Kinh tế

Lợi nhuận Tổng Công ty cao su Đồng Nai đạt 736 tỉ đồng

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Năm 2025, tổng doanh thu toàn Tổng Công ty Cao su Đồng Nai đạt hơn 2.435 tỉ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 736 tỉ đồng, vượt xa kế hoạch đề ra.

Ngày 3-2, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Lợi nhuận cao su Đồng Nai đạt 736 tỉ đồng, thu nhập bình quân 16 triệu đồng/người/tháng - Ảnh 1.

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tặng giấy khen cho Tổng Công ty cao su Đồng Nai.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, nhấn mạnh những kết quả đạt được trong năm 2025 là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ, công nhân, người lao động. Tổng Công ty đã chủ động đổi mới tư duy quản trị, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất. Đây chính là nền tảng quan trọng để Donaruco tiếp tục phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Song song đó, Tổng Công ty đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo đời sống người lao động. Thu nhập bình quân đạt khoảng 16 triệu đồng/người/tháng; các chế độ bảo hiểm, phúc lợi, an toàn vệ sinh lao động được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, tham quan, nghỉ dưỡng được tổ chức, tạo động lực để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Trong năm 2025, Tổng Công ty đã chi hơn 100 tỉ đồng cho công tác khen thưởng, kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong sản xuất, quản lý và phong trào thi đua yêu nước. Tại hội nghị, lãnh đạo Tổng Công ty đã trao nhiều phần thưởng cho các đơn vị và cá nhân điển hình, tạo khí thế thi đua sôi nổi bước vào năm mới.

Lợi nhuận cao su Đồng Nai đạt 736 tỉ đồng, thu nhập bình quân 16 triệu đồng/người/tháng - Ảnh 2.

Ông Lê Thanh Hưng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả toàn diện của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai trong năm 2025

Cụ thể, năm 2025, trong lĩnh vực nông nghiệp, sản lượng khai thác đạt hơn 39.000 tấn, vượt 23% kế hoạch được giao, thiết lập những mốc kỷ lục mới về năng suất vườn cây và năng suất lao động. Năng suất bình quân đạt 2,30 tấn/ha, thuộc nhóm cao nhất toàn ngành. Kết quả này giúp Donaruco được vinh danh trong Top 3 đơn vị có năng suất lao động cao nhất Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; đồng thời tiếp tục khẳng định thương hiệu Cao su Đồng Nai trên thị trường trong nước và quốc tế.

Lợi nhuận cao su Đồng Nai đạt 736 tỉ đồng, thu nhập bình quân 16 triệu đồng/người/tháng - Ảnh 3.

Lãnh đạo Tổng Công ty cao su Đồng Nai trao giấy khen và phần thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt danh hiệu “Lãnh đạo xuất sắc toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025”

Lợi nhuận cao su Đồng Nai đạt 736 tỉ đồng, thu nhập bình quân 16 triệu đồng/người/tháng - Ảnh 4.

Thu nhập bình quân người lao động của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai là 16 triệu đồng/người/tháng

Hoạt động chế biến và kinh doanh cũng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Tổng sản lượng chế biến đạt hơn 46.000 tấn, cơ cấu sản phẩm được chuyển dịch theo hướng gia tăng giá trị, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng, môi trường và phát triển bền vững. Tổng doanh thu toàn Tổng Công ty đạt hơn 2.435 tỉ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 736 tỉ đồng, vượt xa kế hoạch đề ra. 

Ông Lê Thanh Hưng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả toàn diện của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai trong năm 2025.

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam khẳng định Cao su Đồng Nai là một trong những đơn vị nòng cốt của Tập đoàn, luôn thể hiện tinh thần chủ động, đổi mới và trách nhiệm cao. Đồng thời, đề nghị Tổng Công ty tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng cao, gắn sản xuất với tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, qua đó đóng góp tích cực hơn nữa cho sự phát triển chung của Tập đoàn và địa phương.

