Ngứa khắp người sau mưa lũ, cả nhà phát hiện mắc bệnh ghẻ

Sau đợt mưa lũ kéo dài khiến nước ngập sâu, thiếu nước sinh hoạt, một gia đình bốn người ở Thái Nguyên gồm bố mẹ, bà và bé 15 tháng tuổi, cùng mắc bệnh ghẻ.

Bác sĩ cho biết các bệnh da liễu trong đó có bệnh ghẻ tăng mạnh sau mưa lũ

Bác sĩ Dương Thị Lan, Phó trưởng Khoa Khám bệnh (Bệnh viện Da liễu Trung ương), cho biết gia đình sống trong khu vực mất điện, thiếu nước sạch, phải ngủ chung, không có chỗ khô ráo, tạo điều kiện để bệnh lây lan nhanh.

"Khi đến khám, các thành viên đều xuất hiện mụn nước, vảy da, vết trợt, mụn mủ, ngứa dữ dội ở kẽ ngón tay, lòng bàn tay, bụng, nách và vùng sinh dục. Ban đầu họ chỉ nghĩ bị viêm da tiếp xúc, nhưng sau khi thăm khám và làm xét nghiệm, mới phát hiện ký sinh trùng ghẻ là nguyên nhân gây bệnh"-bác sĩ Lan nói.

Theo bác sĩ Lan, trong tuần qua, đặc biệt sau đợt mưa lũ, số bệnh nhân mắc các bệnh da liễu như viêm da tiếp xúc, nấm da, nhiễm khuẩn da, viêm nang lông, nhọt và ghẻ gia tăng, có thời điểm lên tới 2.000 lượt khám/ngày.

Bệnh ghẻ xuất hiện nhiều hơn, thường lây cả gia đình trong điều kiện thiếu nước sạch, vệ sinh kém, nhất là ở vùng mất điện, mất nước như Thái Nguyên và các khu vực ngập sâu nhiều ngày sau mưa lũ.

Biểu hiện bệnh ghẻ thường là mụn nước, vảy da, vết trợt, mụn mủ, gây ngứa nhiều ở kẽ ngón tay, bụng, nách, vùng sinh dục, lòng bàn tay và bàn chân.

Ban đầu, người bệnh chỉ thấy ngứa rát nhẹ, nhưng khi gãi làm tổn thương hàng rào bảo vệ da, vi khuẩn dễ xâm nhập gây viêm, mủ hoặc áp xe. Bệnh lây qua tiếp xúc trực tiếp hoặc dùng chung đồ cá nhân.

Sau mưa lũ, số ca mắc các bệnh về da như viêm da, nấm và ghẻ gia tăng rõ rệt

"Bệnh ghẻ không khó điều trị, chỉ cần dùng đúng thuốc diệt ghẻ theo hướng dẫn và giữ vệ sinh sạch sẽ. Tuy nhiên, nhiều người tự điều trị sai cách, khiến bệnh kéo dài, thậm chí biến chứng nhiễm khuẩn hoặc chàm hóa"- bác sĩ Lan lưu ý.

Ngoài ra, thời tiết ẩm ướt, việc lội nước bẩn, nước thải sinh hoạt trong quá trình dọn dẹp sau lũ tạo điều kiện cho nấm và ký sinh trùng phát triển, khiến các bệnh da liễu bùng phát mạnh. Nhiều người còn bị viêm da, trợt loét do tiếp xúc với hóa chất tẩy rửa khi vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa sau ngập lụt.

Bác sĩ Lan cho biết người lớn mắc nhiều hơn trẻ em, chủ yếu là viêm da tiếp xúc, nấm, viêm nang lông và nhọt. Một số người dân ở xa có thói quen tự mua thuốc bôi hoặc dùng mẹo dân gian như đắp lá, tắm lá cây, bôi nhựa chuối, lá trầu không…, khiến tổn thương nặng hơn, da viêm lan rộng hoặc nhiễm trùng sâu.

Khi có triệu chứng ngứa, rát, nổi sẩn, người dân nên đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị đúng cách, không nên tự ý bôi thuốc hoặc dùng mẹo dân gian.