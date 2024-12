Long An công diễn vở cải lương “Người con của rừng tràm”

Tối 1-12, trong "Đêm hội truyền thống Long An", Đoàn Nghệ thuật Cải lương Long An đã công diễn vở cải lương "Người con của rừng tràm".

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024, với chủ đề "Khát vọng sông Vàm".

Ông Nguyễn Thành Thanh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An, phát biểu khai mạc Đêm hội truyền thống Long An

Thành phần đại biểu tham dự tại Đêm hội

"Người con của rừng tràm" là tác phẩm của nhà văn, nhà viết kịch Nguyễn Toàn Thắng viết kịch bản văn học; TS. NSND Triệu Trung Kiên chuyển thể cải lương và đồng đạo diễn cùng NSND Hồ Ngọc Trinh.

Y tưởng bắt nguồn từ nhân vật lịch sử Trương Văn Bang và chiến thắng Láng Le - Bàu Cò, do ông Trương Văn Bang tham gia chỉ huy vào năm 1948.

Đoàn Nghệ thuật Cải lương Long An xây dựng vở cải lương "Người con của rừng tràm" nhằm tái hiện một lát cắt lịch sử hào hùng, giúp người xem hiểu hơn về đất và người Long An, vừa giáo dục truyền thống vừa góp phần gìn giữ nét văn hóa của dân tộc.

Vở diễn có sự tham gia của NSƯT Ngọc Đợi vai Nguyễn Thị Út (theo hình tượng nhà cách mạng Nguyễn Thị Một), NSƯT Vương Tuấn vai Trương Văn Ba (theo hình tượng nhà cách mạng Trương Văn Bang).

Vở diễn vừa đoạt huy chương vàng tại Liên hoan Cải lương toàn quốc năm 2024 tổ chức ở TP Cần Thơ.

NSƯT Vương Tuấn vai Trương Văn Ba (theo hình tượng nhà cách mạng Trương Văn Bang).

NSƯT Ngọc Đợi vai Nguyễn Thị Út (theo hình tượng nhà cách mạng Nguyễn Thị Một, được xây dựng theo tính cách đôn hậu, công dung ngôn hạnh của người phụ nữ Nam Bộ xưa)

Phát biểu tại "Đêm hội hội truyền thống Long An", ông Nguyễn Thành Thanh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh Long An - cho biết thông qua chương trình nhằm giữ gìn, lưu truyền và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống của dân tộc cũng như quảng bá những nét đẹp về đất và người Long An đến với du khách gần xa.

Đêm hội là nơi quy tụ những nét đặc trưng của văn hóa nghệ thuật truyền thống cải lương, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho nhân dân.

"Với sự chuẩn bị chu đáo và được thể hiện bằng lời ca tiếng hát, phong cách biểu diễn của các nghệ sĩ chuyên nghiệp đã tái hiện lại lịch sử hào hùng của đất và người Long An" – ông Nguyễn Thành Thanh nhấn mạnh.