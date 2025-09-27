Hình ảnh "không chủ quan" ở đặc khu Cồn Cỏ, nơi bão số 10 Bualoi dự kiến đi qua

Chiều 27-9, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị đã ban hành thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong tại cuộc họp triến khai ứng phó bão số 10 (Bualoi).

Theo đó, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Cảng vụ Hàng hải, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường ven biển được yêu cầu tập trung rà soát, kiểm đếm, bằng mọi thông tin hướng dẫn phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão.

Lực lượng Đồn Biên phòng đảo Cồn Cỏ hỗ trợ ngư dân đưa tàu thuyền đến khu vực an toàn

Kiên quyết kêu gọi 145 tàu cá đang hoạt động trên biển vào nơi tránh trú an toàn hoặc di chuyển thoát ra khỏi vùng nguy hiểm trước 17 giờ ngày 27-9.

Chỉ đạo, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền đảm bảo đúng kỹ thuật, tránh xảy ra thiệt hại do va đập, cháy nổ tại nơi neo đậu, tránh trú. Tuyệt đối không để người ở lại trên tàu, thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản khi bão đồ bộ.

Cấm tàu thuyền ra khơi kể từ 17 giờ ngày 27-9 cho đến khi biển an toàn theo bản tin của cơ quan khí tượng thủy văn. Sau bão, giao Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh căn cứ tình hình thực tế, quyết định cho tàu thuyền ra khơi...

Các lực lượng cẩu tàu thuyền lên đảo để đảm bảo an toàn trước khi bão số 10 đi qua

Tỉnh Quảng Trị có 8.577 tàu thuyền/23.232 lao động, trong đó đang neo đậu tại bến là 8.432 phương tiện/22.368 lao động. Đến nay, 145 phương tiện/810 lao động còn hoạt động trên biển.

Đưa người dân vào hầm tránh bão số 10

Chiều 27-9, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, trung tá Lê Quốc Học - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cồn Cỏ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị - cho biết sáng cùng ngày, đặc khu Cồn Cỏ có mưa to, đến chiều mưa có dấu hiệu giảm.

"Để ứng phó với bão số 10, đơn vị đã tập trung huy động nhân lực, vật lực, máy móc cẩu toàn bộ tàu thuyền của ngư dân trên đảo đến vị trí an toàn; chằng chống nhà cửa, kho tàng, bến bãi của đơn vị và nhân dân. Chúng tôi vận động người dân không được lơ là, chủ quan trước cơn bão số 10" - trung tá Lê Quốc Học cho hay.

Trước 18 giờ ngày 27-9, việc ứng phó với bão số 10 tại đặc khu Cồn Cỏ hoàn tất. Ảnh: Lê Quốc Học

Theo ông Phạm Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Cồn Cỏ, công tác ứng phó bão số 10 tại đặc khu sẽ hoàn tất vào 18 giờ hôm nay.

Bão số 10 được dự báo đi ngang qua đặc khu Cồn Cỏ với cường độ mạnh. Ban Phòng thủ dân sự của đặc khu sẽ tổ chức di dời toàn bộ người dân và cán bộ, chiến sĩ vào hầm trú bão. Thời gian di dời sẽ bắt đầu từ 8 giờ ngày 28-9 đến 23 giờ cùng ngày.

"Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm và nước uống trong quá trình người dân trú bão trong hầm" - ông Tuấn khẳng định.



