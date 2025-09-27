HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
Euro 2024
Thời sự

Hình ảnh ngập lụt mới nhất do bão số 10 Bualoi gây ra tại Huế

Quang Nhật

(NLĐO) - Một số khu vực thấp trũng ở TP Huế đã bị ngập úng cục bộ do mưa lớn vì ảnh hưởng bão số 10 Bualoi; chính quyền địa phương túc trực sẵn sàng di dời dân.

Mưa lớn bắt đầu từ sáng 27-9 kéo dài đến chiều do ảnh hưởng bão số 10 Bualoi khiến một vài khu vực thấp trũng ở TP Huế bị ngập úng cục bộ. 

Trong đó, khu vực xóm Gióng, đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường An Cựu, TP Huế bị ngập sâu nhất. Nước chảy xiết khiến người và các phương tiện giao thông qua lại rất khó khăn. 

Bà Hoàng Thị Như Thanh, Chủ tịch UBND phường An Cựu, cho biết lực lượng của phường đã túc trực tại khu vực này để tiến hành giúp dân di dời đồ đạc đến nơi cao ráo; đồng thời theo sát diễn biến thực tế nhằm di dời người dân khi có lệnh. 

Do ảnh hưởng bão số 10 Bualoi, ở Huế mưa lớn. Khu vực xóm Gióng, đường Nguyễn Hữu Cảnh khá thấp trũng nên thường xuyên ngập úng.

- Ảnh 1.

Do nước chảy xiết nên phường An Cựu tạm thời chặn đường, không cho lưu thông đoạn qua khu vực bị ngập nước.

- Ảnh 2.

Xóm Gióng bị ngập do nước nguồn về nhanh trong khi nước thoát chậm vì các kênh bị ngăn dòng chảy, phương án tối ưu để khỏi ngập là phải nạo vét kênh Nam sông Hương.

- Ảnh 3.

Giúp dân di dời đồ đạc

- Ảnh 4.

Nước chảy xiết ở khu vực số 46 đường Nguyễn Hữu Cảnh.

- Ảnh 5.

Di chuyển đồ đạc của người dân đến nơi cao ráo.

- Ảnh 6.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10 Bualoi, Công an phường An Cựu đã công bố đường dây nóng để ứng cứu người dân khi khẩn cấp.

- Ảnh 7.

Khu vực xóm Gióng có khá đông sinh viên trọ học. UBND phường An Cựu đã cử lực lượng đến hỗ trợ di dời phương tiện đến nơi cao ráo; bố trí, xắp xếp cho sinh viên đến nơi tránh trú an toàn.

Ngập lụt trước Trường THCS Thuỷ Dương, phường Thanh Thuỷ do ảnh hưởng bão số 10 Bualoi

- Ảnh 8.

- Ảnh 9.

Hình ảnh ngập trước Trường THCS Thuỷ Dương.

Tin liên quan

Ảnh hưởng bão số 10 Bualoi, Đà Nẵng mưa xối xả, nhiều tuyến phố ngập nặng

Ảnh hưởng bão số 10 Bualoi, Đà Nẵng mưa xối xả, nhiều tuyến phố ngập nặng

(NLĐO) - Do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi, TP Đà Nẵng có mưa diện rộng, thành phố đã ban hành công điện khẩn ứng phó

Bão số 10 Bualoi đi dọc biển khó dự báo, 2 mốc thời gian ứng phó tuyệt đối không chậm trễ

NLĐO) - Sáng 27-9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp triển khai ứng phó với cơn bão số 10 Bualoi.

Dự báo mới nhất về thời điểm, khu vực đổ bộ vào Việt Nam của bão số 10 Bualoi

NLĐOO) - Các trung tâm dự báo bão quốc tế nhận định bão số 10 Bualoi sẽ đổ bộ từ Nghệ An - Quảng Trị vào đêm 28-9, trong khi dự báo cường độ còn khác nhau.

