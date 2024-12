Bám đuổi quyết liệt tại Giải Đua xuồng ba lá ở Long An

Ngày 2-12, trong khuôn khổ của Tuần Văn hóa – Thể thao – Du lịch tỉnh Long An lần 2 năm 2024 đã diễn ra Giải Đua xuồng ba lá đầy kịch tính với những màn bám đuổi nhau quyết liệt.

Giải đua thu hút gần 160 vận động viên thuộc 17 đội của 15 đơn vị huyện, thị xã, thành phố và Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An tham gia tranh tài trên sông Bảo Định, TP Tân An, tỉnh Long An.

Các đơn vị tập trung vào cặp bờ kè sông Bảo Định để nghe phổ biến thể lệ của cuộc đua

Ông Nguyễn Thành Thanh - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An - cho biết chiếc xuồng đã gắn bó với ông cha ta từ ngàn xưa. Nó không chỉ phục vụ cho việc khai khẩn đất hoang mà còn là phương tiện để chiến đấu trong quá trình đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Chiếc xuồng là người bạn đồng hành, là minh chứng với những chiến công lẫy lừng trên sông nước miền Tây Nam Bộ nói chung và vùng đất Long An nói riêng.

Giải Đua xuồng ba lá được tổ chức nhằm khơi gợi truyền thống của người Long An tự hào sáng mãi với 8 chữ vàng "Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc"; đồng thời cũng là dịp để phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa Tây Nam Bộ với nét đẹp miền sông nước; góp phần quảng bá và phát triển loại hình du lịch thể thao của tỉnh.

Với cự ly 200 m, Giải Đua xuồng ba lá gồm 6 nội dung thi đấu: đôi nam; đôi nữ; đôi nam nữ; đồng đội nam; đồng đội nữ và đồng đội nam nữ.

Đội ca nô sẵn sàng làm nhiệm vụ an ninh trong cuộc đua và ứng cứu khi cần thiết

Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao 6 huy chương Vàng, 6 huy chương Bạc và 6 huy chương Đồng cho các đội. Ở giải toàn đoàn, ban tổ chức trao 6 huy chương Vàng; 2 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng.

Tranh tài đầy kịch tính của các vận động viên nam và nữ

Trong đó, với chiến thắng đầy thuyết phục, đơn vị huyện Mộc Hóa giành giải Nhất toàn đoàn với 2 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng; giải Nhì toàn đoàn thuộc về đơn vị huyện Thạnh Hóa với 2 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc; giải Ba thuộc về đơn vị huyện Tân Hưng với 2 huy chương Vàng.

Với tin thần thể thao cao thượng, nghĩa cử cao đẹp trong thi đấu, khi xuồng của đối thủ bị chìm thì đội bạn sẵn sàng ứng cứu

Ca nô thực hiện công tác cứu hộ chạy sau xuồng đua và kéo xuồng đua từ điểm đích về điểm xuất phát. Trên bờ, rất nhiều người dân đứng cổ vũ

Ban tổ chức trao huy chương cho các đội thắng cuộc, trao cờ lưu niệm cho các huấn luyện viên, các lãnh đạo đơn vị tham gia

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao cờ lưu niệm cho các lãnh đạo, huấn luyện viên và các trọng tài tham gia trong Giải Đua xuồng ba lá tỉnh Long An năm 2024.