Tổng thống Donald Trump đăng đàn tại Liên hợp quốc, nói về loạt vấn đề

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Tổng thống Donald Trump đăng đàn tại Liên hợp quốc, nói về loạt vấn đề

Lạc Chi

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước Liên hợp quốc, khẳng định Mỹ đã khôi phục vị thế, đồng thời tỏ ý không hài lòng với tổ chức quốc tế này.

Trong bài phát biểu vừa diễn ra tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 23-9 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump khẳng định mình đã "chấm dứt 7 cuộc chiến" nhưng "chưa từng nhận được dù chỉ một cuộc gọi" từ Liên hợp quốc.

"Tất cả những gì tôi nhận được từ Liên hợp quốc là một chiếc thang cuốn đang đi thì dừng ngay giữa chừng" - Sky News dẫn lời đùa của ông Donald Trump về sự cố ông gặp phải bên trong tòa nhà Liên hợp quốc ở New York.

img

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại kỳ họp thứ 80 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 23-9 tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York. Ảnh: AP.

Trong phần chính, ông Donald Trump tập trung nói về những điều ông cho là thành tựu trong 8 tháng cầm quyền. Chẳng hạn, tổng thống Mỹ ca ngợi sức mạnh kinh tế và vị thế thương mại của nước mình, cho biết đã ký nhiều thỏa thuận với các đối tác, trong đó có Anh. Dưới sự lãnh đạo của ông, Mỹ đã "chặn đứng dòng người nhập cư trái phép" nhờ biện pháp cứng rắn.

Khẳng định Mỹ không còn là "trò cười" trên trường quốc tế, ông Donald Trump gọi đây là quốc gia mạnh nhất về kinh tế, quân sự và tinh thần. 

"Nước Mỹ được ban phước với nền kinh tế mạnh nhất, biên giới mạnh nhất, quân đội mạnh nhất, tình hữu nghị mạnh nhất và tinh thần mạnh mẽ nhất so với bất kỳ quốc gia nào trên trái đất" - ông nói.

Tổng thống Donald Trump sau đó tiếp tục nhấn mạnh các đồng minh NATO cần ngừng mua dầu từ Nga, cho rằng đây là hành động "đáng xấu hổ". Ông cũng cảnh báo sẽ áp thuế mạnh với Moscow nếu châu Âu ngừng mua dầu theo yêu cầu của Mỹ.

Chuyển sang vấn đề Trung Đông, ông Donald Trump chỉ trích Hamas bác bỏ các đề nghị hòa bình và phản đối việc một số nước phương Tây công nhận nhà nước Palestine.

Ông Donald Trump phát biểu tại Liên hợp quốc nhân dịp cơ quan này kỷ niệm 80 năm thành lập. Một số nhà lãnh đạo khác cũng sẽ phát biểu trước Đại hội đồng trong ngày hôm nay bao gồm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan…

Tin liên quan

Ông Kim Jong-un bất ngờ nhắc đến ông Donald Trump, nêu điều kiện "khó"

Ông Kim Jong-un bất ngờ nhắc đến ông Donald Trump, nêu điều kiện "khó"

(NLĐO) - Triều Tiên sẵn sàng đối thoại với Mỹ nếu Washington chấm dứt việc yêu cầu Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Thêm một loạt nước công nhận nhà nước Palestine trước Đại hội đồng Liên hợp quốc

(NLĐO) - Pháp, Andorra, Bỉ, Luxembourg, Malta và Monaco đã tuyên bố hoặc xác nhận việc công nhận nhà nước Palestine hôm 22-9.

Tổng thống Donald Trump ca ngợi đồng minh quá cố Charlie Kirk

(NLĐO) - Một buổi lễ tưởng niệm dành cho nhà hoạt động cánh hữu Charlie Kirk được tổ chức tại Glendale, bang Arizona - Mỹ ngày 21-9.

Donald Trump Liên Hợp Quốc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo