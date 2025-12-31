HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Lừa đảo gia tăng, Singapore ra đòn mạnh

Hoàng Phương

Những người bị kết án về tội lừa đảo hoặc các hành vi liên quan đến lừa đảo tại Singapore có thể bị phạt đánh roi từ ngày 30-12

Hình phạt này áp dụng theo Luật Hình sự(sửa đổi, bổ sung) năm 2025 - được thông qua vào tháng rồi. Hình phạt tăng nặng này được áp dụng bổ sung, bên cạnh các hình phạt hiện có đối với tội danh lừa đảo, gồm án tù và tiền phạt.

Theo Lực lượng Cảnh sát Singapore (SPF), đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo và thành viên băng nhóm lừa đảo đối mặt hình phạt đánh roi bắt buộc từ 6 đến 24 roi, tùy theo tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội. Ngoài ra, người tiếp tay cho tội phạm lừa đảo, trong đó có việc cho mượn tài khoản ngân hàng hoặc thẻ sim, có thể bị đánh đến 12 roi. Giới chức Singapore nhấn mạnh chính phủ sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và sẵn sàng tăng mức hình phạt nếu cần thiết.

Lừa đảo gia tăng, Singapore ra đòn mạnh - Ảnh 1.

Khoảng 190.000 vụ lừa đảo đã được trình báo từ năm 2020 đến giữa năm 2025 tại Singapore. Trong ảnh: Một tấm biển tuyên truyền về cảnh báo của cảnh sát liên quan đến tội phạm lừa đảo ở SingaporeẢnh: The Straits Times

Đài Channel NewsAsia cho biết động thái trên nhằm răn đe loại tội phạm phổ biến nhất ở Singapore. Bộ Nội vụ nước này cho biết việc chống lừa đảo là "ưu tiên quốc gia hàng đầu" trong bối cảnh số lượng vụ lừa đảo gia tăng, gây nhiều thiệt hại. Theo thống kê, khoảng 190.000 vụ lừa đảo đã được trình báo từ năm 2020 đến giữa năm 2025, chiếm 60% tổng số vụ. Các vụ lừa đảo chiếm 60% tổng số tội phạm được báo cáo trong giai đoạn nói trên, gây thiệt hại đến 3,7 tỉ đô-la Singapore. Trong khi đó, theo số liệu do cảnh sát cung cấp cho tờ The Straits Times, các nạn nhân đã bị lừa ít nhất 187,1 triệu đô-la Singapore trong các vụ lừa đảo từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay.

Theo trang web của Cơ quan Công nghệ Chính phủ Singapore, các hình thức lừa đảo phổ biến nhất tại đảo quốc này gồm lừa đảo giả mạo, việc làm giả, thương mại điện tử và mua sắm trực tuyến, chiêu trò đầu tư làm giàu nhanh và mạo danh người khác. Trong những năm gần đây, chính phủ nước này đã đẩy mạnh các nỗ lực tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống lừa đảo, trong đó có việc thiết lập một đường dây nóng quốc gia. Năm 2020, nhà chức trách đã ra mắt ứng dụng ScamShield, cho phép người dùng kiểm tra các cuộc gọi, trang web và tin nhắn đáng ngờ. SPF cũng kêu gọi người dân không chia sẻ các thông tin cá nhân nhạy cảm có thể bị tội phạm lợi dụng, như hệ thống định danh số quốc gia, tài khoản ngân hàng, tài khoản thanh toán, thẻ sim. 

