Long An lần đầu tiên đón lượng khách kỷ lục

Chiều 4-12, UBND tỉnh Long An tổ chức lễ bế mạc Tuần Văn hóa – Thể thao – Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024.

Lễ bế mạc Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Long An

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Phạm Tấn Hòa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – cho biết với chủ đề "Khát vọng sông Vàm", thành công của Tuần Văn hóa – Thể thao – Du lịch đã góp phần không nhỏ trong việc giới quảng bá tiềm năng, thế mạnh, thu hút đầu tư - thương mại - du lịch của tỉnh Long An, gắn với việc phát huy các giá trị truyền thống, văn hóa, nhân văn và tài nguyên thiên nhiên của tỉnh với Nhân dân và du khách.

Ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, phát biểu tại lễ bế mạc

Trong khuôn khổ sự kiện, các hoạt động được tổ chức theo kế hoạch của ban tổ chức đã đề ra. Tất cả đã được gắn kết tạo nên một không gian lễ hội hoành tráng, sôi động trên toàn tỉnh trong những ngày qua, nhất là tại trung tâm kinh tế, chính trị của tỉnh là TP Tân An.

Điểm nhấn của sự kiện là các chương trình nghệ thuật đặc sắc, mãn nhãn, ấn tượng lần đầu tiên tại Long An trình diễn ánh sáng bằng hàng trăm thiết bị không người lái (drone); không gian giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch; cuộc thi tài năng đầy sáng tạo, sôi động của tuổi trẻ; "bùng nổ" với lễ hội âm nhạc hiện đại, kết nối cộng đồng,… người xem được hòa mình vào những không gian văn hóa đậm đà bản sắc và giao thoa, hội nhập, để từ đó dấy lên trong mỗi chúng ta khát vọng, hòa bình, đoàn kết, dựng xây và cùng nhau tỏa sáng.

Đây cũng là dịp đặc biệt để Long An giao lưu kinh tế, văn hóa với những người bạn Hàn Quốc và quốc tế nhằm thắt chặt tình hữu nghị và tạo nên những cơ hội hợp tác phát triển giàu mạnh trong tương lai.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An, với 10 hoạt động hấp dẫn, Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024 đã thu hút hơn 500.000 lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm.

Theo đó, lễ khai mạc với những chương trình nghệ thuật đặc sắc và trình diễn ánh sáng trên bầu trời bằng thiết bị không người lái đã thu hút 200.000 lượt khách đến trực tiếp và 90.000 người truy cập trên nền tảng fanpage YouTube Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Hội chợ Thương mại, ẩm thực, du lịch Long An - Hàn Quốc năm 2024 với nhiều gian hàng, triển lãm giới thiệu sản phẩm, không gian giao lưu ẩm thực Việt - Hàn đã đón hơn 160.000 lượt khách đến tham quan mua sắm và thưởng thức ẩm thực.

Nhiều tiết mục ấn tượng tại "Đêm hội Âm nhạc – Hite Jinro Fastival 2024"

"Đêm hội Âm nhạc – Hite Jinro Fastival 2024" với sự có mặt của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam và Hàn Quốc, đã đón 60.000 lượt khách và 65.000 lượt người truy cập trên nền tảng fanpage YouTube Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Đây là chương trình âm nhạc chuyên nghiệp, hiện đại, cũng là cầu nối góp phần tích cực vào việc đẩy mạnh giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh văn hóa Long An - Hàn Quốc với bạn bè quốc tế.

Cuộc thi "Tỏa sáng tài năng sinh viên" với sự tham dự của 12 đội đến từ các trường học trong nước và Hàn Quốc đã thu hút hơn 6.000 lượt khách đến xem và gần 40.000 người xem qua các nền tảng mạng xã hội.

Chuỗi hoạt động thể thao thu hút rất đông lượng khách

Các chương trình thể thao diễn ra trong suốt Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024 như: Đua xuồng ba lá, chạy Việt dã, thi thể hình… đã đón được hơn 30.000 lượt khách tham quan, cổ vũ.

Lần đầu tiên tỉnh Long An đón lượng khách kỷ lục tại một sự kiện và trong năm

Hội nghị Xúc tiến du lịch nông thôn và Sản phẩm OCOP giữa Long An với TP HCM và các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL, không gian trải nghiệm du lịch Long An… đón hơn 30.000 lượt khách.

Với sự kiện Tuần Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh lần thứ 2 năm 2024, lần đầu tiên tỉnh Long An đón hơn 2 triệu lượt khách du lịch, vượt 54% so với kế hoạch và tăng gấp đôi so cùng kỳ; tổng doanh thu lên đến hơn 1.000 tỉ đồng, tăng 50% so với kế hoạch.