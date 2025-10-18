Ngứa khắp người sau mưa lũ, cả nhà phát hiện mắc bệnh ghẻ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Ngứa khắp người sau mưa lũ, cả nhà phát hiện mắc bệnh ghẻ

N.Dung

(NLĐO) - Sau mưa lũ, số người đến khám các bệnh da liễu tăng mạnh, đặc biệt là ghẻ, viêm da do môi trường ẩm ướt, thiếu nước sạch và điều kiện vệ sinh kém.

Sau đợt mưa lũ kéo dài khiến nước ngập sâu, thiếu nước sinh hoạt, một gia đình bốn người ở Thái Nguyên gồm bố mẹ, bà và bé 15 tháng tuổi, cùng mắc bệnh ghẻ.

Ngứa khắp người sau mưa lũ, cả nhà phát hiện mắc bệnh ghẻ - Ảnh 1.

Bác sĩ cho biết các bệnh da liễu trong đó có bệnh ghẻ tăng mạnh sau mưa lũ

Bác sĩ Dương Thị Lan, Phó trưởng Khoa Khám bệnh (Bệnh viện Da liễu Trung ương), cho biết gia đình sống trong khu vực mất điện, thiếu nước sạch, phải ngủ chung, không có chỗ khô ráo, tạo điều kiện để bệnh lây lan nhanh.

"Khi đến khám, các thành viên đều xuất hiện mụn nước, vảy da, vết trợt, mụn mủ, ngứa dữ dội ở kẽ ngón tay, lòng bàn tay, bụng, nách và vùng sinh dục. Ban đầu họ chỉ nghĩ bị viêm da tiếp xúc, nhưng sau khi thăm khám và làm xét nghiệm, mới phát hiện ký sinh trùng ghẻ là nguyên nhân gây bệnh"-bác sĩ Lan nói.

Theo bác sĩ Lan, trong tuần qua, đặc biệt sau đợt mưa lũ, số bệnh nhân mắc các bệnh da liễu như viêm da tiếp xúc, nấm da, nhiễm khuẩn da, viêm nang lông, nhọt và ghẻ gia tăng, có thời điểm lên tới 2.000 lượt khám/ngày.

Bệnh ghẻ xuất hiện nhiều hơn, thường lây cả gia đình trong điều kiện thiếu nước sạch, vệ sinh kém, nhất là ở vùng mất điện, mất nước như Thái Nguyên và các khu vực ngập sâu nhiều ngày sau mưa lũ.

Biểu hiện bệnh ghẻ thường là mụn nước, vảy da, vết trợt, mụn mủ, gây ngứa nhiều ở kẽ ngón tay, bụng, nách, vùng sinh dục, lòng bàn tay và bàn chân.

Ban đầu, người bệnh chỉ thấy ngứa rát nhẹ, nhưng khi gãi làm tổn thương hàng rào bảo vệ da, vi khuẩn dễ xâm nhập gây viêm, mủ hoặc áp xe. Bệnh lây qua tiếp xúc trực tiếp hoặc dùng chung đồ cá nhân.

Sau mưa lũ, số ca mắc các bệnh về da như viêm da, nấm và ghẻ gia tăng rõ rệt

"Bệnh ghẻ không khó điều trị, chỉ cần dùng đúng thuốc diệt ghẻ theo hướng dẫn và giữ vệ sinh sạch sẽ. Tuy nhiên, nhiều người tự điều trị sai cách, khiến bệnh kéo dài, thậm chí biến chứng nhiễm khuẩn hoặc chàm hóa"- bác sĩ Lan lưu ý.

Ngoài ra, thời tiết ẩm ướt, việc lội nước bẩn, nước thải sinh hoạt trong quá trình dọn dẹp sau lũ tạo điều kiện cho nấm và ký sinh trùng phát triển, khiến các bệnh da liễu bùng phát mạnh. Nhiều người còn bị viêm da, trợt loét do tiếp xúc với hóa chất tẩy rửa khi vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa sau ngập lụt.

Bác sĩ Lan cho biết người lớn mắc nhiều hơn trẻ em, chủ yếu là viêm da tiếp xúc, nấm, viêm nang lông và nhọt. Một số người dân ở xa có thói quen tự mua thuốc bôi hoặc dùng mẹo dân gian như đắp lá, tắm lá cây, bôi nhựa chuối, lá trầu không…, khiến tổn thương nặng hơn, da viêm lan rộng hoặc nhiễm trùng sâu.

Khi có triệu chứng ngứa, rát, nổi sẩn, người dân nên đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị đúng cách, không nên tự ý bôi thuốc hoặc dùng mẹo dân gian.

Tin liên quan

Bệnh sốt xuất huyết gia tăng sau mưa lũ

Bệnh sốt xuất huyết gia tăng sau mưa lũ

Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 86.000 ca mắc và 17 ca tử vong do sốt xuất huyết, tăng 15,3% số mắc và 6 ca tử vong so với cùng kỳ năm 2024.

Nấm, ghẻ, nhiễm trùng da rình rập sau mưa lũ

(NLĐO) - Mưa lũ kéo theo ngập úng làm tăng nguy cơ bệnh ngoài da như nấm, ghẻ, viêm da tiếp xúc, nhiễm trùng da.

Nữ công nhân nguy kịch do vi khuẩn lây lan mạnh mùa mưa lũ

(NLĐO) - Bệnh nhân sốt cao, vàng da, suy kiệt, được chẩn đoán viêm gan cấp kèm nhiễm khuẩn huyết mà nguyên nhân do vi khuẩn thường gặp mùa bão lũ.

ký sinh trùng nước sinh hoạt bệnh ghẻ mưa lũ viêm da ngứa da ghẻ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo