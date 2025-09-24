Tổng thống Donald Trump gặp sự cố thang cuốn, máy nhắc chữ ở Liên hợp quốc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Tổng thống Donald Trump gặp sự cố thang cuốn, máy nhắc chữ ở Liên hợp quốc

Hải Hưng

(NLĐO) – Nhà Trắng phản ứng khi Tổng thống Donald Trump liên tiếp gặp sự cố từ “thang cuốn đến máy nhắc chữ” khi tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Sự xuất hiện Tổng thống Mỹ Donald Trump tại kỳ họp lần thứ 80 Đại hội đồng Liên hiệp quốc ở New York trở thành tâm điểm không chỉ bởi bài phát biểu của ông mà còn vì 2 sự cố kỹ thuật liên tiếp khiến Nhà Trắng phải lên tiếng.

Sự cố đầu tiên là khi nhà lãnh đạo Mỹ cùng phu nhân Melania bước lên thang cuốn dẫn vào hội trường, thiết bị bất ngờ dừng giữa chừng.

Tổng thống Donald Trump gặp sự cố thang cuốn, máy nhắc chữ ở Liên hợp quốc- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân phải di bộ lên thang cuốn tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York. Ảnh: AP

Điều này khiến hai người phải tiếp tục đi bộ. Truyền thông Mỹ dẫn lại rằng trước đó một số nhân viên Liên hiệp quốc đùa cợt về việc "tắt thang cuốn và thang máy" khi tổng thống Mỹ đến, càng làm Nhà Trắng phản ứng mạnh.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt ngay lập tức yêu cầu Liên hiệp quốc mở cuộc điều tra, thậm chí sa thải bất kỳ nhân sự nào cố tình gây ra vụ việc.

Chính bản thân Tổng thống Donald Trump cũng lên tiếng trong bài phát biểu trước Đại hội đồng ngày 23-9 (giờ địa phương). "Tất cả những gì tôi nhận được từ Liên hợp quốc là việc chiếc thang cuốn dừng giữa chừng. Nếu đệ nhất phu nhân không có thể trạng tốt, bà ấy có thể đã bị ngã".

Sự cố thứ hai liên quan đến "máy nhắc chữ". Ngay khi bắt đầu phát biểu trước hàng trăm lãnh đạo thế giới, Tổng thống Donald Trump nhận ra thiết bị hiển thị chữ bị trục trặc.

Nhà lãnh đạo Mỹ dừng vài nhịp, đưa ánh mắt dò xét ra xung quanh rồi nói: "Ai vận hành chiếc máy này sẽ gặp rắc rối lớn". Khán phòng khi đó bật cười nhưng Tổng thống Donald Trump vẫn giữ thái độ nghiêm nghị trước khi tiếp tục bài phát biểu. 

Tổng thống Mỹ sau đó nhiều lần phàn nàn: "Tôi nhận được hai thứ từ Liên hợp quốc - một thang cuốn tệ hại và một chiếc máy nhắc chữ hỏng".

Người phát ngôn Liên hợp quốc Farhan Aziz Haq cũng nhanh chóng lên tiếng: "Máy nhắc chữ không phải do Liên hợp quốc chịu trách nhiệm mà thuộc quyền kiểm soát của Nhà Trắng. Xin hãy hỏi họ chuyện gì đã xảy ra".

Tổng thống Donald Trump gặp sự cố thang cuốn, máy nhắc chữ ở Liên hợp quốc- Ảnh 2.

Tổng thống Donald Trump phàn này máy nhắc chữ bị trục trặc trong lúc ông phát biểu. Ảnh: ABC

Tin liên quan

Tổng thống Donald Trump đăng đàn tại Liên hợp quốc, nói về loạt vấn đề

Tổng thống Donald Trump đăng đàn tại Liên hợp quốc, nói về loạt vấn đề

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước Liên hợp quốc, khẳng định Mỹ đã khôi phục vị thế, đồng thời tỏ ý không hài lòng với tổ chức quốc tế này.

CLIP: Tổng thống Pháp Macron bị kẹt xe ở New York, gọi điện cho ông Donald Trump

(NLĐO) - Đoàn xe chở Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bị chặn lại để nhường đường cho đoàn xe của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở New York.

Ông Kim Jong-un bất ngờ nhắc đến ông Donald Trump, nêu điều kiện "khó"

(NLĐO) - Triều Tiên sẵn sàng đối thoại với Mỹ nếu Washington chấm dứt việc yêu cầu Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Donald Trump Liên Hiệp Quốc Nhà Trắng Mỹ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo