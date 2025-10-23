HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Lội nước dọn nhà, người đàn ông nhiễm xoắn khuẩn nguy hiểm

N.Dung

(NLĐO) - Sau mưa lũ, các bác sĩ ghi nhận nhiều ca nhiễm xoắn khuẩn Leptospira, trong đó có trường hợp suy đa tạng, nguy kịch.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận và điều trị liên tiếp nhiều ca bệnh nhiễm xoắn khuẩn vàng da Leptospira (còn được gọi là bệnh Weil), trong đó có nhiều trường hợp diễn biến nặng, tổn thương đa cơ quan.

Lội nước dọn nhà, người đàn ông nhiễm xoắn khuẩn nguy hiểm - Ảnh 1.

Sau khi xâm nhập, xoắn khuẩn Leptospira gây tổn thương đa cơ quan. Ảnh: Đặng Thanh

Nặng nhất là bệnh nhân B.Đ.Q. (65 tuổi, trú tại Thái Nguyên). Trong đợt ngập lụt vừa qua, ông thường xuyên lội nước để di chuyển đồ đạc trong nhà. Bốn ngày trước khi nhập viện, ông bắt đầu sốt cao, rét run, đau mỏi cơ toàn thân. Sang ngày hôm sau, ông xuất hiện vàng da, vàng mắt, mệt nhiều và nôn ra máu. Tới ngày thứ tư của bệnh, ông mới được đưa vào bệnh viện tỉnh, sau đó nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bác sĩ Phan Văn Mạnh, Khoa Cấp cứu, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng vàng da, vàng mắt, nôn máu, thiếu máu nặng, sốc, toan chuyển hóa và suy đa tạng (suy thận, suy gan, suy tim), rối loạn đông máu.

Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm Leptospira thể nặng tiên lượng tử vong rất cao. Hiện người bệnh đang được truyền các chế phẩm máu, đặt ống thở nội khí quản, thở máy và lọc máu.

Trường hợp thứ hai là ông T.Q.H. (45 tuổi, ở Cao Bằng). Trước khi nhập viện 3 ngày, ông có biểu hiện sốt cao 40°C, rét run, đau đầu, buồn nôn, nôn ra máu đỏ tươi.

Kết quả xét nghiệm tại bệnh viện tuyến tỉnh cho thấy men gan tăng cao, suy gan, suy thận cấp, nên được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Một nam bệnh nhân 34 tuổi (ở Tuyên Quang) hiện cũng đang điều trị nhiễm trùng huyết do Leptospira, suy thận. Trước khi nhập viện 7 ngày, ông T. sốt nóng, sốt rét từng cơn, đau mỏi cơ, đau họng, mệt mỏi, ăn uống kém, khó thở, tức ngực. Sau một ngày điều trị tại bệnh viện tỉnh không thuyên giảm, anh được chuyển tuyến điều trị.

Khai thác bệnh sử của cả ba bệnh nhân cho thấy điểm chung là thường xuyên lội nước, tiếp xúc với bùn đất trong vùng ngập lụt do ảnh hưởng của đợt mưa bão vừa qua. Đây là điều kiện thuận lợi để xoắn khuẩn Leptospira xâm nhập vào cơ thể qua các vết trầy xước hoặc niêm mạc.

Bác sĩ Phan Văn Mạnh, Khoa Cấp cứu, cho biết bệnh Leptospira là bệnh truyền nhiễm cấp tính do các xoắn khuẩn gây bệnh thuộc chi Leptospira, họ Leptospiraceae gây ra. Nguồn lây nhiễm chính là từ các loài động vật gặm nhấm (như chuột) và vật nuôi (trâu, bò, lợn, mèo, chó…).

Lội nước dọn nhà, người đàn ông nhiễm xoắn khuẩn chết người - Ảnh 2.

Xoắn khuẩn vàng da là bệnh truyền nhiễm cấp tính

Vi khuẩn có thể xâm nhập vào cơ thể người thông qua tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nước tiểu hoặc mô của động vật bị nhiễm bệnh. Bệnh gây nhiều biến chứng nguy hiểm như tổn thương gan, suy thận, xuất huyết phổi, viêm cơ tim và sốc, với tỉ lệ tử vong cao.

Bệnh thường bùng phát sau mưa lũ, khi môi trường ẩm ướt tạo điều kiện cho vi khuẩn lan theo dòng nước.

Để phòng bệnh xoắn khuẩn vàng da sau mưa lũ, người dân không sử dụng nước ngập, nước ao hồ, giếng bị ô nhiễm để tắm giặt hay rửa rau sống; mọi nguồn nước dùng trong sinh hoạt cần được đun sôi hoặc khử khuẩn bằng Cloramin B theo hướng dẫn của ngành y tế. Khi buộc phải lội nước, cần mang ủng, găng tay, tránh để da tiếp xúc trực tiếp với bùn đất.

Ngứa khắp người sau mưa lũ, cả nhà phát hiện mắc bệnh ghẻ

Ngứa khắp người sau mưa lũ, cả nhà phát hiện mắc bệnh ghẻ

(NLĐO) - Sau mưa lũ, số người đến khám các bệnh da liễu tăng mạnh, đặc biệt là ghẻ, viêm da do môi trường ẩm ướt, thiếu nước sạch và điều kiện vệ sinh kém.

Bệnh sốt xuất huyết gia tăng sau mưa lũ

Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 86.000 ca mắc và 17 ca tử vong do sốt xuất huyết, tăng 15,3% số mắc và 6 ca tử vong so với cùng kỳ năm 2024.

Những việc người dân cần làm để bảo vệ sức khoẻ mùa mưa lũ

(NLĐO) - Trong và sau mưa lũ, vô số các vi sinh vật, bụi, rác, chất thải… theo dòng nước tràn ra nhiều nơi, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh

