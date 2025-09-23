Tổng thống Donald Trump đăng đàn tại Liên hợp quốc, nói về loạt vấn đề

Trong bài phát biểu vừa diễn ra tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 23-9 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump khẳng định mình đã "chấm dứt 7 cuộc chiến" nhưng "chưa từng nhận được dù chỉ một cuộc gọi" từ Liên hợp quốc.

"Tất cả những gì tôi nhận được từ Liên hợp quốc là một chiếc thang cuốn đang đi thì dừng ngay giữa chừng" - Sky News dẫn lời đùa của ông Donald Trump về sự cố ông gặp phải bên trong tòa nhà Liên hợp quốc ở New York.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại kỳ họp thứ 80 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 23-9 tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York. Ảnh: AP.

Trong phần chính, ông Donald Trump tập trung nói về những điều ông cho là thành tựu trong 8 tháng cầm quyền. Chẳng hạn, tổng thống Mỹ ca ngợi sức mạnh kinh tế và vị thế thương mại của nước mình, cho biết đã ký nhiều thỏa thuận với các đối tác, trong đó có Anh. Dưới sự lãnh đạo của ông, Mỹ đã "chặn đứng dòng người nhập cư trái phép" nhờ biện pháp cứng rắn.

Khẳng định Mỹ không còn là "trò cười" trên trường quốc tế, ông Donald Trump gọi đây là quốc gia mạnh nhất về kinh tế, quân sự và tinh thần.

"Nước Mỹ được ban phước với nền kinh tế mạnh nhất, biên giới mạnh nhất, quân đội mạnh nhất, tình hữu nghị mạnh nhất và tinh thần mạnh mẽ nhất so với bất kỳ quốc gia nào trên trái đất" - ông nói.

Tổng thống Donald Trump sau đó tiếp tục nhấn mạnh các đồng minh NATO cần ngừng mua dầu từ Nga, cho rằng đây là hành động "đáng xấu hổ". Ông cũng cảnh báo sẽ áp thuế mạnh với Moscow nếu châu Âu ngừng mua dầu theo yêu cầu của Mỹ.

Chuyển sang vấn đề Trung Đông, ông Donald Trump chỉ trích Hamas bác bỏ các đề nghị hòa bình và phản đối việc một số nước phương Tây công nhận nhà nước Palestine.

Ông Donald Trump phát biểu tại Liên hợp quốc nhân dịp cơ quan này kỷ niệm 80 năm thành lập. Một số nhà lãnh đạo khác cũng sẽ phát biểu trước Đại hội đồng trong ngày hôm nay bao gồm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan…