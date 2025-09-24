Tổng thống Donald Trump gặp sự cố thang cuốn, máy nhắc chữ ở Liên hợp quốc

Sự xuất hiện Tổng thống Mỹ Donald Trump tại kỳ họp lần thứ 80 Đại hội đồng Liên hiệp quốc ở New York trở thành tâm điểm không chỉ bởi bài phát biểu của ông mà còn vì 2 sự cố kỹ thuật liên tiếp khiến Nhà Trắng phải lên tiếng.

Sự cố đầu tiên là khi nhà lãnh đạo Mỹ cùng phu nhân Melania bước lên thang cuốn dẫn vào hội trường, thiết bị bất ngờ dừng giữa chừng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân phải di bộ lên thang cuốn tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York. Ảnh: AP

Điều này khiến hai người phải tiếp tục đi bộ. Truyền thông Mỹ dẫn lại rằng trước đó một số nhân viên Liên hiệp quốc đùa cợt về việc "tắt thang cuốn và thang máy" khi tổng thống Mỹ đến, càng làm Nhà Trắng phản ứng mạnh.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt ngay lập tức yêu cầu Liên hiệp quốc mở cuộc điều tra, thậm chí sa thải bất kỳ nhân sự nào cố tình gây ra vụ việc.

Chính bản thân Tổng thống Donald Trump cũng lên tiếng trong bài phát biểu trước Đại hội đồng ngày 23-9 (giờ địa phương). "Tất cả những gì tôi nhận được từ Liên hợp quốc là việc chiếc thang cuốn dừng giữa chừng. Nếu đệ nhất phu nhân không có thể trạng tốt, bà ấy có thể đã bị ngã".

Sự cố thứ hai liên quan đến "máy nhắc chữ". Ngay khi bắt đầu phát biểu trước hàng trăm lãnh đạo thế giới, Tổng thống Donald Trump nhận ra thiết bị hiển thị chữ bị trục trặc.

Nhà lãnh đạo Mỹ dừng vài nhịp, đưa ánh mắt dò xét ra xung quanh rồi nói: "Ai vận hành chiếc máy này sẽ gặp rắc rối lớn". Khán phòng khi đó bật cười nhưng Tổng thống Donald Trump vẫn giữ thái độ nghiêm nghị trước khi tiếp tục bài phát biểu.

Tổng thống Mỹ sau đó nhiều lần phàn nàn: "Tôi nhận được hai thứ từ Liên hợp quốc - một thang cuốn tệ hại và một chiếc máy nhắc chữ hỏng".

Người phát ngôn Liên hợp quốc Farhan Aziz Haq cũng nhanh chóng lên tiếng: "Máy nhắc chữ không phải do Liên hợp quốc chịu trách nhiệm mà thuộc quyền kiểm soát của Nhà Trắng. Xin hãy hỏi họ chuyện gì đã xảy ra".