trước, còn 3 người đi sau cùng người dẫn đường.

Theo UBND xã Đạo Trù, lãnh đạo địa phương đã tới hiện trường chỉ đạo, huy động hơn 100 người gồm công an, quân sự, y tế và người dân tìm kiếm. Các tổ công tác được trang bị Flycam gắn camera nhiệt để rà soát diện rộng, đặc biệt tại những khu vực rừng rậm, địa hình hiểm trở.

Chính quyền địa phương đề nghị người dân nếu phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến Nguyễn Tuấn Anh, khẩn trương thông báo cho UBND xã Đạo Trù, cơ quan công an gần nhất hoặc liên hệ ông Lưu Xuân Năm, Phó chủ tịch UBND xã (0982304999); Thượng tá Phan Văn Thực, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã (0984591888).

Được biết, Tam Đảo là một trong những điểm leo núi phổ biến ở miền Bắc, nằm cách Hà Nội khoảng 70 km. Dãy núi có rừng rậm, độ dốc lớn, nhiều vách đá và hệ thống đường mòn chằng chịt, dễ gây mất phương hướng đối với người không thông thạo địa hình. Do đặc trưng rừng kín và thời tiết thay đổi nhanh, Tam Đảo thường xuyên xuất hiện sương mù dày, tầm nhìn hạn chế, đặc biệt vào chiều tối. Một số khu vực ít người qua lại, tín hiệu điện thoại yếu hoặc mất hoàn toàn, khiến việc liên lạc gặp khó khăn khi xảy ra sự cố. Đã có nhiều trường hợp du khách bị lạc khi tự ý đi theo nhóm nhỏ hoặc không có người dẫn đường.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân và du khách khi leo núi tại Tam Đảo cần chuẩn bị đầy đủ thiết bị định vị, liên lạc, đi theo nhóm, thông báo lịch trình trước và hạn chế di chuyển khi thời tiết xấu để đảm bảo an toàn.